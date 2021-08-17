Спущен головной корвет турецкого проекта MILGEM для Пакистана

15 августа 2021 года на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония спуска на воду первого корвета с бортовым номером F 280 турецкого проекта MILGEM (типа Ada), строящегося для ВМС Пакистана. Хотя в ряде источников сообщается, что корабль получит название Babur, однако официально это не подтверждено. На церемонии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Пакистана Ариф Алви. Корабль по условиям контракта должен быть передан Пакистану в начале 2023 года. В ВМС Пакистана четыре заказанных корабля проекта MILGEM, вероятно, будут числиться фрегатами и обозначаются как тип Jinnah.

Спуск на воду строящегося на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) для ВМС Пакистана первого корвета с бортовым номером F 280 турецкого проекта MILGEM (типа Ada), 15.08.2021 (с) пресс-служба президента Турции

Выступая на церемонии спуска на воду первого корвета проекта MİLGEM для Пакистана, президент Турции Эрдоган заявил: "После того, как наши текущие проекты, которые все будут завершены через четыре-пять лет, будут реализованы, Турция войдет в высшую мировую лигу в сфере оборонной промышленности. Мы считаем, что это величайший подарок, который мы можем сделать нашему народу к 2023 году, который является столетней годовщиной основания нашей республики".

Напомним, что 5 июля 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada). Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли Джаникли назвал тогда это соглашение "крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности" Турции. Официально стоимость контракта не называется, но в турецких СМИ оценивается в 2 млрд долл. В сентябре 2018 года было подписано соглашение турецкого объединения государственных верфей ASFAT с министерством оборонной промышленности Пакистана и пакистанской государственной верфью Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW, Карачи) о передаче технологии для строительства двух из корветов по данному контракту в Пакистане. Ранее в мае 2017 года STM и KSEW подписали предварительное соглашение о совместной постройке этих двух корветов в Карачи.

Корвет MILGEM (Millî Gemi - национальный корабль) стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2400 тонн, наибольшая длина 99,6 метров, гирина 14,4 метра) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако в итоге была санкционирована постройка только четырех кораблей, а для дальнейшей постройки в рамках программы MILGEM было утверждено строительство четырех более крупных фрегатов проекта TF-100. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

Согласно подписанному с Пакистаном соглашению, первые два корвета для ВМС Пакистана строятся в Стамбуле на военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard, ведшей строительство этих кораблей для ВМС Турции, со сдачей в 2023 году, а два других строятся при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль должен быть построен за 54 месяца, а остальные должны быть построены за 60, 66 и 72 месяцах соответственно.

Церемония первой резки стали для головного пакистанского корвета F 280 Babur состоялась в Стамбуле на верфи Istanbul Naval Shipyard 29 сентября 2019 года также в присутствии президента Турции Эрдогана, а церемония официальной закладки состоялась там 4 июня 2020 года.

Церемония начала постройки второго строящегося в Турции корвета типа Ada программы MİLGEM для ВМС Пакистана состоялась на верфи Istanbul Naval Shipyard 23 января 2021 года снова в присутствии президента Турции Эрдогана и была совмещена со спуском на воду строящегося там же для ВМС Турции головного фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM. Официальная закладка второго строящегося в Стамбуле корвета была произведена 1 мая 2021 года.

Церемония первой резки стали для начала строительства первого корвета проекта MILGEM в Пакистане на верфи KSEW в Карачи состоялась 9 июня 2020 года, а церемония официальной закладки - 25 октября 2020 года. Церемония первой резки стали для второго стоящегося в Пакистане корвета состоялась там же 15 июня 2021 года.

Согласно имеющейся информации, пакистанские корветы получат 16-зарядную вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса средней дальности MBDA Albatros NG с ракетами CAMM-ER (Пакистан стал стартовым заказчиком ЗРК Albatros NG), шесть пусковых установок дальнобойных противокорабельных ракет пакистанского производства Harbah, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, новый турецкий 35-мм корабельный спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gökdeniz, две 25-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Aselsan STОP, и 324-мм торпедные аппараты. Пакистанские корветы будут иметь увеличенную до 108,2 м наибольшую длину и до 14,8 м ширину, и полное водоизмещение 2926 тонн.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года было также подписано соглашение о строительстве четырех корветов турецкого типа Ada программы MILGEM для ВМС Украины. Головной корвет для Украины был начат строительством на турецкой верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле уже в начале 2021 года, церемония его официальной закладки запланирована сентябрь. Головной корабль должен дооснащаться на Украине и может быть введен в состав украинского флота к концу 2024 года. Остальные три корвета должны быть построены на Украине на заводе "Океан" в Николаеве.

Со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины было сообщено, что заказанные в Турции для ВМС Украины корветы проекта MILGEM (типа Ada) будто бы будут оснащены противокорабельным ракетным комплексом Boeing Harpoon, зенитным ракетным комплексом малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитным артиллерийским комплексом Rheinmetall Millennium, двумя 12,7-мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Aselsan STAMP и 324-мм торпедными аппаратами с противолодочными торпедами MU90.

Спуск на воду строящегося на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) для ВМС Пакистана первого корвета с бортовым номером F 280 турецкого проекта MILGEM (типа Ada), 15.08.2021 (с) пресс-служба президента Турции и министерство национальной обороны Турции

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