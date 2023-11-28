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ЦАМТО

На верфи Fincantieri спущен на воду 9-й фрегат класса FREMM для ВМС Италии

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Источник изображения: Фото: Luca Peruzzi

ЦАМТО, 27 ноября. Итальянская компания Fincantieri объявила о состоявшейся 24 ноября на верфи в Рива Тригосо (Генуя) церемонии спуска на воду фрегата "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat) класса FREMM.

Корабль является девятым фрегатом класса FREMM, который будет передан ВМС Италии. После спуска корабля на воду его дооборудование будет продолжено на предприятии в Муджиано (Специя). Ходовые испытания фрегата предполагается начать во втором квартале 2024 года. Поставка "Спартако Шергат" заказчику запланирована на 2025 год.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

Корабли FREMM предназначены для замены в составе итальянского флота построенных Fincantieri в 1970-ые годы фрегатов класса "Лупо" и "Маэстраль". ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на строительство компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 ед. в многоцелевой версии и 4 ед. – в противолодочной).

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началось в феврале 2008 года, а 29 мая 2013 года корабль был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии и переданы заказчику в 2013-2016 гг. Корабли с шестого по восьмой были построены в многоцелевой версии и поставлены ВМС Италии в 2017-2019 гг.

В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу двух последних построенных для ВМС Италии, но не принятых на вооружение фрегатов класса "Бергамини", (F-588) "Спартако Шергат" и (F-589) "Эмилио Бьянки", ВМС Египта. Первый фрегат, переименованный в FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala), ВМС Египта приняли в декабре 2020 года, а второй, FFG-1003 "Бернэс" (Bernees), прибыл в Египет в апреле 2021 года.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных кораблей. Резка стали для 9-го фрегата серии началась в феврале 2021 года, а 10-го фрегата – в октябре 2021 года.

Длина нового фрегата составит 144 м, ширина – 19,7 м, полное водоизмещение – около 6700 т, скорость – более 27 узлов. При этом планируется, что в конструкцию корпуса и надстройки двух новых фрегатов будут внесены небольшие изменения, и они получат ряд более современных систем.

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Страны
Египет
Италия
Франция
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2020-й год
DCNS FREMM
Oliver Hazard Perry
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