Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow противоречащей международным нормам

Секретарь Совета безопасности констатировал, что англосаксы "часто традиционно нагло использовали силовые методы для достижения своих интересов и сохранения доминирования в мире, в том числе путем разрушения государственности других стран"

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Поставка Западом Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

"В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow", - указал он.

Патрушев подчеркнул, что такие действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия в случаях, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для осуществления актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершению преступлений против человечности.

Он также констатировал, что англосаксы "часто традиционно нагло использовали силовые методы для достижения своих интересов и сохранения доминирования в мире, в том числе путем разрушения государственности других стран". Секретарь Совбеза РФ напомнил, что после окончания Второй мировой войны более 30 государств подверглись американским бомбардировкам. "Однако за военные преступления, совершенные военнослужащими НАТО в отношении сотен тысяч иракцев, афганцев, сирийцев, африканцев, никто не привлечен к ответственности", - подчеркнул Патрушев.

Кроме того, продолжил он, "никто не ответил и за организацию так называемых цветных революций на постсоветском пространстве, за попытки нарушить территориальную целостность нашей страны в 1990-е годы на Северном Кавказе, за осуществленный в 2014 году в Киеве кровавый государственный переворот и последовавшие за этим расцвет неонацизма, оголтелой русофобии и терроризма". Патрушев также обратил внимание на то, что во время Великой Отечественной войны большинство стран Европы поддержали Гитлера. "Около миллиона солдат из стран - союзников фашистской Германии воевали на стороне нацистского блока, безжалостно убивали мирных жителей и разрушали наши города", - сказал он.

"История повторяется. В настоящее время эти же страны, искажая историческую правду, приписывая только американцам, англичанам и французским войскам победу во Второй мировой войне, поддерживают новоявленных украинских неонацистов и бандеровцев", - подытожил секретарь Совбеза РФ.