Заложены фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350

20 июля 2020 года в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония одновременной закладки для ВМФ России двух фрегатов модифицированного проекта 22350, получивших названия "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928).

Закладная доска фрегата "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) модифицированного проекта 22350, заложенного для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге 20.07.2020 (с) sun3-10.userapi.com / sdelanounas.ru

Церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, находившимся на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи. На Северной верфи в закладе фрегатов приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель Главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин и врио генерального директора Северной верфи Игорь Орлов. Заложенные фрегаты станут соответственно седьмым и восьмым кораблями проекта 22350, строящимися Судостроительным заводом "Северная верфь" для ВМФ России.

Сообщается, что данные два корабля, аналогично двум заложенным 23 апреля 2019 года фрегатам "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926) относятся к модифицированному проекту 22350 и будут несколько отличаться от первых четырех фрегатов проекта 22350 - в частности, они получат усиленное ударное вооружение в виде 24 вертикальных пусковых установок комплекса УКСК вместо 16 на первых четырех кораблях.

Напомним, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен там 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года и передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) был заложен на Северной верфи 26 ноября 2009 года и спущен на воду 12 декабря 2014 года, его приемный акт был подписан 15 июля 2020 года, а официальная передача флоту ожидается 21 июля 2020 года.

Также на Северной верфи продолжается строительство третьего и четвертого кораблей проекта 22350 - фрегатов "Адмирал Головко" (заводской номер 923, заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года) и "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года), и двух кораблей модифцированного проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926), заложенных 23 апреля 2019 года.

Церемония закладки для ВМФ России фрегатов "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928) модифицированного проекта 22350 на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге 20.07.2020 (с) РИА Новости