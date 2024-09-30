Спущен на воду фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350

27 сентября 2024 года на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) - четвертого корабля проекта 22350. В церемонии принял участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Спущенный на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) - четвертый корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 27.09.2024 (с) forums.balancer.ru

Выступая на церемонии спуска на воду, адмирал Моисеев заявил, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" будет введен в строй ВМФ в 2027 года и войдет в состав Тихоокеанского флота. Таким образом, строительство серии фрегатов проекта 22350 продолжается воистину черепашьими темпами, со сдачей кораблей раз в три-четыре года. Продолжительность постройки фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" составит при этом 14 лет (если срок сдачи в 2027 году будет выдержан).

Постройка фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) ведется в соответствии с подписанным в 25 октября 2010 года Министерством обороны России контрактом с Северной верфью на строительство для ВМФ России к 2020 году трех серийных фрегатов проекта 22350 с заводскими номерами с 922 по 924 - позднее контракт был неоднократно пересмотрен.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) является третьим строящимся по данному контракту кораблем проекта 22350 и четвертым кораблём этого типа в целом. Закладка фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" была произведена на Северной верфи 14 ноября 2013 года, корабль был в итоге спущен на воду спустя почти 11 лет. При этом "Адмирал флота Советского Союза Исаков" является вторым (после фрегата "Адмирал Головко") кораблем проекта 22350, оснащенным главной энергетической установкой полностью российского производства в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р (поставщик - ПАО "ОДК-Сатурн", Рыбинск). Каждый агрегат М55Р включает газотурбинный двигатель М90ФР производства "ОДК-Сатурн", дизельный двигатель 10Д49 производства АО "Коломенский завод" и редуктор РО55 производства ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург). Погрузка дизель-газотурбинных агрегатов М55Р российского производства на фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" была произведена в сентябре 2021 года.

Ранее по данному контракту 2010 года Северная верфь построила и сдала ВМФ России два первых серийных фрегата проекта 22350. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) был заложен на Северной верфи еще 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года и вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года. Ввод корабля в строй ВМФ был произведен 21 июля 2020 года, фрегат входит в состав Северного флота. Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) был заложен на Северной верфи 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года и вышел на заводские ходовые испытания 27 ноября 2022 года. Корабль был введен в состав Северного флота 25 декабря 2023 года. "Адмирал Головко" стал первым кораблем проекта 22350, оснащенным главной энергетической установкой полностью российского производства, погрузка дизель-газотурбинных агрегатов М55Р российского производства на него была произведена в декабре 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен 1 февраля 2006 года и спущен на воду 29 октября 2010 года. Корабль совершил первый выход на заводские ходовые испытания на Балтике 18 ноября 2014 года и был передан ВМФ России только 28 июля 2018 года, войдя в состав Северного флота.

Оба первых корабля проекта 22350 ("Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов") были оснащены дизель-газотурбинными агрегатами М55 поставки российско-украинского совместного предприятия ЗАО "Турборус", созданного НПО "Сатурн" и ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев), при этом ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" выступало фактическим изготовителем газотурбинного двигателя М90Ф и редуктора РО55.

На Северной верфи в настоящее время строятся еще четыре фрегата проекта 22350 - "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926, оба заложены в один день 23 апреля 2019 года), и "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928, оба заложены в один день 20 июля 2020 года). Однако ни один из них пока что не спущен на воду.

25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерство обороны России подписало с Северной верфью государственный контракт на строительство еще двух фрегатов проекта 22350. Однако их закладка до сих пор не произведена.

Церемония спуска на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) - четвертого корабля проекта 22350. Санкт-Петербург, 27.09.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и www.korabel.ru