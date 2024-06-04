США вносят корректировки в свою политику по Украине по мере изменений условий на поле боя

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в его стране вносят корректировки в политику по Украине по мере изменений условий на поле боя

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты вносят корректировки в свою политику по Украине, в том числе по использованию американского оружия, по мере изменений условий на поле боя. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не буду опережать принятие решений, но <...> по ходу этой войны условия на поле боя менялись. Мы изменились и изменили наш подход в поддержке Украины, и я не ожидаю, что этот подход изменится в ближайшие недели и месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, примет ли Белый дом решение о возможном расширении района нанесения ударов по РФ американским оружием.

"Безусловно, мы будем обсуждать это с украинцами. Я не могу сказать сейчас, приведет ли это к каким-либо дополнительным изменениям в политике [по применению американских вооружений]", - добавил представитель Белого дома. Кирби заверил, что США не собираются отказываться от поддержки Украины.

Представитель Белого дома напомнил, что Вашингтон не разрешал применять американские тактические баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. "Наша политика в отношении запрета на использование ATACMS <...> или на удары на большие расстояния внутри России не изменилась", - сказал он.

Решения Вашингтона и реакция Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только о районах России близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории РФ будет увеличиваться. Кабинет министров ФРГ заявил, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину ударные системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.

Как сообщила 31 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация США географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Согласно этой информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем "по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на российской территории, которые используются для проведения наступления" на харьковском направлении. В то же время американские власти запретили "использование более дальнобойных ракет класса "земля - земля" ATACMS [для ударов] по территории России", уточнило издание.