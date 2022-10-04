Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ

Военный эксперт Леонков оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ

Военный эксперт Алексей Леонков 3 октября в беседе с «Известиями» оценил эффективность корвета «Гетман Иван Мазепа» Военно-морских сил (ВМС) Украины в бою с российским флотом.

Первый корвет для ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» был спущен на воду в Турции накануне. В церемонии приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская. В Telegram-канале она сообщила, что «Гетман Иван Мазепа» станет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины.

«Пока я о нем не знаю, информация отсутствует, он может, конечно, в турецком варианте собираться, но что там поставят еще пока непонятно. Спущен корпус. Понятное дело, что все дальнейшие работы — это его оснащение. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что у них там будет», — сказал Леонков.

Эксперт рассказал, что у российского флота есть и корветы, и подводные лодки.

«Сравните: один их корвет, даже если бы он был чем-то оснащен, с нашими кораблями. До этого они говорили, что их боевые катера причинят нам непоправимый ущерб, но столкновение их катеров и нашего флота закончилось в пользу нашего флота», — заключил он.

Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. Этот корвет — один из четырех корветов типа «Ада», который строится в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции. Второй корабль этого класса будет заложен в следующем году.

Корветы класса «Ада» — противолодочные корабли ближней морской зоны, предназначенные для охраны побережья. Их вооружение состоит из противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA VL MICA, 76-миллиметровой артиллерийской установки Leonardo Super Rapid, 35-миллиметровых зенитных пушек Rheinmetall Millennium, 12,7-миллиметровых пулемётов Aselsan STAMP и 324-миллиметровых торпедных аппаратов для противолодочных торпед MU90.

Введение этого корабля в состав украинского флота планировалось на 2024 год.

Ранее, незадолго до начала спецоперации РФ на Донбассе, публицист Сергей Грабовский в статье для газеты «День» заявил, что власти Украины планомерно разваливали флот страны, в итоге Киев не в состоянии защититься от возможных атак с моря. Виновными в этом он счел президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.