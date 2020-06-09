Завершены Государственные испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350

Оригинал взят у коллеги ruspodplav в Завершены ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350

6 июня 2020 года первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" прибыл в Санкт-Петербург на АО "Судостроительный завод "Северная верфь" для проведения ревизии механизмов и устранения замечаний, выявленных на испытаниях.

По завершению плановых работ на "Северной верфи" корабль выполнит контрольный выход в море, после чего государственная комиссия подпишет акт приемки корабля и передаст его Северному флоту. Также ожидается участие корабля в День ВМФ в Военно-морском параде на Неве.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" (строительный № 922) заложен 26.11.2009, спущен на воду - 12.12.2014. Первый выход в море состоялся 21.04.2019. Первоначально планировалось принять новый корабль в состав Северного флота до конца 2015 года.

Проект корабля разработан ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" в г. Санкт-Петербурге. Фрегаты проекта 22350 - многоцелевые корабли океанской зоны, способные успешно уничтожать воздушные, надводные и подводные цели, а также наносить удары по наземным целям крылатыми ракетами большой дальности.