На фрегат «Адмирал Исаков» погружены газотурбинные агрегаты и редукторы российского производства

Как сообщило 6 сентября 2021 года АО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"), на четвертый фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924), строящийся для ВМФ России, выполнена погрузка турбин и редукторов дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА). ДГТА М55Р, разработанный в Объединенной двигателестроительной корпорации, - второй полностью отечественный агрегат, созданный на российских мощностях в рамках программы импортозамещения.

Погрузка газобтурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924) на АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, сентябрь 2021 года (с) АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Обе турбины правого и левого борта вместе с редукторами погружены в кормовое машинное отделение корабля через специальные технологические вырезы. После центровки редукторов, главных дизельных двигателей и турбин корабелы займутся центровкой и монтажом линии валопровода. На эти работы потребуется около шести месяцев.

Со стороны bmpd напомним, что "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) является четвертым фрегатом проекта 22350 и вторым кораблем данного проекта с полностью отечественной дизель-газотурбинной энергоустановкой, после фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923). На двух первых фрегатах проекта 22350 - "Адмирал Горшков" (заводской номер 921, сдан в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922, сдан в 2020 году) - в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект", это же предприятие изготавливало и редукторы ДГТА этих кораблей..

Начиная с третьего корпуса, на фрегатах проекта 22350 предусмотрено применение газотурбинных двигателей М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в сстав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"). В качестве маршевых на корабли устанавливаются дизельные двигатели 10Д49 АО "Коломенский завод". Редукторы РО55 поставляет ПАО "Завод "Звезда".

Первый комплект газотурбинных двигателей и редукторов российского производства был погружен на Сверной верфи на третий строящийся фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) в декабре 2020 года.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) ранее сообщало, что поставило на Северную верфь первый дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для четвертого фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в начале июля 2021 года, а второй ДГТА М55Р для него - в начале августа 2021 года.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) был заложен на Северной верфи 14 ноября 2013 года. Видимо, корабль будет сдан в 2023 году.

Видео (с) АО "Судостроительный завод "Северная верфь" :