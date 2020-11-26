Поставлен первый корабельный дизель-газотурбинный агрегат М55Р российского производства

Как сообщила 24 ноября 2020 года Госкорпорация Ростех, входящее в ее состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) приступило к серийным поставкам дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов "адмиральской" серии проекта 22350. Первый агрегат отгружен на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация").

Находящийся в стадии достройки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, который, видимо, получит первые дизель-газотурбинные агрегаты М55Р полностью российского производства. Санкт-Петербург, 12.11.2020 (с) Curious / forums.airbase.ru

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошел квалификационные и приемосдаточные испытания. Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат "Адмирал Исаков". Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно российскими отечественными предприятиями.

"Ростех последовательно реализует программы разработки современных двигателей всех типов. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов - наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года", - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Создание ДГТА М55Р проводилось в тесном сотрудничестве с АО "Северное ПКБ". Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов на одном из предприятий ОДК.

О то, что ОДК передала заказчику первый полностью отечественный дизель-газотурбинный агрегат М55Р для фрегатов проекта 22350, и что отгрузка второго агрегата запланирована на начало декабря, также информационному агентству ТАСС 24 ноября 2020 года сообщил заместитель генерального директора ОДК Виктор Поляков.

"Первый агрегат был отгружен в ноябре. Отгрузка второго агрегата запланирована на первую половину декабря. Таким образом, наши партнеры Объединенная судостроительная корпорация и "Северная верфь" получат полноценную силовую установку для корабля, состоящую из двух агрегатов", - сказал он.

Со стороны bmpd напомним, что контракт ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" с ОАО "НПО "Сатурн" (ныне ПАО "ОДК-Сатурн") на изготовление и поставку двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для строящегося четвертого фрегата проекта 22350 с заводским номером 924 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" был заключен еще в июне 2015 года, и сроком поставки был определен июль-август 2018 года.

Стоимость судокомплекта в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р по договору составляла 2,295 млрд рублей. В рамках контракта для каждого из дизель-газотурбинного агрегата М55Р должны были быть изготовлены:

1) Системы управления "Метель-55" и "Шексна-90", вибродиагностическая аппаратура ВДА-56 - стоимость одного комплекта - 102 млн руб., срок изготовления - июль 2016 года.

2) Дизель 10Д49 с системой управления "Пурга" - стоимость одного 108 млн руб., срок изготовления - сентябрь 2017 года.

3) Редуктор РО55, трансмиссия, ВСМ37/М55Р - стоимость одного комплекта 299 млн руб., срок изготовления - декабрь 2017 года.

4) Газотурбинный двигатель М90ФР с элементами трансмиссии (рессора) - стоимость одного 593 млн руб., срок изготовления - ноябрь-декабрь 2017 года.

Таким образом, фактическая поставка первых дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства была произведена с опозданием в 2,5 года.

Напомним, что, как ранее сообщал наш блог, первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства, изготовленных ПАО "ОДК-Сатурн", изначально был предназначен для строящегося для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) четвертого фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" с заводским номером 924, который в настоящее время находится еще в стапельной стадии постройки (что и отражено в вышеприведенном пресс-релизе Ростеха). При этом планировалось, что дизель-газотурбинные агрегаты М55Р для третьего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, спущенного на воду 22 мая 2020 года, будут сданы "ОДК-Сатурн" следующими. Это связано с особенностью перезаключения контрактов на производство корабельных агрегатов после украинского кризиса 2014 года и отказа николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" поставлять газотурбинные двигатели М90Ф и редукторы РО55 для строящихся в России фрегатов проекта 22350. Сообщалось, что формальным поставщиком дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегата с заводским номером 923 по прежнему числится созданное в свое время с участием НПО "Сатурн" и ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" российско-украинское совместное предприятие ЗАО "Турборус", в настоящее время, видимо, существующее уже чисто номинально.

Однако, по последним неофициальным сообщениям, руководство ОСК все-таки решило установить первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства на уже спущенный на воду третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923 - видимо, опасаясь превращения его в очередной долгострой.

Напомним, что именно ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев) выступало разработчиком и изготовителем газотурбинных двигателей М90Ф и редукторных передач РО55 для первых двух фрегатов проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" с заводскими номерами 921 и 922, в настоящее время находящихся в строю ВМФ России.