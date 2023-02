Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США?

Детальная карта поставок двух систем вооружения, изменивших ход конфликта на Украине, отображает сложную сеть компаний, испытывающих все более значительную нагрузку по мере того, как [американская - прим. bmpd] промышленность возвращается на рельсы военного времени, пишут авторы газеты Financial Times в материале под заголовком "How arming Ukraine is stretching the US defence industry".

(с) Financial Times

Одну из них можно носить на плече. Другая представляет собой 16 тонн укрепленной стали на монструозных колесах. Вместе они помогли изменить ход конфликта на Украине, дав возможность обороняющейся армии сначала противостоять наступавшим российским войскам, а затем отбросить их назад.

Первая система - противотанковый ракетный комплекс Javelin - использовалась украинскими солдатами в начале конфликта, чтобы устраивать засады на российскую бронетехнику с крыш и из придорожных окопов. По мнению экспертов, Javelin сыграл ключевую роль в том, что Россия не смогла быстро захватить Киев, на что надеялся президент Владимир Путин.

Вторая - ракетные комплексы М142 HIMARS - стала незаменимой в начале лета. Украинская армия использовала эту реактивную систему залпового огня для обстрела ключевых позиций противника ракетами большой дальности, что помогло сократить численное преимущество России в артиллерийском огне и выиграть время для планирования ударного контрнаступления на северо-востоке страны.

Их стратегическая важность для Украины - не единственное, что объединяет Javelin и HIMARS. Обе системы были произведены американскими оборонными компаниями и поставлены на Украину из запасов США в рамках пакета военной поддержки со стороны Вашингтона на общую сумму 18,3 млрд долл. Хотя в последнее время внимание мировой общественности переключилось на германские танки, эти трансатлантические поставки укрепили мощь украинской армии на поле боя и изменили динамику конфликта.

Но как оружие изменило ход конфликта, так и конфликт повлиял на компании, которые производят оружие, и испытал их ограниченные возможности.

Украинский конфликт, или, по выражению одного бывшего сотрудника Пентагона, "Первая мировая война с оружием XXI века", характеризуется высокоинтенсивными наземными боями - формой ведения войны, которая казалась устаревшей в век беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

Огромное количество боеприпасов, необходимых для такого типа конфликтов, обнажило уязвимые места в оборонной промышленности США, поскольку она переходит от консервативного подхода к производству в мирное время, а также дефицита запчастей и рабочей силы времен пандемии.

И хотя в Пентагоне всего пять так называемых основных оборонных подрядчиков, сеть компаний в их цепочках поставок обширна, запутанна и хрупка. Наращивание производства Javelin, HIMARS и ракет GMLRS - сложная и времязатраная задача. Детальная схема цепочек поставок каждой из систем вооружения, составленная газетой Financial Times, показывает разветвленную сеть: HIMARS и GMLRS собираются на заводах в 141 городе США, в то время как Javelins производятся в 16 штатах.

Цепочка поставок основных подрядчиков министерства обороны США (с) Financial Times

Обозреватели отрасли отмечают, что эта сеть и другие подобные ей могут оказаться под значительным напряжением без более конкретного спроса со стороны правительства США.

Конфликт на Украине уже дал значительный финансовый толчок оборонным подрядчикам, и некоторые полагают, что теперь они [подрядчики] хотят извлечь выгоду из ситуации, стремясь получить более долгосрочные контракты. Но многие руководители отрасли говорят, что страх падения спроса является сдерживающим фактором для строительства новых объектов и расширения мощностей.

"[Украинский] конфликт стал важным тревожным звонком для тех, кто принимает решения в Пентагоне, - говорит Мартин Рассер, директор по технологиям и национальной безопасности аналитического центра CNAS. - Мы видим необходимость в новой промышленной политики для оборонного сектора".

