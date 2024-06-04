Постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон не разрешал применять ATACMS по РФ

Позиция США по этим ракетам остается той же самой, подчеркнула Джулианн Смит

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не принимали решения о применении тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Об этом заявила на встрече с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя решение об ударах американскими вооружениями по российской территории.

По ее словам, украинцы обратились к США по вопросу применения "некоторых из полученных средств поражения" на фоне успехов российских войск на харьковском направлении. "Однако позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой", - добавила при этом Смит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам России близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров ФРГ заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.

Как сообщила 31 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация США географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Согласно этой информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем "по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на российской территории, которые используются для проведения наступления" на харьковском направлении. В то же время американские власти запретили "использование более дальнобойных ракет класса "земля - земля" ATACMS [для ударов] по территории России". По свидетельству издания, "узкий географический охват" является "попыткой администрации Байдена <...> ограничить риск того, что конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой".