Украина планирует масштабное строительство военного флота

Турецкие корветы блокируют Севастополь и Сочи

Выступая в середине января на церемонии по случаю начала нового учебного года в Военно-морских силах Украины, командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил о скорой закладке корвета. Он не назвал точной даты, но заявил, что новейший украинский корвет будет заложен «через несколько месяцев». Забыл командующий лишь уточнить, что это знаменательное событие случится не на украинском заводе, а на турецком.

Многофункциональные корабли

Речь идет о начале строительства в Турции для нужд ВМСУ головного корвета типа Ada. Четыре таких корабля были собраны на верфи Istanbul Naval Shipyard для турецких ВМС по программе MILGEM. Сейчас на том же стамбульском предприятии ведется строительство двух из четырех корветов типа Ada для ВМС Пакистана. Вооружение корветов типа Ada, во всяком случае построенных для ВМС Турции, включает две счетверенные пусковые установки для американских противокорабельных ракет Harpoon, размещаемых за щитами в центральной части надстройки между интегрированной фок-мачтой и дымовой трубой. Сейчас они заменяются на ПКР Atmaca турецкого производства с максимальной дальностью поражения целей 280–360 км (эффективная дальность стрельбы – более 200 км). Ракетами Atmaca можно наносить удары не только по морским, но и береговым объектам. Средства ПВО/ПРО представлены 21-зарядной пусковой установкой американского ЗРК обороны ближнего рубежа RAM Block I, предназначенного преимущественно для уничтожения сверхзвуковыми ракетами RIM-116 атакующих средств воздушного нападения противника, в том числе низколетящих, на дальности до 10 км. Установка находится на крыше вертолетного ангара.

Дополнением к RAM может служить итальянская универсальная автоматическая 76-мм пушка Oto Melara Super Rapid, которая по лицензии производится в Турции. Ее скорострельность – 120 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – 16 км (эффективная – 8 км, а против воздушных целей – 4 км). На корветах также имеются два дистанционно управляемых с помощью лазерных и оптико-электронных систем наведения 12,7-мм пулемета Aselsan STAMP.

Против подводных лодок используются два трехтрубных американских 324-мм торпедных аппарата Mk 32, предназначенных для стрельбы торпедами Mk 46, естественно, тоже американского производства. Для целей ПЛО также предназначен американский вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk, для базирования которого имеется ангар и взлетно-посадочная площадка в корме. Корабли снабжаются двумя скоростными катерами жестко-надувного типа, предназначенными для переброски на берег и снятия с него разведывательно-диверсионных групп, досмотра подозрительных судов и спасательных миссий.

Специально для корветов типа Ada создана автоматическая система боевого управления (БИУС – по-нашему) G-MSYS, отвечающая современным требованиям. Электронное снаряжение представлено поисковым радаром SMART-S Mk2, РЛС управления оружием STING EO Mk2, гидроакустическим комплексом TBT-01 Yakamoz, навигационными РЛС и РЛС отдельных систем оружия, например арткомплекса Oto Melara Super Rapid, станциями связи и подавления электронных средств противника. На кораблях есть установки для выстреливания пассивных помех.

По архитектуре и компоновке корабли типа Ada очень напоминают российские корветы проекта 20380. Вероятно, влияние российской школы проектирования объясняется тем, что, согласно ряду источников, в создании турецких корветов принимали участие украинские специалисты николаевского государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК), которые знакомы с российскими разработками не понаслышке. Ведь ИПЦК вырос из николаевского филиала Северного ПКБ.

Цена вопроса

Мы так подробно остановились на описании оснащения турецких корветов типа Ada не случайно. 14 декабря прошлого года в Киеве состоялось подписание документов о закупке Украиной в Турции пяти корветов типа Ada и ударных беспилотников Bayraktar TB2. Детали соглашения не раскрываются. Но украинские СМИ единодушно сообщили, что головной корабль будет построен на верфи Istanbul Naval Shipyard, а другие четыре корабля – на николаевском судостроительном заводе «Океан». Головной корабль без учета стоимости оружия обойдется в 265 млн евро (318,11 млн долл).

При локализации строительства цена, может быть, даже вырастет. Значительную часть оружия придется дополнительно закупать, прежде всего ЗРК RAM, 76-мм арткомплексы Oto Melara Super Rapid, противолодочные торпедные аппараты, вертолеты, большую часть электроники. Стоимость этого снаряжения наверняка превысит затраты на строительство самих кораблей.

Отдельный вопрос – противокорабельные ракеты. У Украины есть маловысотная ПКР «Нептун», но пока она существует только в виде берегового подвижного ракетного комплекса. В прошлом году система была принята на вооружение, а в этом началось его серийное производство. Для адаптации комплекса на корабли потребуется время и длительный период морских испытаний.

Как мы знаем, восемь ракетных катеров, которые будут строиться для ВМСУ на британский кредит (см. «НВО» от 13.11.20), предполагается оснастить малозаметными норвежско-американскими ПКР NSM с дальностью стрельбы 185 км и массой боевой части 120 кг. С другой стороны, для турецких корветов типа Ada «родными» являются ПКР Atmaca. Другими словами, Киеву придется выбирать. Идеальным был бы вариант с «Нептуном», однако для его доводки в модификацию корабельного базирования потребуется не только время, но и значительные деньги. Самый простой вариант – закупка турецких ПКР Atmaca, но тогда ВМСУ в ближайшей перспективе будут иметь на вооружении противокорабельные ракеты сразу трех моделей с весьма близкими характеристиками, что затруднит и опять же удорожит их обслуживание и подготовку расчетов.

