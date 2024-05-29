Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)

NYT: высокоточное оружие США оказалось неэффективным в боях на Украине

Россия научилась успешно глушить американское высокоточное оружие, переданное ВСУ, пишет NYT со ссылкой на украинские секретные доклады. Киеву уже пришлось отказаться от некоторых западных вооружений из-за провалов на поле боя.

Карлотта Голл (Carlotta Gall), Владислав Головин (Vladyslav Golovin)

Как признают украинские командиры и одна национальная военно-исследовательская программа, некоторые виды высокоточного оружия американского производства в распоряжении Киева оказались неэффективными на поле боя, а их точность значительно снизилась из-за российских средств по постановке помех.

Снаряды неизменно показывали хорошие результаты при первом применении на поле боя, но теряли эффективность по мере того, как российская оборона постепенно адаптировалась, говорится в двух засекреченных украинских докладах. По словам двух командиров артиллерийских расчетов ВСУ, эта проблема вынудила украинских военных отказаться от использования этого оружия.

В докладах, впервые обнародованных "Вашингтон пост", основное внимание уделяется 155-миллиметровому управляемому артиллерийскому снаряду “Экскалибур” (Excalibur) и бомбе малого диаметра наземного базирования (GLSDB) американского производства. Один из докладов попал в распоряжение "Нью-Йорк таймс" через осведомленные источники. Содержание второго доклада было передано на словах. Причастные к этому лица попросили не называть их имен, поскольку в докладах содержатся засекреченные сведения.

Любая война служит своего рода лабораторией для систем вооружения, и Украина стала полигоном для испытаний оружия, прежде не использовавшегося против столь сложного и высокотехнологичного противника, как Россия. Эффективность американского и российского оружия, как оборонительного, так и наступательного, тщательно отслеживается не только Пентагоном и НАТО, но и Россией, и Китаем, а это имеет серьезные последствия для оружия будущего.

Более того, по словам украинских командиров, расплачиваться за сбои в работе некоторых западных вооружений пришлось человеческими жизнями.

Россия развернула системы радиоэлектронной борьбы вокруг статических целей, таких как штабы и командные центры, которые могут стать целями для украинского высокоточного оружия. По словам младшего научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований и специалиста по радиоэлектронной войне Томаса Уитингтона, системы излучают столько помех, что заглушают сигнал GPS, необходимый для точного наведения “Экскалибура”.

Выводы обоих докладов подтверждают комментарии, прозвучавшие за последние месяцы из уст украинских военных. Так, бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный признал, что некоторые снаряды западного производства обеспечили Украине значительное превосходство над российскими войсками, но лишь на короткий период времени.

Ярким примером западного оружия, впоследствии потерявшего эффективность, Генерал Залужный назвал снаряд “Экскалибур”, чья система наведения использует глобальную систему позиционирования GPS, которая особенно восприимчива к российским помехам.

Украинские чиновники и военные аналитики сообщили об аналогичных проблемах с унифицированными кассетными боеприпасами для непосредственной атаки цели JDAM и снарядами для реактивных систем залпового огня HIMARS — при этом оба вида вооружений используют сигнал GPS.

Согласно второму военному докладу, от российской радиоэлектронной борьбы также пострадал высокоточный боеприпас GLSDB совместное детище американского Boeing и шведского Saab, превосходящее “Экскалибур” по дальности действия.

Украинские войска прекратили использовать GLSDB на поле боя, сообщил глава киевского Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Представитель пресс-службы Минобороны США на условиях анонимности в соответствии с военным протоколом, сообщил в электронном письме, что с февраля 2022 года Америка поставила Украине более 7 000 высокоточных 155-миллиметровых снарядов, однако предоставить более конкретную информацию отказался.

“Мы прекрасно осознаем угрозу в области радиоэлектронной войны, которую Россия представляет на Украине, — а также что она постоянно совершенствуется”, — признал чиновник.

“В результате мы с нашими партнерами из оборонной промышленности тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы постоянно оценивать эти угрозы и предлагать оперативные решения, а также помогать Украине поддерживать эффективность в крайне сложной среде РЭБ. Сюда относится в том числе возможность доставки высокоточных боеприпасов на поле боя", — написал чиновник.

Украина развернула собственные исследования из-за серьезных провалов с наведением, а также в духе сотрудничества как союзница НАТО, сообщили осведомленные источники. По словам одного из них, для украинских военных было важно предоставить западным партнерам отклик об эффективности их оружия против столь передовой военной державы, как Россия.

