Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 вышел на заводские ходовые испытания

Сообщают, что 26 ноября 2022 года из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания в Балтийское море впервые вышел фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенный для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Это третий корабль проекта 22350.

Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru

Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) был заложен на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" 1 февраля 2012 года. Постройка изначально велась в соответствии с подписанным в 2011 году Министерством обороны России контрактом с Северной верфью на строительство для ВМФ России к 2020 году четырех фрегатов проекта 22350 (с заводскими номерами с 923 по 926) и восьми корветов проекта 20385, с первоначальным контрактным сроком сдачи фрегата с заводским номером 923 в 2016 году - позднее контракт был пересмотрен.

Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко" был произведен 22 мая 2020 года. Корабль вышел на испытания с опозданием примерно на год по отношению к последним ранее объявлявшимся срокам. Сдача фрегата ВМФ, видимо, будет произведена только к концу 2023 года.

"Адмирал Головко" является первым кораблем проекта 22350, оснащенным главной энергетической установкой полностью российского производства в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р (поставщик - ПАО "ОДК-Сатурн", Рыбинск). Каждый агрегат М55Р включает газотурбинный двигатель М90ФР производства "ОДК-Сатурн", дизельный двигатель 10Д49 производства АО "Коломенский завод" и редуктор РО55 производства ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург). Погрузка дизель-газотурбинных агрегатов М55Р российского производства на фрегат "Адмирал Головко" была произведена в декабре 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен там 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года, передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота.

Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) был заложен на Северной верфи 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года и вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года. Ввод корабля в строй ВМФ был произведен 21 июля 2020 года, фрегат также входит в состав Северного флота.

Оба первых корабля проекта 22350 были оснащены дизель-газотурбинными агрегатами М55 поставки российско-украинского совместного предприятия ЗАО "Турборус", созданного НПО "Сатурн" и ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев), при этом ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" выступало фактическим изготовителем газотурбинного двигателя М90Ф и редуктора РО55.

На Северной верфи в настоящее время строятся еще пять фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года), "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926, оба заложены в один день 23 апреля 2019 года), и "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928, оба заложены в один день 20 июля 2020 года).

25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерство обороны России подписало с Северной верфью государственный контракт на строительство еще двух фрегатов проекта 22350.

Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru

Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022 (с) Алексей Акентьев (via Телеграм-канал Dambiev )

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