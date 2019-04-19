Компания Fincantieri передала ВМС Италии восьмой фрегат класса FREMM

ЦАМТО, 18 апреля. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 16 апреля на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии передачи ВМС Италии многоцелевого фрегата (F-597) "Антонио Марселья" (Antonio Marceglia) класса FREMM.

"Антонио Марселья" является восьмым кораблем серии и четвертым, построенным в многоцелевой версии. Резка стали для постройки фрегата началась в феврале 2015 года, закладка киля состоялась в июле 2015 года, церемония спуска на воду прошла 3 февраля 2018 года.

Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Фрегаты должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия.

FREMM – это крупнейшая европейская программа строительства многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR).

Как планируется, корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов "Лупо" (уже выведены из боевого состава) и "Маэстраль" (срок эксплуатации истекает), построенные Fincantieri в 1970-ые гг. ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на постройку компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началась на верфи "Рива Тригосо" в феврале 2008 года. 29 мая 2013 года фрегат был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии. Второй корабль серии, (F-591) "Вирджинио Фазан", итальянский флот получил 19 декабря 2013 года, третий, (F-592) "Карло Марготтини", – 27 февраля 2014 года, четвертый, (F-593) "Карабиньере", – 28 апреля 2015 года, пятый, (F-594) "Альпино", – 30 сентября 2016 года, шестой, (F-595) "Луиджи Риццо" (многоцелевая версия), – 20 апреля 2017 года, седьмой, (F-596) "Федерико Мартиненго" (многоцелевая версия), – 24 апреля 2018 года.

Опционы на постройку для ВМС Италии девятого и десятого фрегатов в многоцелевой версии были реализованы OCCAR 16 апреля 2015 года. Стоимость этих фрегатов составляет 764 млн. евро. Поставка данных кораблей будет выполнена после 2020 года.