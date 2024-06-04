Сийярто считает, что на удары американским оружием Россия ответит еще сильнее

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии назвал крайне опасным использование американских вооружений большой дальности для нанесения ударов по РФ

БУДАПЕШТ, 3 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает крайне опасным использование американских вооружений большой дальности для нанесения ударов по России, поскольку это явно ведет к эскалации конфликта на Украине. По его мнению, на удары американским оружием Россия ответит еще сильнее.

"Каковы будут последствия этого?" - сказал он на встрече с венгерскими гражданами в городе Капошвар (область Шомодь), приуроченной к предстоящим выборам в Европарламент. "Вопрос лишь в том, будут они стрелять в ответ столько же или больше", - цитирует его информационное агентство MTI.

"Итак, - заключил министр, - сюда мчится поезд войны, который уже отошел от предпоследней станции. Следующая остановка конечная, и вопрос состоит в том, доберется он туда или кто-то нажмет на аварийный тормоз, чтобы поезд остановился на свободном пути".

Глава МИД считает, что еще есть возможность остановить крайне опасное развитие событий, которое может обернуться военным столкновением стран Запада с Россией. "Экстренный тормоз будет использован 9 июня, и нажать на него смогут европейские избиратели", - надеется Сийярто. Он призвал граждан поддержать на выборах в Европарламент кандидатов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которая выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и против поставок вооружений Киеву.

Решения Вашингтона и реакция Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только о районах России вблизи Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории РФ будет увеличиваться. Кабинет министров ФРГ заявил, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину такие системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 31 мая, что поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.

Как сообщила 31 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, администрация США географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Согласно этой информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем "по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на российской территории, которые используются для проведения наступления" на харьковском направлении. В то же время американские власти запретили "использование более дальнобойных ракет класса "земля - земля" ATACMS [для ударов] по территории России", уточнило издание.