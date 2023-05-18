Песков прокомментировал данные Херша о призывах к Зеленскому остановить конфликт

Песков: данные Херша о призывах Запада к Зеленскому остановить конфликт разнятся с фактами

Данные американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа европейских стран во главе с Польшей якобы тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт с Россией, не находят подтверждения в реальности. Как заявил 17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, об этом не имеется ни одного факта.

«Я не знаю, как эти данные воспринимают журналисты. Мы воспринимаем факты. Мы видим, что потоки оружия на Украину увеличиваются, повышается уровень вооружений. Это факт, который мы наблюдаем», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее, 17 мая, журналист-расследователь из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что группа стран во главе с Польшей тайно призывала Зеленского найти способ положить конец конфликту на Украине, даже если ему для этого будет необходимо уйти в отставку. Таким образом, по их мнению, украинский лидер позволил бы начать процесс восстановления своей нации.

По данным журналиста, в эту группу стран входят Польша, Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия.

Ранее, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Россия и Украина дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. Политик уточнил, что от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Зеленским. По его словам, Африка представит предложение, которое поспособствует разрешению конфликта на Украине.

В этот же день глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что «оружейный тур» президента Украины показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине. Речь идет о поездках украинского лидера в Италию, Германию, Францию и Великобританию.

Поездка в Великобританию 15 мая завершила серию визитов Зеленского в западные страны. По ее результатам правительство Соединенного Королевства предприняло ряд мер по поддержке Киева. В частности, они первыми из всех стран подтвердили отправку ракет большой дальности Storm Shadow и танков Challenger 2.

До этого, 14 мая, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским коллегой в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.