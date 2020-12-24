Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины

ООО "Судостроительный завод "Океан" (Николаев) 21 декабря 2020 года сообщило, что подписало меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики [видимо, имеется в виду турецкое Управление оборонной промышленности - SSB - bmpd] о совместной деятельности по реализации проекта постройки серии кораблей класса "корвет" для военно-морских сил Украины во исполнение Рамочного военного соглашения, подписанного в октябре 2020 года во время встречи президентов Украины и Турецкой Республики в Анкаре, а также контракта на постройку корветов, подписанного сторонами 14 декабря текущего года в Киеве.

Четвертый корвет F 514 Kınalıada проекта MILGEM (тип Ada) ВМС Турции (с) ВМС Турции

С целью локализации корветной программы Государственным оборонным концерном Турецкой Республики был проведен аудит технических возможностей судостроительных предприятий Украины. Судостроительный завод "Океан" выбран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.

Меморандум предусматривает заключение отдельных контрактов между сторонами в четко оговоренные сроки и конкретные шаги сотрудничества в рамках корветной программы.

Со стороны bmpd укажем, что согласно украинским СМИ, подписанное 14 декабря 2020 года в Киеве главой турецкого SSB Исмаилом Демиром соглашение предусматривает строительство для ВМС Украины пяти корветов турецкого проекта MILGEM (тип Ada). При этом головной корвет будет полностью построен на турецкой верфи (видимо, военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard, ведшей строительство этих кораблей для ВМС Турции), его стоимость для Украины составит около 8 млрд гривен (около 265 млн евро) - видимо, без учета стоимости вооружения. Остальные четыре корвета должны быть построены на Украине на заводе "Океан". Подробности оснащения кораблей вооружением и радиоэлектронными системами пока не известны. Закладка головного корабля в Турции возможна будто бы уже в 2021 году со сдачей украинскому флоту в этом случае к концу 2024 года.

Неясно, откуда Украина возьмет средства на столь амбициозную программу - cогласно турецким источникам, рамочная стоимость контракта с Украиной составляет более 1 млрд долл. В любом случае, с российской точки зрения попытки таких расходов на флот со стороны Украины нельзя не приветствовать.

Напомним, что корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2300 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции в свое время как раз при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако до настоящего времени была санкционирована постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долл с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на Istanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd.(KSEW) в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль для Пакистана был официально заложен в Стамбуле 4 июня 2020 года (церемония первой резки стали состоялась там 29 сентября 2019 года), первый корабль в Карачи был начат постройкой 9 июня 2020 года.