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В Турции заложен первый корвет проекта MILGEM для Украины

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7 сентября 2021 года на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (İstanbul Tersane Komutanlığı, Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония официальной закладки для военно-морских сил Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), строящегося в рамках заключенного в декабре 2020 года соглашения о строительстве для Украины четырех корветов данного типа. Фактическая постройка первого корвета для УКраины была начата на военно-морской верфи в Стамбуле 28 апреля 2021 года.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа на церемонии официальной закладки на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) для Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), 07.09.2021 (с) ВМС Украины

На церемонии присутствовал командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Хотя украинские СМИ ранее сообщали, что церемония должна была пройти в присутствии "высших лиц обеих государств", однако, видимо, турецкая сторона от этого уклонилась (хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на церемониях первой резки стали и официальной закладки обеих корветов проекта MILGEM, строящихся на данной верфи для Пакистана, а также на недавнем спуске первого корвета для Пакистана).

Головным подрядчиком в строительстве корветов для Украины выступает турецкая государственная проектно-конструкторская компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM). На церемонии закладки было сообщено, что головной корвет должен быть передан Украине для достройки и доукомплектования в 2022 году и войти в состав ВМС Украины в 2024 году.

Напомним, что 14 декабря 2020 года в Киеве глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир подписал с министерством обороны Украины соглашение о постройке для ВМС Украины четырех (некоторые источники первоначально сообщали о пяти) корветов турецкого проекта MILGEM (тип Ada). При этом головной корвет будет полностью построен на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard, ведшей строительство этих кораблей для ВМС Турции, его стоимость для Украины составит около 8 млрд гривен (около 265 млн евро) - видимо, без учета стоимости вооружения. Остальные три корвета должны быть построены на Украине на заводе "Океан", который в декабре 2020 года также подписал соответствующее соглашение с SSB. Cогласно турецким источникам, рамочная стоимость контракта с Украиной составляет более 1 млрд долл.

Со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины сообщалось, что заказанные в Турции для ВМС Украины корветы проекта MILGEM (типа Ada) будто бы будут оснащены противокорабельным ракетным комплексом Boeing Harpoon (видимо, Block 2), зенитным ракетным комплексом малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитным артиллерийским комплексом Rheinmetall Millennium, двумя 12,7-мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Aselsan STAMP и 324-мм торпедными аппаратами с противолодочными торпедами MU90.

Напомним, что корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2300 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции в свое время как раз при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако до настоящего времени была санкционирована постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долл с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на Istanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd.(KSEW) в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах. Первый корабль для Пакистана был официально заложен в Стамбуле 4 июня 2020 года (церемония первой резки стали состоялась там 29 сентября 2019 года), и спущен на воду 15 августа 2021 года. Церемония начала постройки второго строящегося в Турции корвета типа Ada программы MİLGEM для ВМС Пакистана состоялась на верфи Istanbul Naval Shipyard 23 января 2021 года, офОфициальная закладка второго строящегося в Стамбуле корвета была произведена 1 мая 2021 года.

Церемония первой резки стали для начала строительства первого корвета проекта MILGEM в Пакистане на верфи KSEW в Карачи состоялась 9 июня 2020 года, а церемония официальной закладки - 25 октября 2020 года. Церемония первой резки стали для второго стоящегося в Пакистане корвета состоялась там же 15 июня 2021 года.

Церемония официальной закладки на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) для Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), 07.09.2021 (с) ВМС Украины и Игорь Копытин

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