Спущен на воду головной корвет турецкой постройки «Гетьман Іван Мазепа» для ВМС Украины

2 октября 2022 года в Турции на судостроительной верфи RMK Marine в Тузле (южная окраина азиатской части Стамбула) состоялась церемония спуска на воду головного строящегося для военно-морских сил Украины корвета F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM). Это первый из двух кораблей из двух заказанных Украиной по контракту от декабря 2020 года. На церемонии спуска присутствовали министр обороны Турции Хуси Аскар и глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, а также первая леди Украины Елена Зеленская, которая выступила в качестве крестной матери корабля.

Строящийся для ВМС Украины на турецкой судостроительной верфи RMK Marine головной корвет F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM) перед спуском на воду. Тузла (Стамбул), 02.10.2022 (с) RMK Marine

Одновременно с церемонией спуска головного корвета типа Ada для ВМС Украины, на верфи состоялась церемония первой резки стали для строительства второго одноготипного заказанного Украиной корвета.

Напомним, что 14 декабря 2020 года в Киеве глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир подписал с министерством обороны Украины соглашение о постройке для ВМС Украины двух (первоначально большинство источников ошибочно сообщало о четырех или пяти) корветов турецкого проекта MILGEM (тип Ada). Оба корвета должны быть построены в Турции на судостроительной верфи RMK Marine в Тузле. Головным подрядчиком в строительстве корветов для Украины выступает турецкая государственная проектно-конструкторская компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM). Стоимость головного корабля для Украины на 2020 год оценивалась около 8 млрд гривен (около 265 млн евро по тогдашнему курсу) - видимо, без учета стоимости вооружения.

Еще два или три корвета должны были быть построены по лицензии на Украине на заводе "Океан", который в декабре 2020 года также подписал соответствующее соглашение с SSB. Cогласно турецким источникам, рамочная стоимость контракта с Украиной составляла более 1 млрд долл.

Фактическая постройка головного корвета типа Ada для Украины была начата на верфи RMK Marine 28 апреля 2021 года, церемония официальной закладки головного корвета состоялась там 7 сентября 2021 года. Указом президента Украина Владимира Зеленского 18 августа 2022 года головному корвету было присвоено название "Гетьман Іван Мазепа". Теперь с участием Елены Зеленской состоялся спуск корабля на воду, причем на церемонии спуска бутылка шампанского о борт сразу не разбилась.

Согласно условиям контракта, головной корвет должен был быть передан Украине для достройки и доукомплектования в конце 2022 года, проходить эти работы на заводе "Океан" в Николеве, начать заводские ходовые испытания к концу 2023 года и войти в состав ВМС Украины в 2024 году. Однако ввиду нынешних обстоятельств военного времени реализация этих условий выглядит маловероятной, и, скорее всего, корабль будет полностью достроен и сдан украинскому флоту в Турции.

Согласно ранее опубликованным данным, заказанные в Турции для ВМС Украины корветы проекта MILGEM (типа Ada) будут оснащены противокорабельным ракетным комплексом Boeing Harpoon Block 2 (восемь ракет), зенитным ракетным комплексом малой дальности MBDA VL MICA с 16 вертикальными пусковыми установками, 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитным артиллерийским комплексом (первоначально предполагалось, что Rheinmetall Millennium, но на продемонстрированной на церемонии спуска модели корабля показан турецкий Aselsan Gokdeniz), двумя 12,7-мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Aselsan STAMP и 324-мм торпедными аппаратами с противолодочными торпедами MU90. Корабль должен нести вертолет постоянного базирования. Корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2400 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции в свое время как раз при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако до настоящего времени была санкционирована и осуществлена постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долл с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией STM на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на Istanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других - при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль для Пакистана Babur был официально заложен в Стамбуле 4 июня 2020 года (церемония первой резки стали состоялась там 29 сентября 2019 года), и спущен на воду 15 августа 2021 года. Церемония начала постройки второго строящегося в Турции корвета Khaibar для ВМС Пакистана состоялась на верфи Istanbul Naval Shipyard 23 января 2021 года, официальная закладка второго строящегося в Стамбуле корвета была произведена 1 мая 2021 года.

Церемония первой резки стали для начала строительства первого корвета Badr проекта MILGEM в Пакистане на верфи KSEW в Карачи состоялась 9 июня 2020 года, церемония официальной закладки - 25 октября 2020 года, и спуск на воду - 20 мая 2022 года. Церемония первой резки стали для второго стоящегося в Пакистане корвета Tariq состоялась там же 15 июня 2021 года, а закладки 5 ноября 2021 года.

Церемония спуска на воду строящегося для ВМС Украины на турецкой судостроительной верфи RMK Marine головного корвета F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM). Тузла (Стамбул), 02.10.2022 (с) Twitter

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