На фрегат «Адмирал Головко» погружены газотурбинные агрегаты и редукторы российского производства

Как сообщил веб-ресурс Sudоstrоenie.info, на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года была завершена погрузка первых газотурбинных двигателей и редукторов российского производства в трюм кормового машинного отделения строящегося для ВМФ России фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923). Об этом говорится в опубликованном 19 января 2021 года сюжете на канале судостроительного предприятия Северная верфь на видеосервисе Youtube.

Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года (с) кадр из видео ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Сообщается, что для проведения технологически сложной операции работники стапельного цеха Северной верфи демонтировали три палубы с переборками. В образовавшийся проем сначала были погружены турбины, затем редукторы. Для погрузки последних использовался плавкран с большой грузподъемностью. После погрузки будет проведена рассчитанная на несколько месяцев работа по центровке и монтажу газотурбинной установки, отмечается в видеосюжете.

Напомним, "Адмирал Головко" является третьим фрегатом проекта 22350 и первым кораблем данного проекта с полностью отечественной дизель-газотурбинной энергоустановкой. На двух первых фрегатах проекта 22350 - "Адмирал Горшков" (сдан в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов" (сдан в 2020 году) - в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия "Зоря - Машпроект".

Начиная с третьего корпуса, на фрегатах проекта 22350 предусмотрено применение газотурбинных двигателей М90ФР производства "ОДК - Сатурн". В качестве маршевых на корабли устанавливаются дизельные двигатели 10Д49 Коломенского завода. Редукторы РО55 поставляет завод "Звезда".

Закладка фрегата "Адмирал Головко" состоялась 1 февраля 2012 года, спуск на воду - 22 мая 2020 года. Разработчик проекта - Северное ПКБ.

Со стороны bmpd напомним, что, как ранее сообщал наш блог, первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства, изготовленных ПАО "ОДК-Сатурн" и поставленных на Северную верфь в ноябре-декабре 2020 года, изначально был предназначен для строящегося для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) четвертого фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" с заводским номером 924, который в настоящее время находится еще в стапельной стадии постройки. При этом планировалось, что дизель-газотурбинные агрегаты М55Р для третьего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, спущенного на воду 22 мая 2020 года, будут сданы "ОДК-Сатурн" следующими. Это связано с особенностью перезаключения контрактов на производство корабельных агрегатов после украинского кризиса 2014 года и отказа николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" поставлять газотурбинные двигатели М90Ф и редукторы РО55 для строящихся в России фрегатов проекта 22350. Сообщалось, что формальным поставщиком дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегата с заводским номером 923 по прежнему числилось созданное в свое время с участием НПО "Сатурн" и ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" российско-украинское совместное предприятие ЗАО "Турборус", в настоящее время, видимо, существующее уже чисто номинально.

Однако в итоге руководство ОСК все-таки решило установить первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства на уже спущенный на воду третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923 - видимо, опасаясь превращения его в очередной долгострой.

Николаевское ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" выступало разработчиком и изготовителем газотурбинных двигателей М90Ф и редукторных передач РО55 для первых двух фрегатов проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" с заводскими номерами 921 и 922, в настоящее время находящихся в строю ВМФ России.

Видео (погрузка с 2:00) :