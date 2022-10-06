Гуаньча: Европа не осмелилась ответить на подрыв "Северного потока"

Повреждения ниток "Северного потока" напрямую затронули интересы Европы, сообщает "Гуаньча". Это признак неспособности ЕС отстоять свою независимость, считает автор статьи. Евросоюз слишком слаб, чтобы искать виновников и выдвигать обвинения.

Сегодня мы поговорим о "Северном потоке". В нитках "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" впервые появились утечки, которые приковали к себе внимание общественности и вызвали море дискуссий. По большей части все считают, что это результат саботажа, а не системной аварии. Две нитки газопровода были повреждены в четырех местах, в районе утечек природный газ бурлит, как кипяток.

После новости об аварии интернет-пользователи по всему миру принялись играть в Шерлока Холмса в попытках выявить "виновника" происшествия. Основная логика, которой придерживаются пользователи, учитывает два направления: мотивация и способность совершить диверсию. Во-первых, нужно понять, кому это выгоднее всего, а во-вторых, определиться, у кого на практике есть возможность создать утечки.

Текущий анализ технических деталей показывает, что повреждение трубопровода требует наличия особого снаряжения у исполнителя. Обе ветки "Северного потока" находятся под водой на определенной глубине, и их невозможно подорвать стандартным оборудованием или человеческими усилиями. По данным компании-оператора газопровода, внутренний диаметр стальной трубы составляет 1153 метра, толщина — четыре сантиметра, а внешний слой покрыт дополнительными сантиметрами железобетона — от шести до 11 в разных местах; каждый отрезок трубы весит 25 тонн и отличается прочностью. Детали аварии тоже заслуживают внимания. В отличие от случайного обстрела торпедами и бомбами, тут взрывы были точечными и поразили несколько участков. Настолько искусная работа может быть только саботажем — и поэтому повлекла за собой множество версий.

Подозрения в первую очередь падают на Россию. Норвежский эксперт по подводной безопасности заявил, что у Москвы еще со времен Советского Союза остались подводные лодки и отряды, необходимые для подобных операций. Некоторые пользователи, естественно, думают о США — у них есть технические возможности для взрывных работ. Хотя Америка находится далеко от места происшествия, в округе много ее военных баз, здесь дислоцируется флот и авиация США. Кроме того, у Германии есть потенциал для таких подводных ремонтных работ, соответственно, она тоже могла повредить нитки. Как видите, предположений действительно много.

Если принять во внимание диверсионные мотивы, то под подозрением оказываются Украина, США, Великобритания и соседние страны, которые хотят нажиться на конфликте между Москвой и Киевом. Утечки из газопроводов "Северного потока" непосредственно связаны с личными интересами некоторых сторон: они повлияют на ускорение отказа от поставок российского природного газа, что приведет к колебанию цен на этот энергоресурс в Европе. Основные силы, способные извлечь из этого выгоду на рынке, обладают силовыми механизмами для разрушения газопровода — это и есть главная причина, по которой Норвегия подозревает Россию. Конечно, кто-то думает, что, если Соединенные Штаты хотят в будущем монополизировать европейский рынок природного газа, они тоже под сомнением.

Стоит отметить, что в месте инцидента проходит еще один газопровод – Baltic Pipe, который идет из Норвегии в Польшу через Данию и по пути пересекается с "Северным потоком". Он будет введен в эксплуатацию в октябре этого года. 27 сентября Варшава и Осло провели совместную проверку хода строительства. Источники сообщают, что Baltic Pipe уже в ноябре этого года может заработать на полную мощность.

Газопроводы между Россией и Европой имеют относительно сложную структуру соединений. Рассматриваемый сейчас "Северный поток" — лишь одна из пяти ниток в России. Они все тянутся с севера на юг, северная включает "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", способные транспортировать 55 миллионов кубометров каждый. Средняя нитка "Ямал — Европа" проходит через Украину. Даже после начала конфликта ее не перекрыли, по ней вполне можно до сих пор перевозить до 40 миллионов кубометров — это максимальная проходимость трубопровода в нормальных условиях. Есть еще две нитки на юге, они идут через Турцию, Румынию, Болгарию и другие страны. Суммарная суточная пропускная способность этих пяти трубопроводов составляет около 175 миллионов кубометров. После остановки двух поставки из России сократились примерно вдвое.