Ставки высоки. Эксперты говорят, что США, вероятно, будет трудно обеспечить поставки своим союзникам, если параллельно разразится другой крупный конфликт, например, потенциальная военная агрессия Китая против Тайваня.

"Если произойдет неожиданный резкий скачок спроса, например, по какой-то причине мы вступим в войну с Россией или еще с кем-то... это будет проблематично", - говорит Брэдли Мартин, эксперт аналитического центра Rand Corporation.

В этом случае под угрозой может оказаться способность США защитить себя. "В какой-то момент это достигнет критического уровня" с несколькими конфликтами одновременно, говорит человек, близкий к государственному департаменту и министерству обороны США.

Производство точно в срок

Javelin и HIMARS производятся одной и той же американской военной корпорацией - Lockheed Martin. Первая система - на совместном предприятии с другим американским оборонным гигантом Raytheon Technologies.

Вместе с Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics они составляют пять крупнейших подрядчиков, которые выполняют большинство оборонных заказов в США.

Технически Пентагон является их единственным клиентом, поскольку продажи другим странам должны проходить через федеральное правительство, а заказы по всему миру в мирное время, как правило, меньше.

В погоне за эффективностью эти оборонные компании перешли на производство без потерь (lean manufacturing) - стратегию поставок "точно в срок" (just-in-time delivery), основанную на отсутствии большого количества запасных частей на складе с целью экономии денег в капиталоемкой производственной системе.

Но некоторые утверждают, что такой рационализированный подход не подходит для боеприпасов. "В оборонной промышленности, если вы убираете избыточные производственные мощности, наращивать [производство] будет гораздо сложнее, - говорит Синтия Кук, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS). - Поэтому вопрос заключается в том, как нам увеличить темпы производства этой уникальной продукции военного назначения, чтобы соответствовать возросшему спросу?".

После начала российской специальной военной операции в феврале прошлого года главный чиновник Пентагона по закупкам Уильям Лаплант подчеркнул необходимость того, чтобы министерство обороны США и промышленность уделяли больше внимания производству. "Эффективность одного человека - это уязвимость другого, - сказал он в декабре, - и теперь нам нужны всеобщие усилия, начиная с ведущих оборонных компаний и заканчивая мелкими поставщиками.

По словам человека, осведомленного о дискуссиях правительства с руководителями оборонных предприятий, Пентагон прямо говорит корпорациям, что в настоящее время они не справляются с производственной задачей.

Быстрая консолидация оборонной промышленности - от 51 основного оборонного подрядчика в 1990-х годах до всего пяти сегодня - привела к исчезновению избыточных мощностей мест в оборонно-промышленном секторе США. Когда контроль над цепочками поставок находится в руках меньшего числа компаний, возможности производства какой-либо критически важной детали, в случае если один из поставщиков не может ее поставить, крайне ограничены.

Все пять крупных оборонных подрядчиков взаимосвязаны. Каждый из них снабжает других по различным программам, и у всех есть свои собственные поставщики, что означает, что проблема для одного - это проблема для всех. В 2019, 2021 и 2022 финансовых годах у Lockheed Martin было не менее 110 субподрядчиков для HIMARS и 60 для GMLRS, согласно анализу данных по четырем контрактам Пентагона, причем некоторые организации поддерживали обе программы.

"Если у вас есть одна компания, одно предприятие, которое по какой-либо причине вышло из строя, то зачастую практически нет возможности заменить его", - отмечает Мартин Рассер из CNAS.

General Dynamics производит боеголовки для GMLRS в Ницвилле, штат Флорида. Некоторые взрывчатые вещества были в дефиците, а инструкции по безопасности ограничивают количество материалов, которые можно хранить в одном месте (с) Financial Times

Боевые машины Himars ранее производились компаниями BAE Systems и Oshkosh Corporation, но теперь производятся компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. Компания Caterpillar производит двигатели в Пеории, штат Иллинойс (с) Financial Times

Возобновление производства - непростая задача. Некоторые производственные линии работают на пределе возможностей, смены работают 24 часа в сутки, поэтому увеличение производства означает строительство новых объектов и найм большего числа работников.

