Поставлен первый дизель-газотурбинный агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Как сообщило 6 июля 2021 года АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в состав Государственной корпорации "Ростех"), она доставила на АО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для линии валопровода левого борта третьего серийного фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924).

Дизельный двигатель 10Д49 из состава доставленного на АО "Судостроительный завод "Северная верфь" дизель-газотурбинного агрегата М55Р для линии валопровода левого борта строящегося фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924). Санкт-Петербург, июоб 2021 года (с) АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

"Доставленный на завод ДГТА проходит входной контроль. В ближайшее время начнется подготовка к монтажу его элементов в носовое и кормовое машинные отделения", - сообщил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Двигательная энергетическая установка для фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков", в которую входят агрегаты левого и правого борта, станет второй полностью отечественной, построенной на российских мощностях в рамках программы импортозамещения.

"В состав ДГТА входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. ДГТА для линии валопровода правого борта "Исакова" в июне завершил стендовые испытания и после оформления необходимых документов также прибудет на верфь", - отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Недавно ОДК и Северная верфь заключили контракт на комплектацию новыми ДГТА еще двух фрегатов серии, "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Со стороны bmpd напомним, что в первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства, изготовленных ПАО "ОДК-Сатурн", был поставлен на Северную верфь в ноябре-декабре 2020 года, и в декабре 2020 года была завершена их погрузка в трюм кормового машинного отделения строящегося для ВМФ России на Северной верфи третьего фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923).

Теперь начата поставка на Северную верфь второго судокомплекта дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства для четвертого строящегося для ВМФ России (и третьего серийного) фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924).

В поставляемых ОДК ДГТА М55Р российского производства применяются газотурбинные двигателей М90ФР производства "ОДК - Сатурн", маршевые дизельные двигатели 10Д49 производства АО "Коломенский завод" и редукторы РО55 производства АО "Завод "Звезда".

"Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" являются первыми двумя фрегатами проекта 22350 с полностью отечественной дизель-газотурбинной энергоустановкой. На двух первых фрегатах проекта 22350 - "Адмирал Горшков" (заводской номер 921, сдан в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922, сдан в 2020 году) - в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия ГП "НКПГ "Зоря - Машпроект" (Николаев), это же предприятие изготавливало и редукторы ДГТА этих кораблей.

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р в сборочно-испытательном комплексе ПАО "ОДК-Сатурн" (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"