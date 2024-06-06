Белый дом объяснил "здравым смыслом" решение применять оружие США по РФ

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Джо Байден в своих предстоящих выступлениях во Франции, в том числе в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии, намерен проводить параллели между событиями той поры и сегодняшним днем

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация США считает, что ее новые решения о применении американских оружия и военной техники для нанесения ударов по территории России представляют собой "здравый смысл".

"Как вы знаете, то, что санкционировал президент [США Джо Байден], представляло собой здравый смысл", - заявил во вторник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя упомянутые удары. При этом он отказался уточнить, применяли ли уже американские боеприпасы и военную технику. Салливан пообщался с журналистами на борту самолета Байдена в ходе перелета из Вашингтона в Париж. Глава американской администрации отправился во Францию с визитом.

Советник Байдена также сообщил, что президент США в своих предстоящих выступлениях во Франции, в том числе в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии, намерен проводить параллели между событиями той поры и сегодняшним днем. "В течение двух дней он действительно прочертит сквозную линию от Второй мировой войны сквозь холодную войну и создание величайшего военного альянса, когда-либо виденного в мире, - альянса НАТО, до сегодняшнего дня, когда мы вновь сталкиваемся с войной в Европе", - заявил Салливан.

Как отметил ранее в тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ограничений на применение американских оружия и военной техники против Воздушно-космических сил (ВКС) России, задействованных в ходе специальной военной операции на Украине, нет.

"По второму вопросу хочу лишь отметить, что тут некоторое недопонимание", - заявил представитель Белого дома, подчеркнув, что ограничений никогда не существовало. Он отвечал на вопрос о том, ограничено ли использование американских вооружений против самолетов ВКС России, поражающих назначенные им цели при помощи неуправляемых авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Это устройство позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Кирби не подтвердил и не опроверг заявление Киева о первом применении американского оружия по территории России. "Не могу подтвердить ваш первый вопрос", - сказал он.

Решения Вашингтона и реакция Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам России близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров ФРГ заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.

Как сообщила 31 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники информации, администрация США географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Согласно этой информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем "по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на российской территории, которые используются для проведения наступления" на харьковском направлении. В то же время американские власти запретили "использование более дальнобойных ракет класса "земля - земля" ATACMS [для ударов] по территории России". По свидетельству издания, "узкий географический охват" является "попыткой администрации Байдена <...> ограничить риск того, что конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой".