В украинском конфликте время работает на Москву. И Киев этому помогает

JB Press: попытки Украины и Запада истощить Россию заставят время работать на Москву

Украинский конфликт превратился в долгую битву на истощение, пишет JB Press. Западные арсеналы пустеют, а заводы не успевают производить боеприпасы для ВСУ. Россия с такими проблемами не сталкивается. Пока Киев будет упорствовать, время будет работать на Москву.

Премьер-министр Великобритании: "Сейчас самое время удвоить военную помощь Украине"

Лондон — Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, которого подталкивает в спину бывший премьер Борис Джонсон, конфидент президента Украины Владимира Зеленского, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в среду, что Киеву нужно больше артиллерии, бронетехники и многого другого, чтобы выиграть военный конфликт. "Украинцам нужна противовоздушная оборона. Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Киеву. В ближайшие месяцы мы предоставим Украине столько же техники, сколько за весь прошлый год", – сказал он.

"С каждым днем ​​российская армия причиняет все больше боли и страданий [Украине]. Только победа украинцев может изменить эту ситуацию. Мы стали первой страной, которая обучает украинских военных. Мы готовим их пилотов и морских пехотинцев. И Москва может не сомневаться – мы станем первой страной, которая предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы доказать России, что она неправа", – добавил Сунак.

Британская газета The Times сообщает, что между Лондоном и Киевом ведутся переговоры о включении в состав передаваемого Украине вооружения противокорабельной ракеты Harpoon (дальность примерно 240 километров) и крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow (дальность примерно 560 километров). Если это будет реализовано, ВСУ смогут "достать" ракетными атаками полуостров Крым. Сунет ли голову в эту петлю администрация Байдена, которая всеми силами пытается избежать невыгодной для себя эскалации украинского конфликта?

В июне нынешнего года британское правительство созывает в Лондоне Конференцию по восстановлению Украины. В июле, в преддверии саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вильнюсе, Великобритания соберет союзников и партнеров, чтобы обсудить новую политику безопасности в целях помочь защитить Украину от будущих действий России.

Министр иностранных дел Германии: "Международному порядку и международному праву придет конец, если прекращение огня будет осуществлено в форме „оккупации”"

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Россия пока выбрала военный конфликт, поэтому время для диалога еще не пришло. В любом случае, Россия не может и не должна победить в этом конфликте". Макрон подчеркнул, что Запад должен готовиться к затяжным военным действиям на Украине. По его словам, Россия не изменится, даже если режим Путина рухнет.

Прошел почти год с тех пор, как Москва начала военную спецоперацию на Украине. В панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По утверждению госпожи Берборк, если Россия не прекратит авиаудары и не отступит с Украины, то Запад должен осознавать три важных момента. Это будет означать, что:

1) Россия хочет, чтобы Запад был истощен, а международное сообщество капитулировало. 2) Прекращение огня, признающее факт российской "оккупации" Украины, означало бы конец международного порядка и международного права, а также культуры ООН. 3) Если Запад прекратит поддержку Киева, то такие же трагедии, как в Буче и Мариуполе могут произойти по всей Украине.

Госсекретарь Блинкен заявил: "Если сегодня Россия выведет свои войска с Украины, военные конфликт закончится. Но если Украина перестанет воевать, Украины как страны больше не станет. То, что будет фактически оправдана возможность захвата чужих территорий с помощью оружия, пойдет наперекор интересам многих стран мира. Если вы это сделаете, вы откроете ящик Пандоры на всей планете". Блинкен предостерег Китай от поставок оружия России.

Генсек НАТО: Расход боеприпасов на Украине в разы превышает наши производственные возможности

Господин Кулеба заявил: "Для нас короткая победа – это полный возврат всех занятых территорий. Долгая или полная победа – это возмещение нам всех понесенных убытков, привлечение к ответственности виновных в преступлениях и, самое главное, полная смена власти в России. Если Украина вступит в Евросоюз и НАТО, тогда Россия изменится. Проблема будет решена, если Украина станет полноправной частью евроатлантического региона, где будет достигнута прочная безопасность".

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Норвежский де-факто главнокомандующий Эрик Кристофферсен подсчитал в конце января, что "потери ВСУ, вероятно, составили более ста тысяч человек, плюс погибло около 30 тысяч мирных жителей".

Украинский конфликт превратился в долгую битву на истощение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил особую обеспокоенность следующим обстоятельством.

"В настоящее время темпы потребления боеприпасов в Украине во много раз превышают наши темпы производства. Западная военная промышленность испытывает значительные трудности. Например, время ожидания поставки крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. То есть, если вы закажете их сегодня, то получите их только через два с половиной года. Поэтому НАТО необходимо увеличить производственные мощности ВПК и инвестировать в них гораздо больше средств".

НАТО планирует увеличить свои запасы оружия и боеприпасов, но сделать это будет совсем непросто.

Украинская армия использует 17 типов натовской и советской артиллерии

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник крупного аналитического центра "Королевский институт исследований в области обороны и безопасности" (RUSI), написал в статье для The Telegraph: "Украинский конфликт отличается от исторических прецедентов подобных военных столкновений тем, что в ходе него используется чрезмерное количество артиллерийских снарядов. Это приводит к опустошению арсеналов НАТО, которые после окончания холодной войны долгое время нормально не пополнялись. А ведь военное производство, особенно производство боеприпасов, – это не тот процесс, который можно легко включить-выключить одним щелчком выключателя.

Например, только изготовление снаряда состоит из пяти сложных процессов: ковка самого снаряда, изготовление пороха, изготовление взрывателя и собственно взрывчатого вещества, а затем еще и сложная сборка изделия. Украинская армия используют 17 типов артиллерийских орудий НАТО и советских времен, некоторые из которых даже неизвестны. В связи с чрезвычайностью ситуации цены на боеприпасы в военное время удерживаются на максимально низком уровне. Стимулы для их производителей весьма низкие".

