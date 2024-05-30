Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ранее отметил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Великобритания разрешила Украине использовать переданные ею ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории России, и Киев уже применял это оружие. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

"У нас уже есть прецедент. Великобритания уже разрешила использовать предоставленные ею дальнобойные ракеты Storm Shadow", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, добавив, что ВСУ "уже их применяли".

Среди западных союзников Киева, которые с начала российской специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений на Украину, нет полного единства в вопросах ограничений на его применение. В Вашингтоне заявляют, что "не поощряют и не способствуют" применению предоставленных США вооружений для ударов по территории России. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать.

Однако глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил 2 мая в интервью агентству Reuters, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России. Затем материал был отозван, согласно пояснению Reuters, на время "пересмотра некоторых деталей сообщения". Новая версия вышла в 00:00 мск и ничем не отличалась от первоначального материала. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эти слова Кэмерона являются открытым признанием того, что Запад воюет против РФ руками украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал заявления главы британского МИД как прямую эскалацию.