Исследователи собрали данные об использовании почти 3 000 снарядов “Экскалибур”, выпущенных по разным целям с декабря 2022 года по август 2023 года из американских гаубиц M777 на линии фронта под Херсоном на юге, под Харьковом на северо-востоке и в Артемовске (Бахмуте) под Донецком на востоке.

Из докладов следует, что доля подтвержденных успешных попаданий упала с января по август 2023 года с довольно высокого уровня в 55% до минимума в 7% в июле и 6% в августе, когда летнее контрнаступление Украины было в самом разгаре и столкнулось с массой трудностей. По словам одного из осведомленных источников, на каком-то этапе лишь один из 19 снарядов “Экскалибура” достиг цели. При таких темпах расхода снарядов, говорится в отчете, цена успешного удара взлетела с 300 000 долларов в январе 2023 года до 1,9 миллиона долларов в августе.

Командиры артиллерийских подразделений ВСУ подтвердили, что снаряды “Экскалибур” продемонстрировали высокую точность в поражении целей при первом использовании в 2022 году, но позже их эффективность была фактически сведена на нет помехами.

“У нас возникли некоторые проблемы с точностью”, — сказал командир артиллерийского подразделения 45-й бригады ВСУ, действующей в Донецкой области. По военному протоколу он назвался лишь позывным — “Музыкант”.

Американские гаубицы M777, из которых стреляет экипаж “Музыканта”, получили высокую оценку, когда впервые появились на украинском театре военных действий в 2022 году. Но “Музыкант” сообщил, что его подразделение отказалось от снарядов “Экскалибур” уже к началу 2023 года из-за их неэффективности.

Вместо этого, говорит он, они перешли на неуправляемые артиллерийские снаряды, которые менее точны и требуют большего расхода боеприпасов для поражения цели.

Другой командир, Олег, по соображениям безопасности назвавший лишь свое имя, рассказал, что иногда ему доводилось использовать другое вооружение, в том числе снаряды с лазерным наведением, и те оказались менее восприимчивы к российским помехам.

Системы вооружений нередко теряют эффективность в ходе ожесточенных боевых действий, поскольку решительные противники находят новые способы противодействия.

По мнению военных аналитиков, самой эффективной мерой борьбы с помехами сигнала GPS себя зарекомендовало простое устранение их источника. Украинские силы сосредоточились на выводе из строя стационарных российских радаров и других средств для постановки помех (в частности, в Крыму) и это позволило им поражать такие цели, как командные пункты и склады снабжения глубоко в тылу неприятеля, сказал Уитингтон.

На близком расстоянии и российская армия, и ВСУ используют мобильные электронные глушители для обезвреживания начиненных взрывчаткой беспилотников, которые наводятся на цель благодаря сигналу GPS.

Но есть способы, как преодолеть российские помехи, убежден инженер корпорации РЭНД и специалист ВМС США по радиоэлектронной борьбе Майкл Бонерт. Среди контрмер он назвал столь простые методы, как изменение времени и места запуска боеприпасов. А лазерные и инерциальные системы наведения позволяют избежать глушения сигнала GPS. Западные поставщики также разработали для некоторых снарядов программные пакеты для повышения стойкости.

“Способ пробиться можно найти всегда”, — сказал Бонерт.

Он отметил, что снаряд “Экскалибур” разрабатывался в 1990-х, когда система GPS находилась еще в зачаточном состоянии, а технологии радиоэлектронной борьбы еще не достигли современного уровня. “Системы постарше в принципе столкнулись с трудностями, — сказал он. — Не надо было тянуть с передачей более современного оружия”.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Дэниел Пэтт назвал украинский опыт с “Экскалибуром” примером того, как эффективность превосходных систем вооружения может свестись на нет их эксплуатационной негибкостью, и призвал Пентагон культивировать новшества и приспосабливаемость для скорейшей адаптации.

“Жизненный цикл радиостанции на Украине составляет порядка трех месяцев, после чего ее приходится “перешивать” или менять, поскольку русские оптимизируют средства электронной войны, — заключил Пэтт. — Пик эффективности новой системы вооружения в среднем наступает всего лишь за две недели до появления мер противодействия”.

Карлотта Голл — старший корреспондент, освещает украинский конфликт