Госсекретарь Блинкен сказал: "Перезапустить производственную линию по производству боеприпасов – это далеко не так просто, как включить свет. Это требует серьезных усилий и значительного времени. По правде говоря, перезапуск имеющихся или ввод новых линий по производству боеприпасов – это процесс, который длится более полугода". В этих словах американского госсекретаря отразились все трудности, связанные с военным производством.

Дара Массикотт, старший научный сотрудник американского аналитического центра RAND Corporation, специализирующаяся на проблемах российской армии, написала в статье для американского журнала Foreign Affairs: "Так же, как ранее США и Запад переоценивали Россию, теперь они могут ее недооценить". "Российские военные устранили ключевые проблемы, сковывавшие армию, модифицировали систему управления и изменили многие тактики, чтобы преодолеть плохое планирование", — утверждает она.

Говорить о том, что российская спецоперация потерпит неудачу, пока рано

"По как еще слишком рано говорить о том, что российская спецоперация потерпит неудачу. Путин ведет ее „в долгую”. Российская армия обладает многочисленными и сложными оперативными наработками, способностью к достаточно быстрому адаптивному обучению, а также может выдерживать беспрецедентную интенсивность боя. Она укрепляют позиции на Украине, увеличивает численность личного состава и затрудняет контрнаступление ВСУ", – пишет Массикот.

"Российские военные учатся на своих ошибках", – подчеркивает эксперт. По утверждению Массикот, российская армия имеет в своем активе успешные комплексные операции, включая крупномасштабные удары беспилотников и ракет по энергетической инфраструктуре Украины, которые серьезно ее повредили. Российская армия очень эффективно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить украинские военные коммуникации, не затрагивая при этом свои собственные.

После сокрушительных ударов американскими высокомобильными РСЗО М142 HIMARS (дальность 80 километров) многие российские штабы, базы тылового обеспечения и другие важные военные объекты были выведены за пределы их досягаемости. Российское правительство постепенно переводит свою экономику в режим военного времени, чтобы подготовиться к долгому противостоянию с Западом.

"Российская военно-промышленная база может несколько пострадать от западных экономических санкций, но ее заводы целы, и она пытается круглосуточно удовлетворять спрос на вооружения и боеприпасы. По состоянию на январь российские атаки повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины, что в какой-то момент привело к отключению электроэнергии у более чем десяти миллионов украинцев", — написала Массикот.

Главный вопрос состоит в том, смогут ли ВСУ отбить у русских значительные куски занятой территории.

Заявляя о том, что Россия включила в свой состав четыре украинские области: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, Путин подразумевал, что он готов пройти с ними "долгий процесс". Майкл Коффман, директор программы российских исследований Центра военно-морского анализа (CNA), объясняет это следующим образом.

"Российские войска уже несколько последних недель находятся в наступлении. Я не думаю, что военный конфликт закончится в этом году, как не прекратится и западная поддержка Украины. Пик западной военной помощи Украине придется на лето, и ключом к развитию ситуации станет то, сможет ли украинская армия хотя бы продемонстрировать способность вернуть себе значительную территорию в ближайшие шесть-восемь месяцев", — сказал Коффман.

Почетный профессор Лоуренс Фридман из Королевского колледжа в Лондоне, ведущий британский военный эксперт, сказал журналу Foreign Affairs: "Основные проблемы с войнами заключаются в том, что их легко начать, но трудно закончить. Россия ищет путь к победе, атакуя инфраструктуру Украины".

"Мы считаем, что Россия будет продолжать придерживаться этой дорогостоящей стратегии и что в конечном итоге масштаб этой стратегии будет определяться готовностью страны идти на жертвы ради нее. Что же касается Украины, то ее стратегия будет состоять в том, чтобы максимально „выдавить” Москву со своей территории и показать ей, что продолжение военных действий против Киева не принесет ей никаких выгод. Нам нужно использовать точность наших огневых систем дальнего действия для поражения линий снабжения, линий управления и сосредоточения сил России", – добавил эксперт.

Администрация Байдена опасается поставок оружия дальнего действия

Однако Соединенные Штаты по-прежнему осторожно относятся к поставкам ракет MGM-140 ATACMS (максимальная дальность 300 километров), которые могут быть запущены с РСЗО HIMARS, с учетом того, что их запасы в американских арсеналах уменьшаются. Кроме того, в Вашингтоне сохраняются опасения, что Россия может резко обострить конфликт, если украинские силы атакуют Крым с применением американского дальнобойного оружия.

Между тем, 20 февраля президент США Джо Байден совершил неожиданный короткий визит на Украину. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и объявил, что предоставит Украине еще 500 миллионов долларов в виде военной помощи. Он также заявил, что ужесточит санкции против России.

Однако в настоящее время мы не знаем, какие на самом деле имели место переговоры между американским и украинским президентами относительно спорных ракет MGM-140 ATACMS и истребителей, запрошенных Киевом.

Если Украина и Запад будут продолжать длительную борьбу на истощение России из-за страха эскалации и перерастания конфликта в ядерную войну, время будет работать на Путина. А Украина, а также ее народ будут загнаны в ситуацию между жизнью и смертью. Вспомните, что Путин потратил десять лет, чтобы завоевать Чечню. За это время Грозный, чеченская столица, превратился в руины. Помощь Украине сталкивается сейчас с дилеммой: будет ли Запад готов предоставить Киеву не только танки, но и ракеты большой дальности, а также истребители.

Автор: Масато Кимура (Masato Kimura), известный японский журналист, долгое время проработавший в Великобритании главой корпункта газеты "Санкэй симбун".