Lockheed Martin выдала около 1 млрд долл. денежных авансов от Пентагона мелким и средним поставщикам, "чтобы убедиться, что у них есть ликвидность, необходимая для продолжения работы", - рассказывает главный исполнительный директор корпорации Фрэнк Сент-Джон. Корпорация также направила около 65 млн долл. на производство HIMARS, чтобы сократить время выполнения заказов и увеличить объемы поставок.

В начале декабря армия США заключила с Lockheed контракт стоимостью 521 млн долл. на пополнение запасов ракет GMLRS в США и контракт стоимостью 431 млн долл. на производство большего количества HIMARS для США и их союзников.

В начале прошлого года корпорация Lockheed производила 48 HIMARS в год, а сейчас уже 60. Но для достижения целевого показателя в 90 единиц потребуется еще 18-24 месяца, говорит Сент-Джон. Корпорация также увеличивает производство Javelin до 4000 в год по сравнению с 2100 в прошлом.

Субподрядчики Lockheed по GMLRS и HIMARS - это только часть общей цепочки поставок, и крупные оборонные подрядчики не всегда имеют полный контроль над всей сетью. Для некоторых элементов GMLRS цепочка поставок насчитывает до десятка уровней.

"Что действительно должно произойти, так это существенное улучшение отображения цепочек поставок, особенно за пределами поставщиков третьего и четвертого уровней", - говорит Мартин Рассер из Rand. Без наличная такой четкой схемы трудно предсказать, где могут возникнуть проблемы.

Например, в сентябре Пентагон приостановил поставки истребителя F-35 корпорации Lockheed примерно на месяц после того, как выяснилось, что некоторые материалы в двигателе самолета, изготовленном компанией Honeywell, имеют несанкционированное китайское происхождение. Поставки возобновились после того, как министерство обороны предоставило отказ от требований безопасности для всех самолетов, уже содержащих эту деталь.

Президент США Джо Байден наблюдает за сборкой Javelin на заводе Lockheed в округе Пайк (с) AP

И хотя ограничения ослабевают, Фрэнк Сент-Джон отмечает, что каждая компания в цепочке поставок "большой пятерки" сталкивается с трудностями и нехваткой деталей, а также с кадровыми проблемами. В частности, в дефиците микроэлектроника, ракетные двигатели, взрывчатые материалы, а также литье и штамповка.

По словам Сент-Джона, из-за напряженной ситуации на рынке труда сроки изготовления микроэлектроники для корпорации Lockheed увеличились в два-три раза по сравнению с тем, что было до пандемии. В Javelin примерно 200 микросхем, и столько же, если не больше, в HIMARS.

Для ракетных двигателей - одного из самых дефицитных компонентов корпорации Raytheon - "мы буквально не видим пути восстановления" нормальных поставок до первой половины 2024 года, заявил главный исполнительный директор Грег Хейс в октябре. Raytheon по-прежнему нуждается еще в 10 тыс. рабочих, многим из которых потребуются допуски для работы над секретными проектами.

Производственная проблема связана с тем, что заказы Пентагона на вооружение в мирное и военное время серьезно отличаются. Производство HIMARS было приостановлено с 2013 по 2017 годы, когда боевые действия в Ираке и Афганистане были свернуты, а производство Javelin сократилось с 1300 единиц в год в 2009 году до 400 в 2013 году.

США хронически недоинвестируют в боеприпасы, говорит Стейси Петтиджон, директор оборонной программы в CNAS, что означает, что Пентагон обычно не имеет достаточного количества боеприпасов на случай конфликта. Вместо этого он размещает заказы в срочном порядке.

