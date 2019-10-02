В Турции начато строительство первого корвета проекта MILGEM для Пакистана

29 сентября 2019 года на военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) состоялись церемонии ввода в состав ВМС Турции четвертого и последнего в серии из четырех кораблей корвета F 514 Kinaliada турецкого проекта MILGEM (типа Ada) и первой резки стали для начала строительства первого корвета проекта MILGEM для ВМС Пакистана. На церемониях присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и начальник штаба (командующий) ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в состав ВМС Турции четвертого и последнего в серии из четырех кораблей корвета F 514 Kinaliada турецкого проекта MILGEM (типа Ada) и первой резки стали для начала строительства первого корвета проекта MILGEM для ВМС Пакистана на военно-морской верфи в Стамбуле, 29.09.2019 (с) Daily Sabah

Напомним, что корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2300 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако до настоящего времени была санкционирована постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 K?nal?ada - только теперь.

Введенный в строй корвет Kinaliada первым в ВМС Турции получил противокорабельный ракетный комплекс турецкой разработки Аtmaca, морские испытания этого комплекса и должны быть начаты позднее в этом году на этом корабле.

5 июля 2018 года ВМС Пакистана в Равалпинди подписали контракт с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada). Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли Джаникли назвал это соглашение "крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности" Турции, официально стоимость контракта не называется, но в турецких СМИ оценивается в 2 млрд долл..

Согласно подписанному соглашению, первые два корвета будут построены в Стамбуле на военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard, ведущей строительство этих кораблей для ВМС Турции, со сдачей в 2023 году, а два других будут по будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи в 2024-2025 годах. Первый корабль должен быть построен за 54 месяца, а остальные должны быть построены за 60, 66 и 72 месяцах соответственно.Еще в мае 2017 года STM и KSEW подписали предварительное соглашение о совместной постройке этих корветов в Карачи.

Подробности облика пакистанских корветов проекта MILGEM (по ряду источников, в ВМС Пакистана они будут числиться фрегатами) не сообщаются, но судя по публикациям в пакистанских СМИ и изображению с церемонии первой резки стали, корабли получат противокорабельные ракеты пакистанского производства (возможно, Harbah), а вместо ЗРК RAM будет установлен новый турецкий 35-мм корабельный спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gökdeniz.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и начальник штаба (командующий) ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси на церемонии первой резки стали для начала строительства первого корвета проекта MILGEM для ВМС Пакистана на военно-морской верфи в Стамбуле, 29.09.2019 (с) www.navalnews.com и pakturkey.blogspot.com