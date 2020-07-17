Подписан приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Как сообщило ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург), 15 июля 2020 года на предприятии председатель комиссии Государственной приемки фрегата Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали приемный акт первого серийного фрегата "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 (заводской номер 922).

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 (заводской номер 922) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время подписания приемного акта. Санкт-Петербург, 15.07.2020 (с) Mil.Press FlotProm

Виктор Иванов отметил, что фрегат соответствует заявленным проектом техническим требованиям, и проведенные испытания показали готовность корабля вступить в состав Военно-Морского флота. После утверждения приемного акта Главнокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым фрегат "Адмирал флота Касатонов" будет готов к подъему Андреевского флага и приему в состав флота.

На церемонии подписания приемного акта ВрИО генерального директора Северной верфи Игорь Орлов отметил, что сегодняшнее событие - это историческая веха для завода и трудовой подвиг его коллектива, достойного преемника трудовых достижений Путиловской верфи и "ждановского" завода. "Серия фрегатов продолжается, и впереди у предприятия еще много значимых задач, с которыми оно, безусловно, справится", - подчеркнул Игорь Орлов.

Советник генерального директора АО ОСК Виктор Чирков напомнил об успехах флагмана проекта - фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", в прошлом году успешно совершившего кругосветный поход. Он поблагодарил кораблестроителей за работу по строительству таких уникальных кораблей, обеспечивающих безопасность на морских и океанских направлениях.

Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Игорь Мухаметшин вручил работникам, внесшим большой личный вклад в строительство корабля, грамоты главнокомандующего ВМФ. Также за высокие достижения в труде судостроители были награждены почетными грамотами ОСК и Северной верфи.

Перед подписанием приемного акта судостроители Северной верфи выполнили докование корабля, провели ревизию, завершили окраску помещений, проверили работу общекорабельных систем, механизмов и устройств.

Комментарий bmpd. Таким образом, подписан приемный акт второго фрегата проекта 22350 - "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922). Напомним, что строительство фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) было осуществлено Северной верфью по контракту АО "Объединенная судостроительная корпорация" с Министерством обороны России № 704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25 марта 2010 года на постройку трех серийных кораблей проекта 22350 (заводские номера 922, 923 и 924, впоследствии контракт был пересмотрен). Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был заложен на Северной верфи еще 26 ноября 2009 года, выведен из эллинга верфи 30 октября 2014 года и спущен на воду посредством плавучего дока 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года.Государственные испытания были завершены 6 июня 2020 года. Церемония подъема Военно-морского флага на фрегате "Адмирал флота Касатонов", по имеющейся информации, состоится 21 июля 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921) был также построен на Северной верфи, где был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года и совершил первый выход на заводские ходовые испытания на Балтике 18 ноября 2014 года. Государственные испытания фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" велись с 2015 года, головной корабль в итоге был передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота.

Также на Северной верфи ведется строительство третьего и четвертого кораблей проекта 22350 - фрегатов "Адмирал Головко" (заводской номер 923, заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года) и "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года), а также начато строительство модифицированных пятого и шестого фрегатов "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926), заложенных в один день 23 апреля 2019 года.

Сообщается, что 16 июля 2020 года на Северной верфи должна состояться церемония закладки еще двух фрегатов модифицированного проекта "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928).

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 (заводской номер 922) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время подписания приемного акта. Санкт-Петербург, 15.07.2020 (с) Mil.Press FlotProm