Этот недуг не является уникальным для США, говорит Юджин Гольц, профессор политологии Университета Нотр-Дам, поскольку армии всегда используют больше оружия, чем предполагалось. "Когда вы действительно вступаете в бой, люди пугаются. Они совершают ошибки, они стреляют лишним патроном, просто чтобы убедиться".

Несмотря на давление, отмечают эксперты, существующий промышленный потенциал США должен быть в состоянии обеспечить Украину необходимым оружием и пополнить запасы Пентагона в краткосрочной перспективе.

Но если траектория конфликта на Украине изменится или возникнет другой конфликт, способность США защитить себя или вооружить своих союзников окажется под угрозой.

Китай является главной военной проблемой США, помимо России, особенно из-за его воинственного отношения к острову Тайвань, который он считает собственной территорией.

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что американские войска помогут защитить Тайвань в случае китайского вторжения, а один из генералов ВВС США предсказал, что США и Китай вступят в войну в 2025 году.

Мартин Рассер из CNAS говорит, что конфликт за Тайвань "будет на порядки более серьезным [чем Украина]", и что если он будет продолжаться годами, то "есть серьезные опасения относительно способности США вести войну такой интенсивности так долго".

В этом случае Пентагону придется убедиться, что оборонная промышленность сможет произвести достаточное количество ракет, таких как Harpoons, которыми можно стрелять по кораблям с суши. В то время как Javelin вряд ли сыграет свою роль в обороне Тайваня, небольшое мобильное оружие, такое как Stinger, может оказаться смертельным для китайских самолетов.

Когда речь идет об Индо-Тихоокеанском регионе, основное внимание со стороны крупнейших компаний и Пентагона уделяется высокотехнологичным системам, таким как искусственный интеллект и истребители.

Например, в ходе борьбы с ИГИЛ США почти полностью израсходовали все свои бомбы Joint Direct Attack Munition производства Boeing и ракеты Hellfire производства Lockheed, а также некоторые виды высокоточного управляемого оружия малой дальности.

На сегодняшний день на Украину отправлено 8500 Javelin - около трети американских запасов. С начала конфликта Пентагон выделил корпорациям Lockheed и Raytheon, которые совместно производят систему, в общей сложности 620 млн долл. на производство в рамках двух контрактов (с) Financial Times

По словам Рассера, задача министерства обороны состоит в том, чтобы найти баланс между "грамотным использованием средств налогоплательщиков и обеспечением возможностей для наращивания и расширения производства в случае необходимости".

Чего хочет промышленность?

Хотя министерство обороны и военные компании согласны с необходимостью ускорения производства, между ними есть "фундаментальное противоречие" между Пентагоном - то, что правительство США просит от промышленности, и то, что промышленность готова сделать, все еще не сходится воедино, отметил собеседник газеты.

Руководители промышленности говорят, что им нужна уверенность в том, что, наращивая производство для Украины и других западных стран сегодня, они не окажутся в затруднительном положении из-за прекращения государственных заказов после окончания конфликта.

Например, после борьбы с ИГИЛ спрос со стороны Пентагона значительно снизился. Министерство обороны "вложило все эти деньги, чтобы увеличить производство Hellfire до 10 тыс. в год, а затем США сказали: "Нам они больше не нужны"", - отмечает Петтиджон. Последовала суматоха в поисках иностранных покупателей, и ведущие компании опасаются повторения сценария.

"[Производители] не могут просто пойти и построить завод, а также нанять 3000 человек без какой-либо надежды на выделение дополнительного бюджета, - говорит Мартин Рассер из Rand Corporation. - Делает ли правительство шаги в этом направлении? Нет, абсолютно нет".

Корпорация Lockheed будет готова инвестировать больше средств в расширение мощностей и закупку материалов с длительным сроком изготовления, "когда будет иметь четкое понимание того, каким будет спрос на некоторые из этих систем", отмечает Сент-Джон.

