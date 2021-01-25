Спущен на воду головной турецкий фрегат Istanbul

23 января 2021 года в Стамбуле на турецкой военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония спуска на воду головного строящегося для военно-морских сил Турции фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM (Millî Gemi - национальный корабль). На церемонии спуска присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Одновременно на верфи состоялась церемония начала постройки третьего (второго строящегося в Турции) корвета типа Ada программы MİLGEM для ВМС Пакистана по контракту 2018 года. Ввод фрегата Istanbul в строй турецкого флота намечен на 2023 год.

Спуск на воду на турецкой военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) в Стамбуле головного строящегося для военно-морских сил Турции фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM, 23.01.2021 (с) habermotto.com

Первыми кораблями начатой в 2000 году турецкой программы MILGEM стал четыре корвета типа Ada (полное водоизмещение 2300 тонн, длина 99,6 метров), спроектированные в Турции при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина) и построенные на той же Стамбульской военно-морской верфи. Они стали первыми крупными боевыми кораблями турецкого проекта. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долл с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов типа Ada программы MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на Istanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd.(KSEW) в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль для Пакистана был официально заложен в Стамбуле 4 июня 2020 года (церемония первой резки стали состоялась там 29 сентября 2019 года), первый корабль в Карачи был начат постройкой 9 июня 2020 года. Теперь в Стамбуле состоялась закладка третьего (второго строящегося в Турции) корвета для Пакистана.

В декабре 2020 года было подписано соглашение о строительстве для ВМС Украины пяти корветов турецкого типа Ada программы MILGEM. При этом головной корвет должен быть полностью построен на турецкой верфи (видимо, той же Istanbul Naval Shipyard), остальные четыре корвета должны быть построены на Украине на заводе "Океан" в Николаеве. Закладка головного корабля в Турции возможна будто бы уже в 2021 году со сдачей украинскому флоту в этом случае к концу 2024 года.

Первоначально программой MILGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов типа Ada, однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции - четырьмя фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G) и четырьмя еще более крупными большими фрегатами (эсминцами ПВО) проекта TF-2000 (позднее, количество запланированных кораблей проекта TF-2000 увеличено до семи).

Фрегаты проекта TF-100 представляют собой по сути увеличенный вариант корветов типа Ada и являются относительно небольшими кораблями для своего класса стандартным водоизмещением 3000 тонн и длиной 113,2 м и шириной 14,4 м. Церемония первой резки стали для головного фрегата проекта TF-100, получившего название F 515 Istanbul, состоялась на верфи Istanbul Naval Shipyard 19 января 2017 года, а церемония официальной закладки - 3 июля 2017 года. Головным подрядчиком по проектированию и строительству всех кораблей программы MILGEM выступает STM.

Три других фрегата данного проекта F 516 Izmir, F 517 İçel и F 518 Izmit планировались к постройке на турецких частных верфях, однако данные о выдаче на них контрактов до сих пор отсутствуют. По последним сообщениям, в итоге их постройка будет вестись также на Istanbul Naval Shipyard, и ввод всех трех кораблей в строй планируется к 2027 году.

Фрегат проекта TF-100 должен иметь в составе вооружения четыре четырехконтейнерные пусковые установки турецких противокорабельных ракет Atmaca, 16-зарядную турецкую универсальную пусковую установку MDAS (Milli Dikey Atım Sistemi) для размещения зенитных управляемых ракет серии Hisar, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid (лицензионного производства турецкой компании МКЕК), турецкий 35-м спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, две 25-мм дистанционо управляемые артиллерийские установки Aselsan STOP, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата, вертолет Sikorsky Seahawk постоянного базирования в ангаре. Радиоэлектронное вооружение тоже должно быть в основном турецкого производства.

Церемония спуска на воду на турецкой военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) в Стамбуле головного строящегося для военно-морских сил Турции фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM, 23.01.2021 (с) Anadolu и DHA

Облик строящегося для военно-морских сил Турции фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM (с) STM и Navalanalyses.com

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