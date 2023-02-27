Сунак намерен призвать коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу

В канцелярии премьер-министра Великобритании также сообщили, что он намерен привести доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия украинским вооруженным силам

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовет Группу семи (G7) помочь Украине наносить удары по российским силам в тылу, для чего выступит в защиту срочного увеличения поставок вооружения Киеву. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства в преддверии его разговора с лидерами Германии, Италии, Канады США, Франции и Японии, который запланирован на пятницу.

"Премьер-министр призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7", - сообщили на Даунинг-стрит, 10, пояснив, что общение пройдет в режиме видеоконференции.

В частности, как заметили в канцелярии Сунака, он намерен "привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия их (украинским - прим. ТАСС) вооруженным силам", - отмечается в заявлении. Также британский премьер должен "повторить свое предложение британской поддержки странам", которые выразят готовность передать Киеву истребители.

Как заметили в канцелярии премьера, это отвечает позиции Сунака о необходимости "кардинального изменения" объемов поставок вооружения Киеву, чтобы "помочь Украине воспользоваться окном возможностей и отбросить российские силы, а также помочь Украине защитить и вернуть свои территории на долгосрочную перспективу".

"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (силам ВСУ - прим. ТАСС) надо получить решающее преимущество на поле боя. <...> Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода [к наращиванию оказываемой Украине поддержки], нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО, - говорится в тексте заявления Сунака, выдержки из которого распространила его канцелярия. - Ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они окажутся тяжелыми и для России, которая снова переоценила свои возможности. Поэтому сейчас пришло время поддержать украинский план по перевооружению, перегруппировке и наступлению".

О поставках дальнобойных вооружений

Выступая на прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене, Сунак подчеркнул, что "Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине дальнобойные вооружения" и признал, что Киев может воспользоваться ими, чтобы вынудить российские войска покинуть утраченные Украиной территории, включая Крым. При этом он не уточнил, о каких именно видах оружия идет речь.

Как ранее писали британские военные обозреватели, Великобритания может поставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям. Еще один вариант - авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 км (около 250 км у экспортного варианта). Как ранее писала газета The Times, передача ВСУ полноценных ракет Storm Shadow представляется экспертам маловероятной, так как это будет означать, что Великобритания отправляет на Украину вооружения большей дальности, чем США, что поставило бы Вашингтон в неудобное положение.

Минута молчания

Виртуальное общение лидеров семи стран с развитой экономикой приурочено к годовщине специальной военной операции России на Украине, которая приходится на 24 февраля. Как сообщили в канцелярии, в пятницу Сунак почтит минутой молчания память жителей Украины, погибших за последний год. На церемонии, которая состоится перед резиденцией премьера на Даунинг-стрит, 10, будет присутствовать посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, представители ВСУ, а также 10 стран, участвующих в программе подготовки украинских военных Interflex.