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ТАСС

Эксперт: разрешение на удары оружием США по территории РФ не изменит исход конфликта

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/ The News Tribune, Peter Haley

Бывший сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Аластер Крук выразил мнение, что таким образом накануне президентских выборов действующая американская администрация пытается продемонстрировать, что придерживается "жесткого курса" в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Разрешение на удары американским оружием по российским территориям не повлияет на исход украинского конфликта. Такое мнение выразил в понедельник бывший сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Аластер Крук.

"Это соглашение, о котором объявили с такой помпой, не изменит исход", - сказал он в эфире подкаста Judging Freedom. "Все понимают, что это просто шоу", - убежден он.

По мнению Крука, таким образом накануне президентских выборов действующая американская администрация пытается продемонстрировать, что придерживается "жесткого курса" в отношении России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только о районах России вблизи Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории РФ будет увеличиваться. Кабинет министров ФРГ заявил, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину такие системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 31 мая, что поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.

Как сообщила 31 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, администрация США географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Согласно этой информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем "по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на российской территории, которые используются для проведения наступления" на харьковском направлении. В то же время американские власти запретили "использование более дальнобойных ракет класса "земля - земля" ATACMS [для ударов] по территории России", уточнило издание. 

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