Весенние поставки. Boeing хочет передать Киеву бомбы, которые смогут ударить по России

Reuters: компания Boeing предложила поставить Киеву боеприпасы для ударов по России

Компания Boeing предложила США поставить Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем GLSDB, что позволит Киеву наносить удары «далеко в тылу России», пишет Reuters.

Весенние поставки

Пентагон обдумывает предложение компании Boeing, которая призвала отправить Украине «дешевые, небольшие и высокоточные бомбы», позволяющие поразить цель на расстоянии 100 миль (около 161 км), сообщает Reuters.

По данным агентства, дешевые, небольшие и высокоточные бомбы можно установить «на имеющиеся в изобилии» у Киева ракеты. Это позволит Украине «наносить удары далеко в тылу России». В статье говорится, что инициатива Boeing прозвучала на фоне того, что «Запад изо всех сил пытается удовлетворить спрос» Украины на большее количество вооружений.

«Военные запасы США и союзников сокращаются, и Украина сталкивается с растущей потребностью в более современном оружии по мере затягивания войны. Предложенная система Boeing, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из примерно полудюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США», - говорится в материале со ссылкой на источники в отрасли.

Журналисты Reuters уточнили со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции документацию и слова трех источников, что система GLSDB может быть «доставлена на Украину уже весной 2023 года». Отмечается, что система сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, которые «широко распространены в запасах США».

Эксперт по вооружениям и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Том Карако сказал изданию, что США хотят поставить Киеву наибольшее количество систем "по низкой цене".

При этом он отметил, что у Соединенных Штатов иссякают собственные запасы вооружений: в настоящий момент у них меньше оружия, «чем хотелось бы иметь под рукой на случай, если понадобится сдерживать конфликт с Китаем».

Недорогие бомбы

Авторы материала рассказали, что системы GLSDB производятся концерном Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB. Высокоточные бомбы разрабатываются с 2019 года.

«Согласно предложению компании Boeing европейскому командованию США, которое контролирует поставки оружия на Украину, - основные компоненты GLSDB будут поступать с текущих складов США», - отмечает Reuters.

Согласно данным агентства, у Соединенных Штатов «относительно много» ракетных двигателей M26, а бомбы GBU-39 стоят около 40 000 долларов каждая, что «делает готовую GLSDB недорогой».

Авторы материала добавили со ссылкой на сайт Saab AB, что система GLSDB управляется по GPS, «может преодолевать некоторые электронные помехи и использоваться в любых погодных условиях». Эти бомбы можно применять против бронетехники.

«GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей пролететь более 100 км, если ее сбросить с самолета, и поразить цели размером до 3 футов (около 100 сантиметров - «Газета.Ru») в диаметре», - говорится в статье.

Дополнительное производство HIMARS

Также агентству стало известно, что на заводе в Арканзасе компания Lockheed Martin «удваивает усилия, чтобы удовлетворить растущий спрос на мобильные ракетные установки, известные как HIMARS».

«Оборонный подрядчик № 1 США решает проблемы с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы, чтобы удвоить производство до 96 пусковых установок в год», - отметили авторы материала.

По данным издания, компания Lockheed Martin разместила на своем сайте более 15 вакансий, связанных с производством HIMARS, включая инженеров и аналитиков.

Но, несмотря на рост спроса, финансовый директор Lockheed Martin еще в июле заявил Reuters, что не ожидает значительных доходов от Украины до 2024 года.

25 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны НАТО значительно нарастили производство вооружений и боеприпасов советских образцов в Восточной Европе, которые нужны Киеву.

Мария Шустрова