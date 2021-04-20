ВМС Египта приняли второй фрегат класса FREMM

ЦАМТО, 19 апреля. Согласно информации, опубликованной Минобороны Египта 14 апреля, на военно-морскую базу "Александрия" прибыл второй приобретенный в Италии фрегат класса FREMM.

Как сообщает Navyrecognition.com, корабль, построенный итальянской компанией Fincantieri для ВМС Италии под обозначением (F-589) "Эмилио Бьянки", после продажи Египту получил новое наименование FFG-1003 "Бернэс" (Bernees).

Как сообщал ЦАМТО, в начале июня 2020 года агентства ANSA сообщило, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте одобрил продажу Египту двух фрегатов класса "Бергамини", (F-588) "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat) и (F-589) "Эмилио Бьянки". Спущенные на воду в январе 2019 и январе 2020 года фрегаты были построены для ВМС Италии, но не приняты на вооружение.

После продолжительных споров в парламенте, связанных с обвинениями египетского руководства в нарушении прав человека, правительство Италии одобрило продажу в августе 2020 года. Контролирующее продажи вооружений подразделение Министерства иностранных дел предоставило лицензию на экспорт кораблей в Египет национальной компании Orizzonte sistemi navali.

Газета il Fatto Quotidiano сообщила, что фрегаты были проданы за 990 млн. евро (1,2 млрд. долл.) каждый, тогда как ориентировочная стоимость фрегата FREMM для ВМС Италии составляет 1,2 млрд. евро. Перед поставкой с кораблей было демонтировано оборудование стандарта НАТО, что, предположительно, снизило их стоимость. Системы могут быть повторно использованы на фрегатах, построенных для замены проданных кораблей.

По данным СМИ, Fincantieri уже приступила к работам над двумя фрегатами для ВМС Италии, которые заменят проданные корабли. Однако 28 марта итальянский еженедельник L’Espresso сообщил, что компания Fincantieri подала запрос на экспорт еще двух фрегатов класса FREMM в Египет, что может свидетельствовать о том, что Каир намерен реализовать опцион на поставку дополнительных кораблей. Еженедельник L’Espresso сообщил, что они будут поставлены Египту в 2025 году, что задержит поставку кораблей для ВМС Италии.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на постройку компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Первые 8 фрегатов FREMM были поставлены ВМС Италии с мая 2013 года по апрель 2019 года. Опционы на постройку для девятого и десятого фрегатов в многоцелевой версии были реализованы OCCAR 16 апреля 2015 года.

Спуск на воду (F-588) "Спартако Шергат" состоялся 26 января 2019 года, а (F-589) "Эмилио Бьянки" – 25 января 2020 года. Первый фрегат, переименованный в FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala), ВМС Египта приняли на предприятии Fincantieri в Италии в декабре 2020 года.