Войти
bmpd.livejournal.com

На фрегат «Адмирал Исаков» погружены газотурбинные агрегаты и редукторы российского производства

445
0
0

Как сообщило 6 сентября 2021 года АО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"), на четвертый фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924), строящийся для ВМФ России, выполнена погрузка турбин и редукторов дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА). ДГТА М55Р, разработанный в Объединенной двигателестроительной корпорации, - второй полностью отечественный агрегат, созданный на российских мощностях в рамках программы импортозамещения.

Погрузка газобтурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924) на АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, сентябрь 2021 года (с) АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Обе турбины правого и левого борта вместе с редукторами погружены в кормовое машинное отделение корабля через специальные технологические вырезы. После центровки редукторов, главных дизельных двигателей и турбин корабелы займутся центровкой и монтажом линии валопровода. На эти работы потребуется около шести месяцев.

Со стороны bmpd напомним, что "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) является четвертым фрегатом проекта 22350 и вторым кораблем данного проекта с полностью отечественной дизель-газотурбинной энергоустановкой, после фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923). На двух первых фрегатах проекта 22350 - "Адмирал Горшков" (заводской номер 921, сдан в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922, сдан в 2020 году) - в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект", это же предприятие изготавливало и редукторы ДГТА этих кораблей..

Начиная с третьего корпуса, на фрегатах проекта 22350 предусмотрено применение газотурбинных двигателей М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в сстав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"). В качестве маршевых на корабли устанавливаются дизельные двигатели 10Д49 АО "Коломенский завод". Редукторы РО55 поставляет ПАО "Завод "Звезда".

Первый комплект газотурбинных двигателей и редукторов российского производства был погружен на Сверной верфи на третий строящийся фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) в декабре 2020 года.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) ранее сообщало, что поставило на Северную верфь первый дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для четвертого фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в начале июля 2021 года, а второй ДГТА М55Р для него - в начале августа 2021 года.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) был заложен на Северной верфи 14 ноября 2013 года. Видимо, корабль будет сдан в 2023 году.

Видео (с) АО "Судостроительный завод "Северная верфь" :

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
10Д49
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Компании
Звезда ДЗ
Зоря-Машпроект
ОДК УК
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
Похожие новости
07.07.2021
Поставлен первый дизель-газотурбинный агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков»
02.06.2021
Фрегат "Адмирал Головко". Как российские боевые корабли побеждают импортозависимость
22.01.2021
На фрегат «Адмирал Головко» погружены газотурбинные агрегаты и редукторы российского производства
26.11.2020
Поставлен первый корабельный дизель-газотурбинный агрегат М55Р российского производства
23.04.2018
Паркетно-морской бой: Чудесное спасение калининградских фрегатов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 08:00
  • 4
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 08.09 07:21
  • 19
ПВО Сирии минувшей ночью сбили 21 ракету из 24-х, выпущенных израильскими истребителями - российские военные
  • 08.09 07:16
  • 8
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 08.09 02:44
  • 75
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 07.09 21:04
  • 1
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
  • 07.09 20:16
  • 266
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 07.09 20:13
  • 135
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 07.09 19:21
  • 2
Високий Замок (Украина): а «Сатана» действительно нагоняет ужас
  • 07.09 16:53
  • 50
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 07.09 16:33
  • 52
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 07.09 16:13
  • 246
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.09 15:20
  • 19
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 07.09 14:35
  • 1
Огнем и «Клещом»: в России испытали новую систему минных заграждений
  • 07.09 14:34
  • 0
Контроль над вооружением – верный шаг для стабилизации отношений между США и Россией
  • 07.09 14:25
  • 1
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе