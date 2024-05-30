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Военное обозрение

Будущий корвет ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» начал ходовые испытания в Турции

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Источник изображения: topwar.ru

На верфи турецкой компании RMK Marine Shipyard стартовали ходовые испытания заказанного ВМС Украины корвета «Гетман Иван Мазепа» (F-211) проекта Ada, постройка которого началась в сентябре 2021 года.

Об этом сообщается в издании Enes Balci. Также ведется строительство второго однотипного корабля, получившего название «Гетман Иван Выговский».

Облик данных корветов был разработан в рамках программы MILGEM («Национальный корабль»), которая первоначально реализовывалась в интересах ВМС Турции.

Водоизмещение корабля класса Ada составляет 2300 тонн, длина 99,56 м, ширина 14,4 м, осадка 3,89 м. Силовая установка состоит из одной газовой турбины и двух дизельных двигателей, обеспечивающих суммарную мощность 31 640 кВт через два вала. Она позволяет корветам развивать максимальную скорость 29 узлов и экономичную скорость 15 узлов с дальностью плавания 3500 морских миль на последней.

Корвет рассчитан на эксплуатацию в течение 21 дня при материально-техническом обеспечении и 10 дней автономно. Он вмещает 93 человека личного состава с дополнительным размещением до 106 человек.

В варианте, построенным для ВМС Турции, сенсоры и системы обработки данных включают систему боевого управления GENESIS, поисковый радар SMART-S Mk2, гидролокатор, GPS, LAN, навигационную систему ECDIS, систему управления платформой UniMACS 3000 IPMS, радар X-диапазона и РЛС управления огнем.

За ведение радиоэлектронной борьбы отвечает система ARES-2N от Aselsan. Вооружение состоит из одной 76-мм скорострельной пушки OTO Melara, одной 35-мм пушки Aselsan GOKDENIZ и двух 12,7-мм пушек Aselsan STAMP, 2х4 ПКР Harpoon, зенитных ракет VL MICA-M и 2х2 324-мм торпеды MU90. Авиационное оборудование на борту включает ангар и платформу, способные обслуживать противолодочные вертолеты S-70B Seahawk и БПЛА.

Однако в какой комплектации будут построены заказанные Украиной корветы остается неясным.

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Страны
Турция
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
IMPACT
SH-60
Компании
Aselsan
Leonardo
Проекты
GPS
БПЛА
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