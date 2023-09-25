Пакистан получил первый корвет турецкой постройки типа MILGEM

23 cентября 2023 года на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония передачи военно-морским силам Пакистана первого построенного для них корвета F 280 Babur турецкого проекта MILGEM (PN MILGEM, типа Ada), по контракту 2018 года на строительство четырех единиц. На церемонии присутствовали министры обороны Турции Ясар Гюлер и Пакистана Анвар Али Хайдер.

Введенный в строй ВМС Пакистана головной корвет F 280 Babur турецкого проекта MILGEM (PN MILGEM, типа Ada). Стамбул, 23.09.2023 (с) defence.pk

Напомним, что 5 июля 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada), в варианте, обозначенном PN MILGEM. На тот момент это соглашение стало крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности Турции. Официально стоимость контракта не называлась, но в турецких СМИ оценивалось более 2 млрд долл. Генеральным подрядчиком по поставке корветов с турецкой стороны выступает созданная в 2018 году при министерстве национальной обороны Турции в качестве госпосредника по поставкам оборонной продукции за рубеж компания ASFAT. В сентябре 2018 года ASFAT было подписано соглашение с министерством оборонной промышленности Пакистана и пакистанской государственной верфью Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW, Карачи) о передаче технологии для строительства двух из корветов по данному контракту в Пакистане. Ранее в мае 2017 года STM и KSEW подписали предварительное соглашение о совместной постройке этих двух корветов в Карачи.

Корвет MILGEM (Millî Gemi - национальный корабль) стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2400 тонн, наибольшая длина 99,6 метров, ширина 14,4 метра) турецкого проекта. Известно, что проект был разработан для ВМС Турции при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако в итоге была санкционирована постройка только четырех кораблей, а для дальнейшей постройки в рамках программы MILGEM было утверждено строительство четырех более крупных фрегатов проекта TF-100 (типа Istanbul). Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

Согласно подписанному с Пакистаном соглашению, первые два корвета для ВМС Пакистана строятся в Стамбуле на военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard, ведшей строительство этих кораблей для ВМС Турции, со сдачей в 2023 году, а два других строятся при турецком содействии на пакистанской верфи KSEW в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль должен был быть построен за 54 месяца (в итоге сдан через 62 с половиной месяца), а остальные должны были быть построены за 60, 66 и 72 месяцев соответственно.

Церемония первой резки стали для головного пакистанского корвета F 280 Babur состоялась в Стамбуле на верфи Istanbul Naval Shipyard 29 сентября 2019 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония официальной закладки головного корвета состоялась там 4 июня 2020 года, а церемония спуска на воду - 15 августа 2021 года, также в присутствии президента Турции.

Церемония начала постройки второго строящегося в Турции корвета F 282 Khaibar типа Ada проекта PN MİLGEM для ВМС Пакистана состоялась на верфи Istanbul Naval Shipyard 23 января 2021 года снова в присутствии президента Турции Эрдогана и была совмещена со спуском на воду строящегося там же для ВМС Турции головного фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM. Официальная закладка второго строящегося в Стамбуле пакистанского корвета Khaibar была произведена 1 мая 2021 года, а спуск на воду - 25 ноября 2022 года.

Церемония первой резки стали для начала строительства первого корвета F 281 Badr проекта PN MILGEM в Пакистане на верфи KSEW в Карачи состоялась 9 июня 2020 года, а церемония официальной закладки - 25 октября 2020 года, корабль был спущен на воду 20 мая 2022 года. Церемония первой резки стали для второго стоящегося в Пакистане корвета F 283 Tariq состоялась там же 15 июня 2021 года, официальная закладка состоялась 20 ноября 2021 года, а спуск на воду - 2 августа 2023 года.

