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15.08.2019
bmpd.livejournal.com

Первый турецкий корабль получает противокорабельные ракеты Atmaca

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Судя по опубликованным фотографиям, завершенный постройкой на военно-морской верфи в Стамбуле для ВМС Турции четвертый турецкий корвет F 514 Kinaliada проекта MILGEM (типа Ada) стал первым кораблем, получившим пусковые установки новой турецкой противокорабельной ракеты Аtmaca. На корабле установлены две четырехконтейнерные пусковые установки ракет Atmaca, подобные пусковым установкам ракет Harpoon.

Пусковые установки новой турецкой противокорабельной ракеты Atmaca на построенном для ВМС Турции корвете F 514 Kinaliada проекта MILGEM (типа Ada). Стамбул, август 2019 года Ali Özkök / twitter.com/Ozkok_A

Видимо, на корвете Kinaliada ракеты Аtmaca будут проходить корабельные испытания. Корвет должен быть введен в строй ВМС Турции к концу 2019 году.

Разработка дозвуковой ПКР Atmaca ("Ястреб") ведется по требованиям ВМС Турции турецкой государственной компанией Roketsan с 2005 года. В 2009 году Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Mustesarligi - SSM) министерства обороны Турции выдало Roketsan как головному подрядчику контракт на разработку ракеты, компания Aselsan в качестве субподрядчика разрабатывала и будет производить для ракеты систему управления и активную радиолокационную головку самонаведения.

Ракета Atmaca является дозвуковой и оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливным стартовым ускорителем. В перспективе планируется применение турецкого малогабаритного турбореактивого двигателя KALE 3500. Внешне и по размерениям турецкая ракета схожа с американской ПКР Harpoon, отличаясь от нее конструкцией рулей и стабилизаторов, и запускается из подобной четырехконтейнерной "канистерной" пусковой установки.

Помимо активной радиолокационной головки самонаведения, ракета Atmaca оснащена также блоком инерциально-спутникового наведения, а также аппаратурой двухсторонней передачи данных, что дает возможность поражения стационарных береговых целей. Дальность стрельбы оценивается до 220 км.

Полигонные испытания ракеты ведутся с 2016 года. В ноябре 2018 года Президиум оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Ba?kanl???ndan - SSB, бывшее SSM) выдал Roketsan контракт на начало серийного производства ракет Atmaca.

Пусковые установки новой турецкой противокорабельной ракеты Atmaca на построенном для ВМС Турции корвете F 514 Kinaliada проекта MILGEM (типа Ada). Стамбул, август 2019 года Ali Özkök / twitter.com/Ozkok_A

Изображение турецкой противокорабельной ракеты Atmaca (с) Roketsan

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Roketsan
Safran
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