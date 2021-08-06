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РИА Новости

"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие

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Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметные, быстрые и хорошо вооруженные — Украина и Турция договорились совместно построить для ВМСУ два корвета типа Ada. Первый вступит в строй в 2023-м. Для Киева это знаковое соглашение — украинский флот уже более 30 лет не получал новых кораблей, за исключением нескольких небольших бронекатеров. На что способны "Ады" — в материале РИА Новости.

Охотники на подлодки

У Турции сейчас четыре таких корвета, заступивших на службу с 2011 по 2019-й. Водоизмещение — 2032 тонны, автономность плавания — до трех недель, экипаж — 93 человека. Это самые современные корабли в турецких ВМС.

Корвет "Бургазада" (F-513) в Средиземном море

Источник изображения: CC0 / Mass Communication Specialist 3rd Class Louis Staats /

Вооружение — 76-миллиметровая пушка, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитная установка RIM-116, два торпедных аппарата. Принимают на борт вертолет S-70B Seahawk. Сконструированы с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Радиоэлектронная начинка с высоким уровнем автоматизации. Двигательная установка — газовая турбина мощностью 31 тысяча лошадиных сил и два "дизеля" на 5,5 тысячи лошадиных сил каждый — разгоняет корветы до 29 узлов.

"По боевым возможностям Ada существенно уступает российским аналогам — корветам проекта 20380, — пояснил РИА Новости военный эксперт Константин Сивков. — Конечно, восемь "Гарпунов" — это грозное оружие, такой залп выдержит далеко не каждый корабль. Однако дальность ракет относительно небольшая — около 150 километров. У нас же гораздо более дальнобойные "Ониксы" и "Калибры".

Система ПВО корветов — по сути, морская версия "Стингера" — защищает только в ближней зоне и не перехватывает высокоскоростные цели, например противокорабельные ракеты. Противолодочные возможности тоже скромные: всего два торпедных аппарата и простой гидролокатор.

"Турецкая школа военного кораблестроения уступает и советской, и российской. Серьезно эти корабли украинский флот не усилят", — уверен эксперт.

Заброшенная отрасль

Корветы для ВМС Турции строили на верфях в Стамбуле. Здесь же соберут первый корабль для Украины, второй — на судоремонтном заводе "Океан" в Николаеве. Киеву они обойдутся недешево: только в 2021-м на проект выделили 3,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов).

Корвет F511 Heybeliada в Средиземном море

Источник изображения: CC0 / MC2 John Herman /

Комментируя соглашение, заместитель гендиректора киевского завода "Ленинская кузница" Сергей Белозубенко заявил журналистам, что на эти деньги можно было купить три десятка катеров "Кентавр" или "Гроза". Довольно скромно для страны, когда-то строившей авианосцы.

Впрочем, сегодня Украина не в состоянии самостоятельно создавать даже небольшие боевые корабли. Так, с 2011-го на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве работали над перспективным корветом проекта 58250 "Владимир Великий" водоизмещением 2650 тонн. Вооружить его планировали по стандартам НАТО: противокорабельными ракетами EXOCET, зенитным комплексом ASTER 15, торпедами MU-90 и 76-миллиметровой пушкой Super Rapid. Что примерно сопоставимо с оснащением турецких кораблей.

Киев хотел передать флоту четыре корвета в 2021-м. Однако корабелы не смогли спустить на воду даже головной вымпел серии. К осени 2014-го финансирование заморозили. А ликвидация ПАО "Черноморский судостроительный завод" в минувшем месяце окончательно поставила крест на программе.

В ВМСУ сейчас фактически единственный крупный корабль — флагман флота фрегат "Гетман Сагайдачный". Скоро он разменяет третий десяток. Практически все остальное — его ровесники. Относительно современными можно назвать речные артиллерийские катера "Гюрза". Но они годятся лишь для патрулирования побережья и не приспособлены для действий в открытом море.

Для войны и провокаций

Продажа Киеву пары корветов — не первая оружейная сделка между Украиной и Турцией. Недавно подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar TB2, отличившихся во вторую карабахскую войну. В ВСУ не скрывают: в случае возобновления боевых действий в Донбассе украинская армия тоже сделает ставку на современные ударные дроны.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Источник изображения: © AP Photo / DHA

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что поставки иностранных вооружений на Украину не вызывают радости. В свою очередь, Турция заверяет: эти соглашения не направлены против третьей стороны. Тем не менее, указывают эксперты, военно-техническое сотрудничество с членом НАТО может подтолкнуть украинские власти к попытке решения "донбасского вопроса" силовым методом.

"России необходимо максимально серьезно относиться к расширению военно-технического сотрудничества Украины и Турции, — говорит директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. — Конечно, два корвета не особо усилят ВМСУ и не выведут их на один уровень с Черноморским флотом России. Однако Украина постепенно накачивает военные мускулы. Украинские адмиралы могут использовать два современных корабля для вооруженной провокации. А закономерно получив сдачи, немедленно запросят защиты у НАТО".

Украина уже прибегала к подобной тактике. В ноябре 2018-го два малых бронеартиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" попытались пройти через Керченский пролив без разрешения российских властей. Нарушителей перехватила береговая охрана ФСБ. На инцидент резко отреагировали страны Евросоюза и НАТО, осудив действия пограничников. Но с тех пор украинские моряки не осмеливаются нарушать границы России.

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Проекты
20380 Корвет-1
58150 Гюрза
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1 комментарий
№1
06.08.2021 14:14
"Довольно скромно для страны, когда-то строившей авианосцы."
О какой это стране идёт речь, интересно знать?
0
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