Войти
ЦАМТО

ВМС Египта получили фрегат FFG-1002 "Аль-Галала" класса FREMM

268
0
0
Источник изображения: Фото: navyrecognition.com

ЦАМТО, 30 декабря. Согласно информации, опубликованной 23 декабря в социальных СМИ, на предприятии Fincantieri в Италии состоялась передача командованию ВМС Египта первого из двух заказанных фрегатов класса FREMM.

Как сообщает Navyrecognition.com, корабль, построенный для ВМС Италии под обозначением F-598 "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat), получил новое наименование FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala).

Как сообщал ЦАМТО, в начале июня 2020 года агентства ANSA со ссылкой на источники, близкие к продаже, заявило, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте одобрил продажу Египту за 1,2 млрд. евро (1,3 млрд. долл.) фрегатов класса "Бергамини", (F-588) "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat) и (F-589) "Эмилио Бьянки", после состоявшихся переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Спущенные на воду в январе 2019 и январе 2020 года фрегаты были построены для ВМС Италии, но не приняты на вооружение.

После продолжительных споров в парламенте, связанных с обвинениями египетского руководства в нарушении прав человека, особенно в связи с длительным расследованием смерти итальянского студента Джулио Реджени, которого убили в Египте в 2016 году, правительство Италии в августе 2020 года одобрило продажу. Контролирующее продажи вооружений подразделение Министерства иностранных дел предоставило лицензию на экспорт кораблей в Египет национальной компании Orizzonte Sistemi Navali. Как предполагалось, Каир получит первый фрегат, "Спартако Шергат", до конца 2020 года, а второй – весной 2021 года.

Построенный в многоцелевой версии (F-598) "Спартако Шергат" является 9-ым кораблем класса FREMM, заказанным ВМС Италии.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года реализуется совместно Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на постройку компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Первые 8 фрегатов FREMM были поставлены ВМС Италии с мая 2013 года по апрель 2019 года. Опционы на постройку для ВМС Италии девятого и десятого фрегатов в многоцелевой версии были реализованы OCCAR 16 апреля 2015 года. Стоимость этих фрегатов составляет 764 млн. евро.

Спуск на воду (F-588) "Спартако Шергат" состоялся 26 января 2019 года, а (F-589) "Эмилио Бьянки" – 25 января 2020 года.

Фрегат класса FREMM в многоцелевой версии представляет собой корабль длиной 144 м, шириной 19,7 м и полным водоизмещением около 6500 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину AVIO-GE 2500+G4 мощностью 32 МВт, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 145 человек.

Корабль вооружен 127/64-мм и 76/62-мм артиллерийскими установками, двумя восьмиконтейнерными ВПУ SYLVER A50 с 16 ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", двумя 25-мм ДУМВ, ПУ с 8 ПКР "Тесео"/"Отомат" Mk.2/A, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с торпедами MU-90. На фрегате могут базироваться два вертолета EH-101/NH-90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Италия
Франция
Продукция
EH-101
F-5
IMPACT
NH90
Otomat
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Проекты
2020-й год
Aster ЗУР
DCNS FREMM
Oliver Hazard Perry
Похожие новости
18.11.2019
Головной итальянский корабль типа РРА в море
30.07.2018
Naval Group передала ВМС Франции пятый фрегат класса FREMM
10.12.2012
Многоцелевой фрегат класса FREMM
27.06.2012
«Финкантьери» начала испытания второго фрегат класса FREMM ВМС Италии
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.12 13:13
  • 4
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
  • 31.12 12:54
  • 3
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 введен в строй
  • 31.12 12:26
  • 12
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 31.12 12:06
  • 103
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 31.12 12:04
  • 3
Кормушка для чиновников
  • 31.12 12:01
  • 3
Работы над новым танком "Армата" завершатся в 2022 году - Минобороны РФ
  • 31.12 11:59
  • 30
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 31.12 11:56
  • 6
С Новым 2021 годом!
  • 31.12 11:22
  • 4
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 31.12 09:53
  • 2161
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.12 09:25
  • 13
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 31.12 07:36
  • 5
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 31.12 01:48
  • 1
В создании лучших подводных лодок России возникли сложности
  • 30.12 23:18
  • 3
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 19:06
  • 327
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты