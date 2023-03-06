Обновить арсеналы, увеличить продажи, стимулировать наступление

Американская ракета AGM-88 HARM официально на Украину не поставлялась, но в ходе конфликта украинской стороной применяется. Фото с сайта www.af.mil.

США предоставили ВСУ новый пакет военной помощи

Американские военные специалисты пристально наблюдают за успехами ВС РФ в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. С начала СВО американцы уже вынесли для себя определенные уроки, касающиеся военно-технической политики Соединенных Штатов в меняющихся условиях международной обстановки. Не обошли корректировки и оказываемую США военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Однако курс Белого дома на передачу Украине все более наступательных и все более тяжелых вооружений вызывает сомнения даже у самих американцев. Глава Белого дома Джозеф Байден называет конфликт на Украине «испытанием на века» и для Америки, и для всего мира. Вина за это испытание сваливается на инфляцию, а вина за инфляцию, в свою очередь, – на происки России и президента Владимира Путина.

Подобная политика американцев ведет к эскалации конфликта на Украине и к прямой (а не опосредованной, как ранее) конфронтации США и НАТО с Россией на поле боя. Представляется, что политикой США руководит непреодолимое стремление к все более глубокому вмешательству в конфликт на Украине путем увеличения экспорта вооружений.

НОВЫЙ ВИТОК ПОСТАВОК ОРУЖИЯ ИЗ США

3 февраля 2023 года Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму около 2,175 млрд долл. Сообщается, что помощь на 1,75 млрд долл. выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI, Ukraine Security Assistance Initiative). Одобренный президентом США пакет помощи Украине в размере 425 млн долл. является 31-м подобным раундом поставок вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) из наличия Минобороны США, санкционированным администрацией Джозефа Байдена с августа 2021 года. Изучение отчетных документов Министерства обороны США показывает, что в состав нового пакета военной помощи, в частности, вошли следующие вооружения в рамках так называемого «президентского пакета»:

– боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS;

–155-мм артиллерийские снаряды;

– 120-мм минометные выстрелы;

– 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА);

– 181 боевая бронированная машина (класс MRAP);

– 250 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin;

– 2000 противотанковых неуправляемых ракет;

– противопехотные мины Claymore;

– подрывное оборудование (без указания номенклатуры);

– зимнее обмундирование, каски и полевое снаряжение.

Повторим, что вышеуказанные вооружения экспортируются из наличия Вооруженных сил США.

Вместе с тем в рамках пакета USAI в интересах ВСУ будут предоставлены сходящие с заводских линий следующие образцы ВВСТ:

– две батареи зенитного ракетного комплекта (ЗРК) Hawk;

– зенитные артиллерийские установки и боеприпасы (без указания номенклатуры);

– оборудование для интеграции пусковых установок, ракет и радиолокационных станций (РЛС) западного производства со средствами противовоздушной обороны (ПВО) Украины (без указания номенклатуры);

– оборудование для поддержки имеющихся средств ПВО Украины;

– генераторы для средств ПВО;

– системы противодействия БПЛА (без указания номенклатуры);

– четыре РЛС обнаружения воздушных целей;

– 20 противоминометных РЛС;

– запасные части для РЛС артиллерийской разведки;

– БПЛА RQ-20 Puma;

– высокоточные управляемые реактивные снаряды (без указания номенклатуры);

– средства защищенной связи;

– медикаменты;

– целевое финансирование в интересах обучения и технического обслуживания украинского ВВСТ.

На брифинге в Пентагоне представитель Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер уточнил, что в рамках пакета USAI позиция «высокоточные управляемые реактивные снаряды» предполагает предоставление Украине реактивных снарядов GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Этот боеприпас представляет комбинацию твердотопливного ракетного двигателя РС М26, применяемого на РСЗО HIMARS и M270, и 130-кг планирующей управляемой авиационной бомбы (УАБ) малого диаметра GBU-39B (SDB-1) производства компании Boeing. Дальность стрельбы боеприпасом превышает 150 км. GLSDB может применяться для нанесения ударов по стационарным и движущимся целям. Снаряд способен выполнять полет по сложной траектории и маневрировать.

Согласно опубликованной Минобороны США информации, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму 30 млрд долл. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 32 млрд долл. Практика показала, что помощь с 24 февраля 2022 года составила более 29,3 млрд долл.

Несмотря на значительные собственные траты, для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты намерены продолжать работу со своими союзниками и партнерами в целях поставки ВСУ различного ВВСТ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОСТАВКИ

Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Украине колесных бронированных машин Stryker (колесная формула 8×8) из наличия ВС США. Бронетранспортеры (БТР) Stryker могут быть частью следующего транша американской военной помощи Украине.

По данным Associated Press, американцы собираются выделить очередной транш военной помощи, в который войдут около 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Учитывая регулярные потери американского оружия на украинском театре военных действий (ТВД), стоит ожидать новых поставок РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-47/48/37/36/50, артиллерийских систем М-777 и М109-Paladin производства США.

Продолжается и «теневой экспорт». На Украине применяются, в частности, противорадиолокационные авиационные ракеты, не включенные в официальные списки поставок вооружения США. Найдены обломки прилетевшей по позициям ВС РФ американской AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – высокоскоростной противорадиолокационной ракеты. Боеприпас представляется возможным идентифицировать за счет маркировки на хвостовом оперении «BSU-60 A/B». Несмотря на то что МО Украины заявило о получении противорадиолокационных ракет, в официальных списках Пентагона данный боеприпас не значится.

Немалый резонанс произвела публикация в газете New York Times, в которой анонимные представители администрации Байдена заявили, что склоняются к передаче ВСУ вооружений для ударов по территории Крыма. Ранее такие поставки считались «красной линией».

Но теперь Белый дом все ближе к такому шагу, даже если он повысит риск эскалации. В Вашингтоне считают, что это якобы поможет усилить переговорные позиции Киева. Этот информационный вброс, очевидно, носит зондирующий характер.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли заявил, что Пентагон в свете ситуации на Украине пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета.

Пересмотр может привести к увеличению оборонного бюджета США, который ныне составляет 817 млрд долл. в год.

Поддержка Соединенных Штатов не ограничивается одними только поставками оружия – это также постоянная передача Украине разведывательных данных и помощь в стратегическом планировании.

В Германии на американской военной базе Rammstein военные из США и Украины проводят двусторонние совещания для планирования операций с тем, чтобы подстроить их под новые поставки боевой техники.

БЛОК НАТО И ОРУЖЕЙНЫЕ ПОСТАВКИ

В конце прошлого года страны Запада сосредоточили усилия на средствах ПВО для Украины. О планах поставить ВСУ еще по одной батарее ЗРК MIM-104 Patriot заявили Германия и Нидерланды – это в дополнение к помощи, обещанной США. Украинские военные начали обучение обращению с ними в американском штате Оклахома, обучение займет несколько месяцев.

Соединенные Штаты втянули партнеров по блоку НАТО в конфликт на Украине, в частности, затем, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия. Чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США. А Америке это очень выгодно – особенно в плане рекламы истребителей, систем противовоздушной обороны.

Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе в первую очередь не военно-оборонительный блок, а организацию, отвечающую американским экономическим интересам. По сути, НАТО можно назвать «банкнотной типографией США».

В США находятся 12 крупнейших мировых военных компаний. На Соединенные Штаты приходится почти 40% мировых продаж оружия. С началом конфликта на Украине, который все чаще называют американским сценарием и проектом, США бьют рекорды по продажам оружия. При этом накачка Европы оружием может привести к расширению конфликта. Ситуация может перейти в стадию глобальной войны, подобной Второй мировой.

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА

Украина всегда будет хотеть больше оружия. Но для Запада решения по этому вопросу всегда будут основаны на его собственных интересах.

Для администрации Байдена, которая во многом определяет линию политики всего Запада по Украине, возрождение альянсов времен холодной войны против России становится постоянным приоритетом. А для самого Джозефа Байдена – элементом президентского наследия.

Это означает, что политикой США руководит неумолимая логика, ведущая к все более глубокому вмешательству в конфликт. При этом США и их союзники упорно настаивают, что сторонами конфликта не являются и втягивать в него НАТО якобы не хотят, пускай на деле это и происходит.

Таким образом, какие бы «красные линии» для себя ни объявляли Джозеф Байден и его администрация, в реальности строгих лимитов на западную военную помощь Киеву не существует.

До сих пор Соединенные Штаты публично отказывали Киеву в поставках ракет большой дальности ATACMS (до 300 км) для РСЗО M142 HIMARS, истребителей F-16 и тяжелых ударных беспилотников. Но, очевидно, и по этим категориям вооружений позиция Белого дома может измениться.

В отличие от президентского пакета в рамках USAI США закупают ВВСТ у компаний-производителей, а не поставляют оборудование из наличия ВС США. Таким образом, начат процесс заключения контрактов на поставку дополнительных вооружений и военной техники ВСУ в более отдаленной перспективе. Параллельно все больше ВВСТ на Украину поставляется из наличия ВС США, что в перспективе повлечет масштабное обновление их арсеналов.

В новых партиях ВВСТ, поставляемых на Украину, основной акцент явно смещается на технику для наступательных операций. Американцы уже особо и не скрывают, что подталкивают Киев в этом направлении.

Как выразился заместитель главы Пентагона по политической части Колин Кол, новыми поставками они пытаются «изменить динамику и продолжить импульс, который Украина имела в конце лета и в начале осени».

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.