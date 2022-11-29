Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB

Информационное агентство "Reuters" в материале Mike Stone "Exclusive: U.S. weighs sending 100-mile strike weapon to Ukraine" ("США рассматривают возможность поставки Украине ударного вооружения с дальностью 100 миль") сообщает, что министерство обороны США рассматривает предложение корпорации Boeing о поставке Украине отрабатываемого уже несколько лет совместно со шведской группой Saab AB нового ракетного комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), представляющего собой выстреливаемую из боевых машин наземных ракетных комплексов М142 HIMARS и M270А1 MLRS ракету, оснащаемую в качестве боевой части малогабаритной управляемой авиационной бомбой GBU-39/В Small Diameter Bomb (SDB) калибра 250 фунтов с модулем планирования и коррекции. Дальность стрельбы GLSDB достигает 150 км.

Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB

Министерство обороны США рассматривает предложение корпорации Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб, устанавливаемых на имеющиеся в наличии ракеты, что позволит Киеву наносить удары глубоко по тылам России, пока Запад изо всех сил пытается удовлетворить спрос Украины на дополнительные вооружения.

Военные запасы США и союзников сокращаются, а Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания войны. Предлагаемая Boeing система, обозначаемая Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), является одним из примерно полдюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки, сообщили источники в отрасли.

Хотя Соединенные Штаты отклонили запросы Украины на ракета ATACMS с дальностью 185 миль (297 км), дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости, и поможет ей продолжать контратаки посредством разрушения русского тыла.

GLSDB могут быть поставлены Украине ​​уже весной 2023 года, согласно документу, виденному Reuters, и трем источникам, знакомыми с планом. Система сочетает авиационную управляемую бомбу малого диаметра GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) с ракетным двигателем от ракеты M26 (применяемой в ракетных комплексах MLRS и HIMARS), оба этих образца широко распространены на вооружении США.

Дуг Буш, главный закупщик оружия армии США, заявил на прошлой неделе репортерам в Пентагоне, что армия США также рассматривает возможность ускорения производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые в настоящее время производятся только на государственных предприятиях, разрешив их производство частным оборонным подрядчикам.

Вторжение России на Украину увеличило спрос на оружие и боеприпасы американского производства, в то время как союзники США в Восточной Европе "делают много заказов" на ряд вооружений, которые они поставляют Украине, добавил Буш.

"Речь идет о том, чтобы получить значимое количество по низкой цене", - сказал эксперт по вооружениям и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Том Карако. Он указал, что сокращение запасов в США помогает объяснить стремление приобрести больше оружия сейчас, заявив, что запасы "становятся низкими по сравнению с уровнями, которые мы хотели бы иметь под рукой, и, конечно же, с уровнями, которые нам понадобятся для сдерживания конфликта с Китаем".

Карако также отметил, что после ухода США из Афганистана осталось много авиабомб. Они не могут быть легко интегрированы с украинскими самолетами, но "в сегодняшних условиях мы должны искать инновационные способы их преобразования в боевые возможности".

Хотя несколько единиц GLSDB уже изготовлено, существует множество логистических препятствий для их официальных закупок. План Boeing требует отказа от раскрытия цены, освобождая подрядчика от тщательной проверки, которая гарантирует, что Пентагон получит наилучшую возможную сделку. Любая договоренность также потребует, чтобы по крайней мере шесть поставщиков ускорили поставки своих компонентов и услуг для быстрого производства этого оружия.

Представитель Boeing отказался от комментариев. Представитель Пентагона лейтенант-коммандер.Тим Горман тоже отказался комментировать предоставление каких-либо "конкретных возможностей" Украине, но сказал, что США и их союзники "определяют и рассматривают наиболее подходящие системы", которые помогут Киеву.

GLSDB создается совместно шведской группой Saab AB и Boeing, и находится в разработке с 2019 года, задолго до начала вторжения на Украину, которое Россия называет "специальной операцией". В октябре 2022 годаисполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон сказал о GLSDB: "Мы скоро ожидаем контрактов на нее".

Согласно документу - предложению Boeing Европейскому командованию США (EUCOM), которое курирует поставки вооружения на Украину, - основные компоненты GLSDB будут поступать из текущих американских складов.

Ракетный двигатель M26 относительно распространен, а бомба GBU-39 стоит около 40 тысяч за единицу, что делает готовую систему GLSDB недорогой, а ее основные компоненты легкодоступными. Хотя производители вооружения борются со спросом, эти факторы позволяют начать выпуск GLSDB к началу 2023 года, хотя и с низкими темпами производства.

Согласно веб-сайту Saab, GLSDB наводится с помощью GPS, может подавлять некоторые электронные помехи, использоваться в любых погодных условиях и может применяться против бронированных машин. Бомба GBU-39, которая будет использоваться как боевая часть GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ему планировать более 100 км при сбросе с самолета и иммет КВО до 3 футов (1 метра).

Мотивация промышленности

На производственном предприятии в сельской местности Арканзаса корпорация Lockheed Martin удваивает усилия, чтобы удовлетворить растущий спрос на подвижные ракетные комплексы HIMARS, которые успешно поражают русские линии снабжения, командные пункты и даже отдельные танки. Ведущий оборонный подрядчик США решает проблемы цепочки поставок и нехватки рабочей силы, чтобы удвоить производство до 96 пусковых установок HIMARS в год.

Lockheed Martin, как сообщается на ее веб-сайте, разместила более 15 вакансий, связанных с производством HIMARS, в том числе инженеров по качеству цепочки поставок, аналитиков по закупкам и инженеров-испытателей,

"Мы вложили средства в инфраструктуру завода, на котором мы собираем HIMARS", - сказала руководитель отдела продаж ракетного подразделения Lockheed Martin Бекки Уитроу.

Несмотря на рост спроса, в июле финансовый директор Lockheed Martin заявил агентству Reuters, что не ожидает значительных доходов от инспирированного войной на Украине увеличения производства до 2024 года или позже. Финансовый директор Raytheon, еще одного крупного оборонного подрядчика США, повторил эти сроки в интервью агентству Reuters этим летом.

HIMARS стреляет ракетами Guided Multiple Rocket Launch System (GMLRS), которые представляют собой реактивные снаряды с GPS-наведением и боевой частью массой 200 фунтов (90 кг). Lockheed Martin производит около 4600 таких ракет в год. Согласно анализу Reuters, на сегодняшний день на Украину было отправлено более 5000 ракет GMLRS. США не раскрывают, сколько ракет GMLRS было поставлено Украине.

Перепрофилирование вооружения для новых областей боевого применения - не новая практика. Зенитная ракетная система NASAMS, разработанная Kongsberg Defense and Aerospace и Raytheon, использует ракеты AIM-120, изначально предназначенные для стрельбы с истребителей по другим самолетам. Еще одно оружие, управляемая авиационная бомба Joint-Direct Attack Munition (JDAM), широко распространенная в арсеналах США, представляет собой стандартную неуправляемую бомбу с рулевым оперением и системой наведения по GPS.

Со стороны bmpd напомним, что, как сообщал коллега andrej_kraft , разработку ракетного комплекса GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) наземного пуска корпорация Boeing начала в инициативном порядке в 2011 году. В качестве боевой части ракеты GLSDB используется малогабаритная УАБ Boeing GBU-39, первая в семействе программы SDB (Small Diameter Bomb). После развертывания серийного производства в 2006 году, заказчикам по всему миру к 2021 году было поставлено более 30 тысяч экземпляров GBU-39.

В рамках концепции GLSDB бомба GBU-39 может выстреливаться из пусковых установок (ПУ) ракетных комплексов M270A1 MLRS, M142 HIMARS или южнокорейских K239 Chunmoo, и должна забрасываться по баллистической траектории на максимальную высоту ракетным двигателем стандартного 227-мм реактивного снаряда М26 от MLRS, после отделения совершая самостоятельный полет к цели в любом направлении по заданным перед стартом координатам. Снаряд М26 способен доставлять к цели стандартную БЧ массой 107-159 кг на 32 км. Таким образом, для УАБ GBU-39 с массой БЧ 58 кг и дальностью полета до 110 км, максимальная дистанция стрельбы УР GLSDB может достигать 150 км в направлении пуска, 70 км при стрельбе назад и 115 км в стороны.

