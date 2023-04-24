Американское оружие опозорило США на Украине. Россия не оставила ему шансов

AT: российские планирующие бомбы поставили Украину в тупик

Российские планирующие бомбы УПАБ показали себя эффективным и надежным способом атаки, пишет AT. Украине пока не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной такой бомбы. При этом поставленные США планирующие бомбы оказались неэффективными и уже были перехвачены русскими.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Украинцы используют планирующие бомбы производства США, а русские — свои собственные.

Это оружие — новинка украинского конфликта, и пока что в битве планирующих бомб побеждают русские. Сами украинцы назвали их планирующие бомбы "чрезвычайной угрозой".

США поставили Украине два разных типа планирующих бомб: GLSDB (бомба наземного базирования малого диаметра) совместного производства Boeing и шведского Saab и JDAM-ER (совместный боеприпас прямой атаки увеличенной дальности) производства Boeing. За прошедшие годы компания Boeing произвела более 500 000 JDAM.

Россия ответила двумя типами высокоточных бомб: "Гром-Э2" и УПАБ-1500Б-Э.

Удивительно, но поставленное США оружие оказалось неэффективным и уже было перехвачено русскими.

Российскийже "Гром-Э2" столкнулся с механическими или электронными неисправностями. Зато с УПАБ-1500Б вышло совершенно иначе: он показал себя эффективным и надежным даже при ограниченном использовании. Украине пока не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной бомбы УПАБ.

Между планирующей и управляемой бомбой есть разница. Управляемая бомба наводится на цель из кабины самолета, и она управляемая. Планирующая же бомба сбрасывается и летит к цели. Хотя управлять ею может пилот или второй пилот, чаще всего она работает автономно.

Управляемые бомбы восходят еще к Первой мировой войне и использовались немцами во Второй мировой против военных кораблей. Самой успешной из них стала Fritz-X, построенная между 1943 и 1944 годами. Она первой в своем роде потопила военный корабль союзников.

При этом у управляемых бомб крайне малая дальность действия. Как правило, она управляется пилотом или вторым пилотом запускающего самолета, а наводится визуально.

Американская JDAM-ER, которая сейчас используется на Украине, представляет собой комплект, который крепится к неуправляемой ("глупой") бомбе. В него входит пакет наведения, который состоит из приемника GPS и инерциальной навигационной системы, пакет управления и аэродинамические управляющие плоскости, благодаря которым бомба может планировать и маневрировать.

Пакет управления получает команды от запускающего самолета, но так как тот находится далеко от цели, информацию о ее местонахождении необходимо закладывать в JDAM либо заранее перед взлетом, либо с беспилотника.

Для борьбы с движущимися целями JDAM-ER не подходит. Кроме того, у бомбы есть уязвимости из-за канала передачи данных и GPS. Русские утверждают, что успешно глушили ракеты JDAM, выпущенные с украинских самолетов, и это утверждение подтверждается "слитыми" секретными документами.

Если сигнал GPS глушится (а не подделывается), то планирующая бомба целиком переходит на бортовую навигацию. Низкоуровневые инерциальные навигационные системы (ИНС) приходится постоянно обновлять, чтобы поддерживать точность работы. Таким образом, после постановки помех бомба отклонится от цели и окажется неэффективной. В случае с JDAM круговая погрешность составляет от 5 до 30 метров. Один из вытекающих из этого рисков заключается в том, что в случае постановки помех это оружие может поразить уязвимые гражданские объекты (например, жилые дома).

Комплекты JDAM устанавливаются на бомбы разных размеров — 225-килограммовые или 450-килограммовые. Они могут достигать большой дальности при условии, что самолет летит выше 10 500 километров (так называемый "уровень 35" — по отметке в 35 000 футов) — в таком случае радиус поражения составляет 72 километра.

Однако одной высоты мало: чтобы JDAM получил скорость, необходимую для достижения цели, самолет должен находиться в горизонтальном полете и работать на максимуме. Увы, изо всех украинских ВВС на уровне 35 может работать лишь МиГ-29.

При запуске с платформы с меньшими возможностями — например, Су-25 — дальность JDAM окажется значительно меньше. Поскольку русские используют на Украине усовершенствованные модификации С-300 и несколько единиц С-400, они могут сбивать украинские самолеты ракетами ПВО или даже непосредственно в воздушном бою. Это не дает украинским летчикам приближаться к вражеским целям на достаточное расстояние.