В настоящее время не существует многолетних контрактов на закупку боеприпасов, в отличие от кораблей и самолетов, которые "стимулировали бы [производителей] делать инвестиции в увеличение мощностей", говорит Марк Кансиан, старший советник CSIS и бывший эксперт Пентагона по бюджетному планированию.

Напротив, предупреждает исполнительный директор Northrop Grumman Кэти Уорден, "нестабильный спрос приведет к остановке производственных линий".

В сентябре Лаплант из Пентагона заявил, что он рассматривает возможность заключения двух-пятилетних контрактов на поставку высокоприоритетного оружия и боеприпасов для пополнения запасов США и снабжения Украины.

Некоторые наблюдатели утверждают, однако, что американские производители используют конфликт на Украине, чтобы добиться дополнительного финансирования и дерегулирования.

"Оборонная промышленность США использует украинский кризис, чтобы добиться многого из того, чего они хотели на протяжении многих лет, - говорит Уильям Хартунг, исследователь из аналитического центра Quincy Institute for Responsible Statecraft. - Расширение производства, более быстрое утверждение зарубежных продаж, многолетние закупки, которые фиксируют контракты менее конкурентным способом, сокращение отчетности по цене и доступности товаров, что может привести к завышению цен".

Хартунг считает, что раздувание размеров оборонно-промышленного комплекса в преддверии будущего конфликта с Китаем приведет к его постоянному расширению, поскольку, например, местные политики будут выступать за сохранение рабочих мест на новых оружейных заводах.

Также, по его мнению, было бы опасно еще больше увеличивать расходы на оборону, когда они уже в 14 раз превышают расходы на государственную и иностранную помощь вместе взятые. "Для меня Тайвань - это больше политический вопрос, и цель должна заключаться в том, чтобы избежать войны, но я вижу, что все больше энергии уходит на подготовку к войне. Чем больше мыслей о войне, тем больше дипломатия отодвигается на второй план".

Разделение бремени

США, конечно, не единственная страна, посылающая оружие на Украину. Боевые танки, которые отправляет Европа, могут сыграть решающую роль в ожидаемом весеннем наступлении.

Соответственно, проблема производства является общей. Конфликт на Украине послужил тревожным звонком для многих западных стран, которые после холодной войны сократили расходы на оборону и, как и США, перешли на производство "точно в срок".

Одним из решений, предложенных Лаплантом, является совместное производство, которое предполагает обучение компаний в союзных странах производству систем вооружений или их компонентов.

Польша хотела заключить такое соглашение для 500 HIMARS, которые она намеревалась приобрести летом, но в итоге она сократила свой заказ и купила 300 единиц альтернативных систем у Южной Кореи из-за опасений, что не сможет получить HIMARS достаточно быстро.

Потенциальные преимущества совместного производства включают "создание дублирующих и надежных цепочек поставок, расширение совместных возможностей по производству товаров и потенциальное создание запасов оружия ближе к театру военных действий", - говорит Петтиджон из CNAS.

Но есть несколько препятствий, которые необходимо преодолеть, например, ограничения на обмен военными технологиями и информацией.

Даже если ситуация вокруг Тайваня останется стабильной, потребуется какое-то решение проблемы производства, учитывая роль США как специализированного мирового поставщика оборонной продукции. "Америка превзошла как инновационные, так и производственные возможности большинства других [развитых] стран", - говорит Брэндон Дэниелс, исполнительный директор компании Exiger, консультирующей по вопросам цепочек поставок. - В этом обострившемся геополитическом климате спрос есть во всем мире".

США выделили миллиарды долларов на пополнение своих запасов, а также запасов своих союзников в рамках регулярных пакетов помощи Украине. В июне прошлого года Байден объявил, что США значительно увеличат свое военное присутствие в Европе, поскольку НАТО стремится укрепить оборону.

Выполнить эти и другие обязательства, которые США еще придется взять на себя, будет нелегко и недешево. "Если вы действительно серьезно относитесь к угрозам, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, - говорит Петтиджон, - это будет стоить денег".