Выбор ракетного двигателя РС М26 определялся тем, что большое количество эксплуатантов РСЗО MLRS присоединились к действию подписанной в 2008 году международной конвенции о кассетном оружии, запрещавшей хранить, применять и продавать боеприпасы такого класса и обязавшей подписантов уничтожить их запасы до 2018 года. Все РС М26 целиком подпадали под действие запрета.

Именно с прицелом на тех, кто с целью экономии бюджетных средств возжелает реализовать возможность повторного использования РС М26 руководство Boeing выступило перед министерством обороны США с предложением о модернизации высвободившихся корпусов и ракетных двигателей М26 путем оснащения их новой БЧ на базе УАБ GBU-39. Однако в американском оборонном ведомстве инициативой тогда не заинтересовались, поддержав конкурирующий проект варианта ракеты GMLRS увеличенной дальности ER-GMLRS (ER = Extra Range) от Lockheed Martin, и первоначально разработка новой GLSDB затормозилась на уровне очень привлекательной, но пока ещё сырой концепции. Новое дыхание в проект удалось вдохнуть только после присоединения к нему в августе 2014 года шведской группы Saab АВ.

В феврале 2015 года на ракетном полигоне Видсель на севере Швеции были произведены три успешных испытательных пуска прототипов новой ракеты GLSDB, которые подтвердили работоспособность всех элементов конструкции, а также способность УАБ выдержать запуск из ПУ РСЗО без ущерба для её характеристик, что подтвердила высокая точность попадания в цель.

Следующая серия испытаний была проведена в 2017 году на полигоне Эглин (Флорида, США) в сотрудничестве с Центром авиационных и ракетных НИОКР армии США AMRDEC (U.S. Army Aviation & Missile Research, Development and Engineering Center). При этом была успешно продемонстрирована возможность запуска ракеты GLSDB, отделения двигателя, маневрирования УАБ по сложной траектории для вывода в заданный район и лазерного полуактивного наведения на движущуюся морскую цель на расстоянии около 100 км. Таким образом, используя доказанные возможности УАБ SDB в роли БЧ для ракеты класса "земля-земля", альянс Saab и Boeing перебрасывал мостик и к потенциальным покупателям высокоточного оружия "земля-поверхность".

После этого к программе GLSDB присоединилась Норвегия, утвердив новую программу развития национальных вооруженных сил на 2017-2034 годы, и приняв в ее рамках решения о выводе из резерва 12 имеющихся в наличии боевых машин М270А1 MLRS, а также о закупке систем высокоточного оружия с дальностью стрельбы до 200 км для сухопутных войск Норвегии. Элементы системы GLSDB были продемонстрированы в Норвегии на выставке по поводу учений НАТО Trident Juncture 2018.

26 сентября 2019 года в Норвегии на полигоне ракетного центра Аннёйя (Andøya Test Center) в Анденесе Saab и Boeing впервые провели испытание GLSDB на максимальную дальность. Успешная стрельба продемонстрировала поражение заданной цели в море на удалении 130 км от специально сконструированной пусковой установки в полностью автономном 20-футовом контейнере, при этом отклонение точки падения УАБ SDB составило около одного метра.

Saab и Boeing тогда заявили, что таким образом считают комплекс GLSDB достигшим начальной оперативной готовности, продемонстрировав достижение заявленных на этапе разработки возможностей высокоточного поражения наземных и морских целей.

При этом на использованных в испытательных стрельбах GLSDB ракетах M26 устанавливались ракетные твердотопливные двигатели нового производства норвежской компании Nammo Raufoss. В качестве одного из пунктов возможной программы дальнейшего развития GLSDB была заявлена разработка нового двигателя, который может позволить ещё больше увеличить дальность полета.

До настоящего времени, однако, комплекс GLSDB не получил твердых заказчиков. В ноябре 2021 года группа Saab подписала с двумя норвежскими компаниями Nordic Shelter и Nammo меморандум о взаимопонимании "для формирования норвежского промышленного сотрудничества, которое станет частью окончательного системного решения GLSDB".