Если Baltic Pipe достроят и введут в эксплуатацию в срок, то чем он будет отличаться от "Северного потока"? Я предполагаю, с геополитической точки зрения он внесет в структуру энергетической безопасности Европы тонкие изменения. Первоначальный объем поставок двух ниток "Северного потока" составлял около 110 миллионов кубометров — это фактически очень толстая газовая артерия между Россией и Германией. После получения энергоресурса Берлин, полагаясь на свое географическое положение в центре Европы, не только использовал его сам, но и работал как газовый узел, распределяющий поставки по странам-соседям, к примеру, Польше. Когда ранее вышла новость о закрытии "Ямала — Европы", Варшава предложила осуществлять через Германию перевозки в обратном направлении. В результате та потенциально должна была стать газовым центром европейского континента, получив почти полный контроль над его энергетической безопасностью.

Однако после того, как трубопровод "Северный поток" был остановлен, Германия в краткосрочной перспективе не сможет восстановить связь с Россией. Baltic Pipe выбрал Варшаву своим опорным пунктом в Европе, его объем транспортировок в целом может компенсировать "Северный поток" и даже принести небольшой профицит. Он изменит положение Польши в энергетической географии и структуре безопасности континента. В сочетании с внутренними особенностями и военной мощью, как региональная держава или государство второго порядка страна не только повысит свой статус, но и усилит право голоса. В особенности этой зимой — если Варшаву не затронет конфликт между Россией и Украиной и она сможет получать стабильные поставки природного газа из Скандинавии, то геополитический центр Европы слегка сдвинется.

Раньше ядром Европейского союза были Франция и Германия, в основном за счет глубокого промышленного потенциала, стабильной производственной структуры и промышленной экологии. Германия получала дешевый природный газ из России и использовала его для поддержки энергопотребления огромной индустриальной системы и для материального обеспечения людей, поэтому сейчас ей очень тяжело справляться с колебаниями цен на сырье.

Если взглянуть на последствия этой утечки, то помимо ее очевидного военного значения и психологического воздействия, можно увидеть, что она напрямую повлияет на энергетическую безопасность и геополитическую структуру Европы, перераспределив национальную мощь между Берлином и Варшавой. Больше всех потеряла из-за этой аварии не Украина и не Россия, а Германия. Почти каждый взрыв бил по ее болевым точкам, усугубляя процесс "деиндустриализации" страны.

"Деиндустриализация" не означает, что немецкая промышленность будет убита, но предприятиям с особыми требованиями или компаниям, занимающимся газовой энергетикой и поставками электроэнергии, придется своевременно скорректировать ожидания и планы. Например, концерн BASF уже инициировал долгосрочные инвестиции в китайский пластик и химикаты из Чжаньцзяна. Раньше Германию больше всего беспокоили неблагоприятные последствия крупномасштабного перемещения производственных мощностей, но под воздействием ситуации обрабатывающая промышленность все сильнее смещает фокус за рубеж.

Сейчас интуитивное мнение большинства насчет украинского конфликта заключается в том, что Германия и Россия придут к компромиссу относительно будущего направления развития Киева. Например, из-за многочисленных факторов давления, таких как внутреннее политическое напряжение, недовольство общества ростом цен на природный газ и спрос компаний на стабильную и дешевую энергию, Берлин установит очень прочные связи с Кремлем касательно поставок энергоресурсов. Эта линия изменит геополитическую структуру всей Европы.

Другая вероятность состоит в том, чтобы взять все заинтересованные лица и посмотреть, является ли активный деятель отдельной державой или же группой стран. Ведущий американской передачи Fox News Такер Карлсон вспомнил, что в феврале Байден заявил: "Северный поток — 2" не заработает в случае начала спецоперации на Украине. Названные им средства противодействия включали перекрытие вентилей и взрыв трубы. Поэтому нам всем тоже стоит задуматься: зачем России так петлять и взрывать трубу, если она могла просто перекрыть вентиль?

Однако сейчас ЕС и СМИ единогласно заявляют, что авария на трубопроводе — это преднамеренный саботаж. За исключением Норвегии, которая явно указывает на Россию, другие страны не высказывали свои позиции. У Украины достаточно доводов, но мотивов по-прежнему нет; у Польши наверняка есть свои соображения в связи со скорым открытием Baltic Pipe; сама Норвегия, которая в 1950 годы присоединилась к англо-американскому соглашению об обмене разведданными во второй волне, тоже не свободна от подозрений. Если учитывать точечный технический характер этой диверсии, то неблагонадежно выглядит и Германия, сильная сторона которой именно в аккуратности.

Следующее, что необходимо обсудить, это возможность практического исполнения операции. Если бы Россия хотела совершить такую диверсию, ей было бы необходимо решить одну важную проблему: акватория Балтийского моря — это особый район. Помимо Швеции, она со всех сторон окружена государствами-членами НАТО, в том числе тремя балтийскими странами — Литвой, Эстонией и Латвией, при этом в Таллине, столице Эстонии, расположен Центр передового опыта совместной киберзащиты альянса.

Со времен холодной войны НАТО следила за подводными силами Советского Союза. Хотя после ее окончания альянс ослабил мониторинг, такие страны, как Норвегия и Швеция, до сих пор делают упор на развитие противолодочного потенциала в военной отрасли. Если бы Россия хотела осуществить такую подводную операцию, как бы она скрылась от радаров НАТО?

Вдобавок, судя по текущим отношениям между странами альянса и Россией, при наличии доказательств первый уже раструбил бы о них всему свету. Учитывая то, что между Москвой и Берлином нет прямого конфликта, уничтожение критически важной инфраструктуры пересекло бы "красную линию". Согласно правилам западной "игры", в мирное время, когда нет открытых столкновений, и даже в определенные моменты ведения боевых действий следует избегать разрушения инфраструктуры, не имеющей непосредственного влияния на обстановку.

В Европе много говорят о расследовании инцидента, Россия даже назвала его террористическим актом и привлекла для расследования аппарат национальной безопасности. Если США хотят содействовать разбирательству и помочь скорее найти ответы, я думаю, что показательным действием было бы создание совместной следственной группы. Если формирование группы отложится, расследование и ремонт "Северного потока" станут невозможным. Это в конечном итоге подтолкнет открытие газопровода Baltic Pipe, который застрахует ЕС от потери поставок природного газа. В таком случае станет очевидным, кто виновник происшествия.

Украинский конфликт достиг третьей стадии — Москва приняла три основные меры: частичная мобилизация, референдумы и ядерное устрашение. Позиция российской стороны в том, что она хочет "спасти все, что можно" и добивается долгосрочного присоединения Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона и Крыма. Основываясь на предыдущем опыте в Крыму и истории конфликтов в Грузии, Абхазии и Южной Осетии, можно заключить: до тех пор, пока Москва считает, что она может поддерживать стабильность этих территорий и сохранять над ними фактический контроль, ее не будет волновать признание международного сообщества.

Эти земли богаты природными ресурсами, имеют мощную промышленную базу и плотное население, что само по себе уже приносит Кремлю огромную прибыль. Конечно, при нынешнем раскладе Россия, в состав которой вошли Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, будет считать, что удар по ним — это удар по ней. В случае нападения на собственную территорию Москва имеет право использовать для контратаки все средства, включая ядерное оружие.

Ответное заявление Энтони Блинкена, госсекретаря США, было очень жестким: во-первых, Америка не признает результаты референдумов, во-вторых, Запад поставит Украине системы HIMARS, которые смогут атаковать Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и другие места. Одним из примечательных моментов выступлений Блинкена является его ссылка на "Будапештский меморандум".

Как документ, признанный международным правом, "Будапештский меморандум" предусматривает передачу Украиной оставшегося в наследство от Советского Союза ядерного оружия в обмен на то, чтобы все ядерные державы, включая Россию, обязались никогда не угрожать им Киеву.

Однако россияне виртуозно владеют правилами международной игры. Обсуждая ядерное сдерживание, они использовали довольно расплывчатые формулировки: и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин четко понимают, что угроза атомным оружием нарушает "Будапештский меморандум", поэтому они никогда прямо не говорят о ядерном ударе по Украине. В этом отношении Россия редко оставляет пространство для чужих спекуляций. Еще стоит вопрос о референдуме. Полагаясь на свое понимание международного права, Москва выработала собственную систему знаний и поведенческую логику, сформировав определенную последовательность действий.

Следуя этим правилам, Россия обвинила Запад в закулисной поддержке Украины. Такая "тактика" по сути является продолжением основанной на холодной войне игры в "ядерное сдерживание".

Кроме того, у Москвы есть четкое представление о текущей ситуации, о балансе сил, продвижении Украины. Она считает, что тактика Киева — "мы предоставляем людей, а США и Европа — оружие и деньги". Мы можем думать об Украине как об ультрасовременном стационарном компьютере. Хоть он и мощный, его главный недостаток в том, что он подключен к розетке и контролируется внешними факторами.

В то же время последствия ядерного устрашения России однозначны. Согласно позиции США, если Кремль нанесет ядерный удар, за этим последует немедленное возмездие со стороны Вашингтона. Великобритания и Франция же занимают выжидательную позицию. Традиционная ядерная политика Парижа — это "политика крепости": атомное оружие используется только для защиты материковой части страны. У Лондона нет привычки оказывать кому-то расширенную ядерную поддержку, четыре его атомные подлодки не полностью укомплектованы ракетами, поэтому тут он не может сыграть большую роль.

Конечно, нынешнее ядерное сдерживание в основном оказывает психологическое и когнитивное воздействие, до реальных действий еще далеко. Мы не должны исключать вероятность потрясений и вызовов из-за неопределенных факторов, но в целом ядерная угроза находится под достаточно жестким контролем.

В ближайшее время сценарий противостояния между Москвой и Киевом — зайдет ли оно в тупик — будет зависеть от ситуации на Украине, особенно на ключевых позициях, таких как Красный Лиман. Если конфликт затянется, вероятно, он будет сосредоточен вдоль границ Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Конечно, все зависит и от внутриполитических изменений в Киеве — стратегическая политика России относительно стабильна.

По мере эскалации напряженности существенная доля европейского капитала перетекла в Соединенные Штаты. Все отчетливее видны изменения в курсе валют различных стран. Доллар укрепился, и возникла рыночная "мода" на продажу других валют для скупки американских единиц — это важный признак притока капитала в США. С другой стороны, высокотехнологичные производственные мощности Европы, например, в Германии, особенно в обрабатывающей промышленности, могут продемонстрировать тенденцию к перераспределению — что-то будет направлено в Америку, но большая часть перейдет в Китай.

В идеальных условиях Россия сможет получить реальную выгоду от спецоперации на Украине — увеличить экспорт популярных товаров, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Дивиденды Евросоюза в будущем будут в основном духовно-этическими — это демонстрация твердой защиты демократической системы ценностей. Однако такое отстаивание достигнуто ценой постоянного ущерба собственным интересам.

Понятно, что стратегическое соперничество между крупными державами, такими как Китай, США, Россия, страны ЕС и Япония, требует стойкости, терпения и гибкости. В существующей глобальной обстановке ослабление одной из сторон может привести к чрезмерному возвышению конкурентов и возникновению новых изменений в стратегическом пространстве. До начала спецоперации все только и думали, что о трагической судьбе Украины, но никто не ожидал, что и Европа окажется в таком "плачевном положении".

Возвращаясь к теме "Северного потока": сегодняшний ЕС не осмеливается прямо указать на "виновника". Его последним ответом является новый пакет санкций против Москвы. Он не приписал Москве вину за аварию на газопроводах и не лимитировал напрямую поставки газа. Максимум — затронул нефть, для которой был предложен ценовой потолок.

Будучи союзником США и группой полусуверенных государств, Европа довольно ограничена в области независимости и власти, поэтому она не может самостоятельно гарантировать свою безопасность. Газопроводы и энергетика затрагивают коренные интересы любой страны, и отсутствие возможностей эффективной защиты будет сильно препятствовать ее дальнейшему развитию.

Особенности современного мира по-прежнему основаны на логике, которой следовал Запад, сформировавший международную систему. Если возрождающемуся Китаю не нравится "закон джунглей", то он должен накрепко запомнить: необходимо внедрить новый порядок и новую логику. Этот порядок может избавить людей от страха возвращения в эпоху джунглей, когда сильный поедал слабого. Такой мир достоин нашей борьбы и усилий, а также придает ценность истории, которую мы создаем и свидетелями которой являемся.

Автор: Шэнь И (沈逸)