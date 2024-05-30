На верфи Fincantieri спущен на воду последний фрегат класса FREMM для ВМС Италии

ЦАМТО, 29 мая. Итальянская компания Fincantieri 25 мая объявила о состоявшейся на верфи в Рива Тригосо (Генуя) церемонии спуска на воду фрегата "Эмилио Бьянки" класса FREMM, предназначенного для ВМС Италии.

Этот корабль является десятым и последним фрегатом класса FREMM, который будет передан ВМС Италии. После спуска корабля на воду его дооборудование будет продолжено на предприятии в Муджиано (Специя). Ходовые испытания фрегата предполагается начать во втором квартале 2024 года. Поставка "Эмилио Бьянки" заказчику запланирована на 2025 год.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

Корабли FREMM предназначены для замены в составе итальянского флота построенных Fincantieri в 1970-ые годы фрегатов класса "Лупо" и "Маэстраль". ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на строительство компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началось в феврале 2008 года. 29 мая 2013 года корабль был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии и переданы заказчику в 2013-2016 гг. Корабли с шестого по восьмой были построены в многоцелевой версии и поставлены ВМС Италии в 2017-2019 гг.

В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу двух последних построенных для ВМС Италии, но не принятых на вооружение, фрегатов класса "Бергамини", (F-588) "Спартако Шергат" и (F-589) "Эмилио Бьянки", ВМС Египта. Первый фрегат, переименованный в FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala), ВМС Египта приняли в декабре 2020 года, второй, FFG-1003 "Бернэс" (Bernees), прибыл в Египет в апреле 2021 года.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух новых кораблей. Резка стали для постройки 9-го фрегата серии началась в феврале 2021 года, а 10-го фрегата – в октябре 2021 года. В настоящее время строительство "Спартако Шергат" завершается на предприятии в Муджиано. Его поставка запланирована на апрель 2025 года.

Длина нового фрегата составит 144 м, ширина – 19,7 м, полное водоизмещение – около 6700 т, скорость – более 27 узлов. При этом планируется, что в конструкцию корпуса и надстройки двух новых фрегатов будут внесены небольшие изменения и они получат ряд более современных систем.