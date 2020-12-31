ВМС Египта получили фрегат FFG-1002 "Аль-Галала" класса FREMM

ЦАМТО, 30 декабря. Согласно информации, опубликованной 23 декабря в социальных СМИ, на предприятии Fincantieri в Италии состоялась передача командованию ВМС Египта первого из двух заказанных фрегатов класса FREMM.

Как сообщает Navyrecognition.com, корабль, построенный для ВМС Италии под обозначением F-598 "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat), получил новое наименование FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala).

Как сообщал ЦАМТО, в начале июня 2020 года агентства ANSA со ссылкой на источники, близкие к продаже, заявило, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте одобрил продажу Египту за 1,2 млрд. евро (1,3 млрд. долл.) фрегатов класса "Бергамини", (F-588) "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat) и (F-589) "Эмилио Бьянки", после состоявшихся переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Спущенные на воду в январе 2019 и январе 2020 года фрегаты были построены для ВМС Италии, но не приняты на вооружение.

После продолжительных споров в парламенте, связанных с обвинениями египетского руководства в нарушении прав человека, особенно в связи с длительным расследованием смерти итальянского студента Джулио Реджени, которого убили в Египте в 2016 году, правительство Италии в августе 2020 года одобрило продажу. Контролирующее продажи вооружений подразделение Министерства иностранных дел предоставило лицензию на экспорт кораблей в Египет национальной компании Orizzonte Sistemi Navali. Как предполагалось, Каир получит первый фрегат, "Спартако Шергат", до конца 2020 года, а второй – весной 2021 года.

Построенный в многоцелевой версии (F-598) "Спартако Шергат" является 9-ым кораблем класса FREMM, заказанным ВМС Италии.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года реализуется совместно Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на постройку компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Первые 8 фрегатов FREMM были поставлены ВМС Италии с мая 2013 года по апрель 2019 года. Опционы на постройку для ВМС Италии девятого и десятого фрегатов в многоцелевой версии были реализованы OCCAR 16 апреля 2015 года. Стоимость этих фрегатов составляет 764 млн. евро.

Спуск на воду (F-588) "Спартако Шергат" состоялся 26 января 2019 года, а (F-589) "Эмилио Бьянки" – 25 января 2020 года.

Фрегат класса FREMM в многоцелевой версии представляет собой корабль длиной 144 м, шириной 19,7 м и полным водоизмещением около 6500 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину AVIO-GE 2500+G4 мощностью 32 МВт, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 145 человек.

Корабль вооружен 127/64-мм и 76/62-мм артиллерийскими установками, двумя восьмиконтейнерными ВПУ SYLVER A50 с 16 ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", двумя 25-мм ДУМВ, ПУ с 8 ПКР "Тесео"/"Отомат" Mk.2/A, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с торпедами MU-90. На фрегате могут базироваться два вертолета EH-101/NH-90.