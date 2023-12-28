Введен в строй фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350

25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350, а в режиме видеоконференции - в церемониях подъёма Военно-морского флага также на находящихся в Балтийске малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" проекта 21631 и морском тральщике "Лев Чернавин" проекта 12700, поступающих в состав Военно-Морского Флота Российской Федерации. Вошедший в состав Северного флота "Адмирал Головко" (заводской номер 923) стал третьим построенным фрегатом проекта 22350.

Церемония подъёма Военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Санкт-Петербург, 25.12.2023 (c) Сергей Карпухин / ТАСС

Выступление В. Путина на церемонии подъёма Военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко":

Приветствую вас и поздравляю с большим и важным событием. Сегодня здесь, на "Северных верфях", как и две недели назад в Северодвинске, на наших новейших боевых кораблях поднимаются военно-морские флаги. В состав Военно-Морского Флота входят фрегат "Адмирал Головко", малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" и морской тральщик "Лев Чернавин". В соответствии с Морской доктриной мы продолжаем работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.

"Адмирал Головко" - это также именно серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащён крылатыми ракетами "Калибр", которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях.

"Наро-Фоминск" - это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в своё время - из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции.

Наконец, "Лев Чернавин" - это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве ещё десяти таких кораблей.

Ввод в состав флота новейших кораблей - ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения.

Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности - вот сейчас стоят, и над ними работают - пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов. Назову лишь основные заказы.

Так, уже отмечал, что в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М".

На петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.

Здесь, на "Северной верфи", идёт серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения.

В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи - два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота.

На судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде также строятся два больших десантных корабля. В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить ещё семь кораблей.

На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на "Средне-Невском судостроительном заводе" - морские тральщики.

На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырёх малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов.

Такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.

Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.

Уже в ближайшее время фрегат "Адмирал Головко" пополнит состав Северного флота, а малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" и морской тральщик "Лев Чернавин" будут нести службу на Балтийском флоте, защищая наши западные рубежи.

Хочу поздравить военных моряков, корабелов с сегодняшним событием, поблагодарить трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелать достойной службы на благо России. И конечно, по старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем!

Со стороны bmpd укажем, что фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) был заложен на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" 1 февраля 2012 года. Постройка изначально велась в соответствии с подписанным в 2011 году Министерством обороны России контрактом с Северной верфью на строительство для ВМФ России к 2020 году четырех фрегатов проекта 22350 (с заводскими номерами с 923 по 926) и восьми корветов проекта 20385, с первоначальным контрактным сроком сдачи фрегата с заводским номером 923 в 2016 году - позднее контракт был пересмотрен.

Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко" был произведен 22 мая 2020 года. Корабль вышел на заводские ходовые испытания 27 ноября 2022 года.

"Адмирал Головко" является первым кораблем проекта 22350, оснащенным главной энергетической установкой полностью российского производства в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р (поставщик - ПАО "ОДК-Сатурн", Рыбинск). Каждый агрегат М55Р включает газотурбинный двигатель М90ФР производства "ОДК-Сатурн", дизельный двигатель 10Д49 производства АО "Коломенский завод" и редуктор РО55 производства ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург). Погрузка дизель-газотурбинных агрегатов М55Р российского производства на фрегат "Адмирал Головко" была произведена в декабре 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен там 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года, передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота.

Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) был заложен на Северной верфи 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года и вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года. Ввод корабля в строй ВМФ был произведен 21 июля 2020 года, фрегат также входит в состав Северного флота.

Оба первых корабля проекта 22350 были оснащены дизель-газотурбинными агрегатами М55 поставки российско-украинского совместного предприятия ЗАО "Турборус", созданного НПО "Сатурн" и ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев), при этом ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" выступало фактическим изготовителем газотурбинного двигателя М90Ф и редуктора РО55.

На Северной верфи в настоящее время строятся еще пять фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года), "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926, оба заложены в один день 23 апреля 2019 года), и "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928, оба заложены в один день 20 июля 2020 года). Однако ни один из них пока что не спущен на воду.

25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерство обороны России подписало с Северной верфью государственный контракт на строительство еще двух фрегатов проекта 22350.

Церемония подъёма Военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Санкт-Петербург, 25.12.2023 (c) Сергей Карпухин / ТАСС и Алексей Даничев / РИА Новости

Видео: