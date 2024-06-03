Первый украинский корвет в море

Как сообщили турецкие ресурсы, 29 мая 2024 года в море на заводские ходовые испытания был впервые выведен головной построенный на турецкой судостроительной верфи RMK Marine в Тузле (южная окраина азиатской части Стамбула) для военно-морских сил Украины корвет F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM).

Первый выход на заводские ходовые испытания головного построенного на турецкой судостроительной верфи RMK Marine в Тузле (Стамбул) для ВМС Украины корвета F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM), 29.05.2024 (с) Enes Balcı / x.com/en_balci

Напомним, что 14 декабря 2020 года в Киеве глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир подписал с министерством обороны Украины соглашение о постройке для ВМС Украины двух корветов турецкого проекта MILGEM (тип Ada). Генеральным подрядчиком по строительству корветов типа Ada для Украины выступает турецкая государственная проектно-консалтинговая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), и оба корвета строятся в Турции по подряду на стамбульских судостроительных верфях. Стоимость головного корабля для Украины на 2020 год оценивалась около 8 млрд гривен (около 265 млн евро по тогдашнему курсу) - видимо, без учета стоимости вооружения.

Согласно соглашению, еще два корвета должны были быть построены по лицензии и при содействии STM на Украине на заводе "Океан" (Николаев), который в декабре 2020 года также подписал соответствующее соглашение с SSB. Cогласно турецким источникам, общая рамочная стоимость контракта с Украиной составляла более 1 млрд долл.

Фактическая постройка головного корвета типа Ada для Украины была начата на верфи RMK Marine 28 апреля 2021 года, церемония официальной закладки головного корвета состоялась там 7 сентября 2021 года. Указом президента Украины Владимира Зеленского 18 августа 2022 года головному корвету было присвоено название "Гетьман Іван Мазепа". Спуск на воду головного корабля был произведен 2 октября 2022 года. Теперь головной корвет для ВМС Украины выведен на испытания.

Одновременно со спуском головного корабля "Гетьман Іван Мазепа" 2 октября 2022 года была произведена церемония первой резки стали для второго корабля. Однако второй корвет строится на другой верфи - на частном предприятии Istanbul Shipyard также в Тузле в азиатской части Стамбула. Второй корвет для ВМС Украины был заложен там официально 18 августа 2023 года. 8 марта 2024 года президент Украины объявил о присвоении второму корвету названия "Гетьман Іван Виговський".

Согласно условиям контракта, головной корвет должен был быть передан Украине для достройки и доукомплектования в конце 2022 года, проходить эти работы должны были быть на заводе "Океан" в Николаеве, при этом планировалось начать заводские ходовые испытания к концу 2023 года и сдать корабль ВМС Украины в 2024 году. Аналогичным образом достраиваться и доукомплектовываться на Украине должен был второй корвет. Однако ввиду нынешних обстоятельств военного времени реализация этих условий стала невозможной и оба корабля будут полностью достроены и сданы украинскому флоту в Турции.

Начало заводских ходовых испытаний корвета "Гетьман Іван Мазепа" позволило точно определить состав вооружения и радиоэлектронного оборудования головного корабля. На корабле при этом пока отсутствует противокорабельный ракетный комплекс, которым, по более ранним сообщениям, должен быть Boeing Harpoon Block 2 (восемь ракет). В настоящее время на корвете "Гетьман Іван Мазепа" установлены 16 вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid, 35-мм турецкий двухствольный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Aselsan STAMP-2 и, предположительно, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед (МU90). Корабль должен нести средний вертолет постоянного базирования.

Установленное на головном украинском корвете радиоэлектронное вооружение включает РЛС общего обнаружения Thales SMART-S Mk 2, комбинированную систему управления огнем Thales STING-EO Mk 2, две навигационные РЛС Aselsan ALPER, комплекс радиотехнической разведки Aselsan ARES-2N, две станции РЭБ Aselsan AREAS-2NC, станции спутниковой связи производства Aselsan, а также комплекс выстреливаемых помех ВАЕ Systems Mk 36 SRBOC и комплекс противоторпедных ловушек Aselsan Hizir. Согласно публикациям, корабль оснащен турецкой АСБУ GENESIS и подкильной активно-пассивной ГАС Aselsan FERSAH, а также буксируемой ГАС обнаружения торпед комплекса Hizir.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью ресурсу Naval News на выставке IDEF-2023 в Стамбуле в июле 2023 года, что состав вооружения второго корабля для ВМС Украины может быть изменен.

Корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2400 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции в свое время при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако в итоге была санкционирована и осуществлена постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой государственной военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долл с STM на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на государственной верфи Istanbul Naval Shipyard, а два других - при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль для Пакистана F 280 Babur был официально заложен в Стамбуле 4 июня 2020 года (церемония первой резки стали состоялась там 29 сентября 2019 года), спущен на воду 15 августа 2021 года и официально передан ВМС Пакистана 23 сентября 2023 года. Корабль должен совершить переход в Пакистан летом 2024 года. Второй корвет F 282 Khaibar для Пакистана был спущен на воду в Стамбуле 25 ноября 2022 года. Церемония первой резки стали для начала строительства первого корвета F 281 Badr проекта MILGEM в Пакистане на верфи KSEW в Карачи состоялась 9 июня 2020 года, а спуск на воду - 20 мая 2022 года. Второй строящийся в Пакистане корвет F 283 Tariq был спущен на воду в Карачи 2 августа 2023 года.

Первый выход на заводские ходовые испытания головного построенного на турецкой судостроительной верфи RMK Marine в Тузле (Стамбул) для ВМС Украины корвета F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM), 29.05.2024 (с) Enes Balcı / x.com/en_balci

Головной построенный для ВМС Пакистана в Турции корвет F 280 Babur турецкого типа Ada (MILGEM), 29.05.2024. Видны различия пакистанского и украинского кораблей (с) @OguzEroguz1 / x.com/OguzEroguz1