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ЦАМТО

Марокко оценивает возможность покупки в Италии фрегатов класса FREMM

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Фрегаты типа FREMM
Фрегаты типа FREMM.
Источник изображения: fincantieri.com

ЦАМТО, 15 июля. Как сообщают марокканские СМИ со ссылкой на итальянский журнал RID – Rivista Italiana Difesa, Вооруженные силы Марокко ведут с итальянской Fincantieri переговоры о приобретении двух многоцелевых фрегатов класса FREMM.

По данным различных источников, Марокко обсуждает как возможность поставки новых фрегатов, так и приобретения корабля (F-595) "Луиджи Риццо" из состава ВМС Италии.

В настоящее время на вооружении ВМС Марокко уже имеется фрегат класса FREMM французской постройки. Как сообщал ЦАМТО, контракт на постройку фрегата класса FREMM для ВМС Марокко был подписан с компанией DCNS (ныне Naval Group) в апреле 2008 года. Строительство корабля началось в декабре 2008 года, церемония спуска на воду состоялась 14 сентября 2011 года. Многоцелевой фрегат (D 601) "Мохаммед-6" (Mohammed VI) был передан командованию ВМС Марокко в Бресте (Франция) 30 января 2014 года.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на постройку компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Первые 8 фрегатов FREMM были поставлены ВМС Италии с мая 2013 года по апрель 2019 года. Опционы на строительство девятого и десятого фрегатов в многоцелевой версии были реализованы OCCAR 16 апреля 2015 года. (F-588) "Спартако Шергат" и (F-589) "Эмилио Бьянки" были спущены на воду в 2019 и 2020 году, соответственно, но в 2020 году проданы ВМС Египта.

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Страны
Египет
Италия
Марокко
Франция
Компании
DCNS
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Leonardo
OCCAR
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
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