21 декабря прошлого года управление оборонной промышленности Турции подписало с николаевским судостроительным заводом «Океан» меморандум о совместной деятельности по постройке серии кораблей класса «корвет» для ВМСУ. Но предварительно был проведен аудит технических возможностей судостроительных предприятий Украины. Турецкие эксперты остановили свой выбор на заводе «Океан», который был выбран «с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов».

Это, конечно, сильно сказано. До распада Советского Союза завод был одним из крупнейших предприятий отрасли, специализировавшихся на строительстве гражданских судов. На его стапелях собирались сухогрузы, лесовозы, рефрижераторы, рудовозы и большие океанские траулеры. Но после обретения Украиной независимости все рухнуло. Предприятие неоднократно переходило из рук в руки. Вместо морских исполинов на стапелях оказались буксиры и баржи. Количество занятых сократилось с 10 тыс. до 500 человек.

Кому нужен сильный украинский флот

Украинский военный эксперт Юрий Бутусов назвал минувший год «годом ВМСУ». По его подсчетам, за прошлый год заключены контракты, меморандумы и протоколы о намерениях на закупку 5 корветов, 8 ракетных и 39 патрульных катеров, то есть 52 единиц, а также дивизиона противокорабельных ракет «Нептун» на рекордную сумму 3,7 млрд долл. О корветах и ракетных катерах мы уже говорили. Расшифруем лишь данные о патрульных катерах. США поставят 16 новейших скоростных катеров типа Mark VI (о них подробнее см. «НВО» от 04.09.20). «Под елочку» – 31 декабря минувшего года Министерство обороны США заключило с верфью SAFE Boats International контракт на начало строительства двух первых катеров этого типа для Украины. Они должны быть поставлены ВМСУ до начала декабря 2022 года. Первые шесть катеров Mark VI будут переданы Киеву в счет американской военной помощи, а остальные 10 Украина должна будет оплатить из собственного кармана.

В счет военной помощи США обязались поставить еще три бывших в употреблении катера типа Island и вернуть «родное» вооружение на первые два ранее переданных катера, ныне носящих названия «Славянск» и «Старобельск», на которых американские системы были демонтированы. Но как говорится, голь на выдумку хитра. Украинские моряки выкрутились. Они разобрали старые спаренные 25-мм артустановки 2М-3, принятые на вооружение в 1952 году, взяли их автоматы 110-П и закрепили на станинах. Так у них получились одноствольные автоматические пушки. Теперь на этих высокомореходных катерах вновь разместят автоматические 25-мм артиллерийские установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и пулеметы M2 Browning калибра 12,7 мм.

Тут нельзя не напомнить, что по итогам 2020 финансового года (закончился 30 сентября) США поставили Украине военной продукции на сумму 510,5 млн долл., что стало самым крупным показателем за все время. В телефонном разговоре, состоявшемся в начале февраля, с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь.

На николаевском заводе «Нибулон» по лицензии французской фирмы ОСЕА и при ее активном участии для Береговой охраны Украины строятся 20 стотонных патрульных катеров типа FPB-98 Mk1, первые из которых должны войти в строй уже в этом году. Их вооружение из 30-мм автоматической пушки и пулеметов, 30-узловая скорость хода позволят не только пресекать противоправные действия в украинских территориальных водах и в исключительной экономической зоне, но и в случае надобности вступать в противоборство с боевыми катерами противника.

Юрий Бутусов решительно против наращивания морских компонентов силовых структур, а выступает за перераспределение средств в пользу армии для наступления в Донбассе. Но в Вашингтоне, Лондоне и других столицах НАТО считают иначе. Там полагают, что попытки начать военные действия на юго-востоке Украины обречены на провал. Кроме того, они поставят в неудобное положение Киев и его покровителей. После 2026 года, когда начнут поступать корветы типа Ada, которые будут выполнять функции дальнего прикрытия, ракетные и скоростные патрульные катера смогут не только мутить воду в районе Крыма, но и устраивать военные демонстрации у берегов Кавказа. Во всяком случае, экзерсисы на траверзе Сочи вполне возможны.

Поэтому на приобретение военно-морской техники Киев не скупится. Дарственные, щедрые кредиты, а в будущем и лизинговые схемы – все годится. Порой диву даешься! Москва поставляет дружественной Анкаре самые лучшие в мире системы ПВО С-400, развертывая их в районе Синопа, тем самым закрывая турецкое небо от России, а Анкара строит для дружественного Киева корветы, которые, несомненно, будут действовать против российского Черноморского флота.

Намерения Турции и ее союзников по НАТО понятны. Посредством корветов и 47 других новейших боевых единиц заставить Россию уйти из Средиземного моря, поскольку имеющихся сейчас сил Черноморского флота для сдерживания украинской «армады» явно будет недостаточно.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.