Американская бомба наземного базирования малого диаметра (GLSDB) имеет боеголовку массой 115 килограммов. Ее можно запускать из "Хаймарс" (HIMARS) или других реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как и JDAM, она управляется GPS и ИНС. Запускается она из пусковой трубы небольшой ракетой, которая отделяется, после чего GLSDB планирует к цели. Боеприпас медленнее стандартного "Хаймарс", а значит его легче перехватить.

Уязвимости у GLDSB те же, что и у JDAM, но ее преимущество заключается в том, что запуск с маневренной платформы наподобие "Хаймарс" затрудняет российской артиллерии или авиации обнаружение. Заявленная дальность полета GLSDB составляет 150 километров.

Российская планирующая бомба УПАБ-1500Б-Э использует российскую систему Глонасс и инерциальную систему наведения. 24 марта группа из десяти Су-35 произвела пуски УПАБ по целям в Сумской области Украины. Сколько всего бомб было сброшено, неясно, но система сработала.

Пожалуй, самая показательная демонстрация возможностей произошла 18 апреля, когда на укрепленную позицию ВСУ в западной части Артемовска упала одиночная УПАБ весом 680 килограммов. Грибовидное облако от взрыва было видно за много километров. Днем позже УПАБ были сброшены по другим участкам вдоль линии соприкосновения.

Никаких способов остановить УПАБ украинцы пока не нашли. Отчасти это связано с сильным износом украинской ПВО. У Украины также могут быть трудности с глушением сигнала Глонасс — что говорит о том, что западное оборудование для его подавления либо неэффективно, либо используется неправильно. США анонсировали передачу новых глушителей для украинской армии в мае этого года.

И JDAM, и УПАБ запускаются вне зоны досягаемости ПВО и к тому же относительно дешевы и быстры в производстве. Их эффект сопоставим с тактическими крылатыми ракетами, но при этом они гораздо дешевле. Однако в будущем из-за все более изощренных помех планирующему оружию потребуется дальнейшее развитие.

Новое поколение планирующего оружия

Следующим витком планирующего оружия станут системы, не зависящие от GPS. Хороший пример автономной планирующей бомбы, которая может работать при помехах GPS, сохраняя при этом высокую точность, — семейство комплектов "Спайс" (SPICE) от израильской компании Rafael. Эти бомбовые комплекты превращают боеголовки общего назначения и проникающие боеголовки весом 450 или 900 килограммов в высокоточные боеприпасы с дальностью действия от 60 до 100 километров.

По данным Rafael, "Спайс" использует передовые электронно-оптические и инфракрасные технологии для наведения, обнаружения и автономного отслеживания движущихся целей, а алгоритм корреляционного самонаведения обеспечивает полностью автономную корректировку траектории с минимальным побочным ущербом.

Rafael уже сотрудничает с Lockheed Martin, чтобы предложить "Спайс" американским военным.

Применение корреляционного самонаведения расширяется, поскольку уязвимости GPS становятся все заметнее. Предварительно запрограммированный рельеф заранее закладывается в память, и когда оружие его распознаёт, оно бьет точно в цель.

Вехой в использовании корреляционного самонаведения стали крылатые ракеты "Томагавк". Эта система получила обозначение TERCOM. Ранние версии "Томагавка" использовали ее в сочетании с внутренней ИНС. Позднее добавился GPS. Ранние "Томагавки" использовали сравнение эталонного и реального отображения местности по всей траектории полета. Для этого требовалась кропотливая подготовка и тщательная разведка, а маршрут полета делался предсказуемым, повышая уязвимость для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Крылатые ракеты "Томагавк" летают на малых высотах и дозвуковой скорости, уклоняясь от радаров.

Русские также приняли на вооружение системы с корреляцией изображений местности наподобие "Томагавков" — в том числе крылатую ракету подводного базирования С-10 "Гранит" и крылатую ракету наземного базирования Р-55 (позже Х-55). Первые ракеты с корреляционным самонаведением появились у русских в начале 1980-х годов.

При этом "Томагавк" не мог поражать движущиеся цели. Однако современные сложные камеры и корреляционные алгоритмы позволяют поражать и их — в том числе танки и мобильные системы типа "Хаймарс". В сочетании с возможностями искусственного интеллекта перспективы планирующего оружия будут расширяться.

Один из уроков Украины, где обе стороны активно применяют постановку помех, заключается в том, что автономное планирующее оружие не должно зависеть от GPS. Для обеспечения живучести оружия на поле боя насущно необходимы станут превосходные камеры, способные работать как днем, так и ночью, корреляционное самонаведение и алгоритмы на основе искусственного интеллекта.

Стивен Брайен — старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института.