Nordic Shelter является давним партнером вооруженных сил Норвегии, разработав и произведя для них за несколько десятилетий большое количество контейнеров для мобильных вариантов вооружения, радиоэлектронных средств, полевых жилых и служебных помещений. В рамках программы GLSDB компания Nordic Shelter получила финансовую поддержку правительства Норвегии для разработки автономной и скрытной пусковой установки, размещаемой в стандартном 20-футовом морском транспортном контейнере. Её можно будет размещать на любой приспособленной для таких перевозок автомобильной, железнодорожной, морской платформе или использовать стационарно с дистанционым (удаленным) управлением.

В свою очередь, Nammo должна разработать для GLSDB новый ракетный двигатель, что даст возможность увеличить дальность стрельбы на первом этапе до 200 км.

Сообщалось, что НИИ министерства обороны Норвегии NOBLE провел уже несколько демонстраций возможностей взаимодействия GLSDB с норвежской национальной АСУ боевыми действиями NorBMS (Norwegian Battle Management System). В частности, в декабре 2021 года в Сетермуэне было проведено испытание с демонстрацией так называемой функциональной "цепочки поражения" (Kill Chain), когда данные целеуказания передавались с самолета через NorBMS и по ним цель поражалась моделируемым в симуляционной среде комплексом GLSDB.

В 2021 году норвежское оборонное закупочное агентство FMA (Forsvarsmateriell) опубликовало обновленный перечень программ перспективных военных закупок на период до 2028 года, где среди прочего впервые появилась новая закупочная программа "Проект P1095 - Высокоточное оружие большой дальности для сухопутных войск" с рамочной стоимостью 1,5-2,5 млрд норвежских крон (130-290 млн долл.).

По графику FMA планировала опубликовать запрос предложений (RfP) для потенциальных участников конкурса по "Проекту P1095" в конце 2022 - начале 2023 года, а поэтапное внедрение нового ракетного комплекса в войска ожидается в 2026-2028 годах.

Предполагалось, что основным конкурентом предложения GLSDB консорциума Saab и Boeing в норвежском тендере по "Проекту P1095" станет ракета Lockheed-Martin ER-GMLRS. Однако сообщается, что, в отличие от GBU-39, эта ракета не имеет возможности маневрирования в районе цели и при той же (или даже меньшей) дальности стрельбы 150 км летит по баллистической траектории. Кроме того, данную нишу в норвежской армии практически полностью в перспективе должен перекрыть дальнобойный высокоточный активно-реактивный 155-мм снаряд IM-HE-ExR совместной разработки Nammo и Boeing.

Положительными характеристиками GLSDBН считаются низкая стоимость и лёгкость внедрения в производство этой ракеты, поскольку она состоит из двух эффективных, надёжных, отработанных и производящихся серийно элементов. В частности, стоимость одной УАБ GBU-39 в поставках в 2006-2015 годах снизилась с 240 до 57 тыс. долл.

С учетом всех обстоятельств, партнеры-участники программы пророчат GLSDB значительный экспортный потенциал, поскольку в мире сформировался большой спрос для возможностей высокоточного поражения целей на большой дальности. При этом у ракеты GLSDB есть возможность полета по сложным траекториями и маневрирования для стрельбы по целям, которые не могут быть поражены обычным прямым или непрямым огнем. Кроме того, ракеты GLSDB можно применять в любой пусковой установке, адаптированной для использования стартового контейнера реактивных снарядов M26, в том числе M270А1 MLRS, M142 HIMARS или южнокорейской K239 Chunmoo. А новый пусковой 20-футовый контейнер может открыть дорогу и корабельному применению GLSDB.

Таким образом, хотя ранее первым вероятным заказчиком комплекса GLSDB считалась Норвегия, однако не исключено, что фактически первой этот комплекс получит Украина, что, несомненно, станет новым серьезным вызовом для Вооруженных сил России.

Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB и Boeing

Норвежская скрытная пусковая установка ракетного комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), использовавшаяся во время испытаний в сентябре 2019 года в Норвегии (с) Saab AB

Компоновочная схема ракеты Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB и Boeing

Видео (с) Saab AB :