Пакистанские корветы имеют увеличенную до 108,2 м наибольшую длину и до 14,8 м ширину, и полное водоизмещение 2926 тонн. В качестве вооружения пакистанские корветы получают 16-зарядную вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса средней дальности MBDA Albatros NG с ракетами CAMM-ER (Пакистан стал стартовым заказчиком ЗРК Albatros NG), шесть пусковых установок дальнобойных противокорабельных ракет пакистанского производства Harbah (должны устанавливаться уже в Пакистане), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, две 25-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Aselsan STОP, и 324-мм торпедные аппараты. Неясным остается вопрос с зенитным артиллерийским комплексом самообороны. Ранее пакистанские корветы изображались на рендерах с новым турецким 35-мм корабельным спаренным зенитным артиллерийским комплексом Aselsan Gökdeniz, однако на обеих построенных в Турции кораблях они не установлены, и, по ряду сообщений, возможно корветы получат американские 20-мм зенитные артиллерийские комплексы Phalanx Mk 15, которые будут переставлены с выводимых сейчас из состава ВМС Пакистана фрегатов британского типа 21.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года было также подписано соглашение о строительстве двух корветов турецкого типа Ada программы MILGEM для ВМС Украины. Головным подрядчиком по их постройке выступает STM. Головной корвет для Украины F 211 "Гетьман Іван Мазепа" был начат строительством на турецкой верфи RMK Marine в Тузле (южная окраина азиатской части Стамбула) 28 апреля 2021 года, церемония его официальной закладки состоялась 7 сентября 2021 года. Спуск на воду головного корвета для Украины был произведен 2 октября 2022 года, одновременно с его спуском состоялась церемония первой резки стали для второго корабля, который был затем официально заложен 18 августа 2023 года.

Согласно условиям контракта, головной корвет должен был быть передан Украине для достройки и доукомплектования в конце 2022 года, проходить эти работы должны были быть на заводе "Океан" в Николеве, при этом планировалось начать заводские ходовые испытания к концу 2023 года и сдать корабль ВМС Украины к концу 2024 года. Аналогичным образом достраиваться и доукомплектовываться на Украине должен был второй корвет. Однако ввиду нынешних обстоятельств военного времени реализация этих условий стала невозможной и оба корабля будут полностью достроены и сданы украинскому флоту в Турции. Согласно соглашению 2020 года, еще два корвета должны были быть построены по лицензии и при содействии STM на Украине на заводе "Океан", который в декабре 2020 года подписал соответствующее соглашение, однако сейчас эта часть договоренностей стала неактуальной.

Церемония передачи ВМС Пакистана головного корвета Babur была совмещена со спуском на воду на верфи Istanbul Naval Shipyard строящихся для ВМС Турции двух первых патрульных кораблей Р 1220 Akhisar и Р 1221 Koçhisar нового типа Hisar. Заказанные для ВМС Турции в количестве 10 единиц, патрульные корабли типа Hisar предаставляют собой фактически упрощенный и удешевленный вариант корветов типа Ada программы MILGEM на том же корпусе. Патрульные корабли имеют чисто дизельную энергетическую установку (вместо дизель-газхотурбинной на корветах) и уменьшенную скорость хода. При этом корабли типа Hisar получат весьма мощное вооружение, включая турецкие противокорабельные ракеты ATMACA, восьмизарядную вертикальную пусковую установку турецкого зенитного ракетного комплекса малой дальности (видимо, семейства Hisar), пусковую установку легких ракет (ПТУР) L-UMTAS, 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Gökdeniz, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, две малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки, и 324-мм торпедные аппараты.

Введенный в строй ВМС Пакистана головной корвет F 280 Babur турецкого проекта MILGEM (PN MILGEM, типа Ada). На последнем снимке на заднем плане стоит находящийся на испытаниях головной фрегат F 515 Istanbul турецкого национального проекта ТF-100 программы MİLGEM. Стамбул, 23.09.2023 (с) Cem Dogut и defence.pk

Корабли на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard). Справа налево: два первых спущенных на воду турецких патрульных корабля 1220 Akhisar и Р 1221 Koçhisar нового типа Hisar; переданный ВМС Пакистана головной корвет F 280 Babur проекта MILGEM (PN MILGEM, типа Ada); головной турецкий фрегат F 515 Istanbul проекта ТF-100 MİLGEM; головной турецкий корвет F 511 Heybeliada проекта MILGEM (типа Ada); второй достраивающийся для ВМС Пакистана корвет F 282 Khaibar проекта MILGEM (PN MILGEM, типа Ada), 23.09.2023 (с) defence.pk

Изображение нового турецкого патрульного корабля типа Hisar (с) ASFAT

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