В связи с приближением 24 февраля годовщины начала российской специальной военной операции на Украине, превратившейся в длительную кровопролитную войну без видимых перспектив окончания, американское издание "Defense News" опубликовало материал Joe Gould, Bryant Harris, Sebastian Sprenger, Tom Kington "When will the war in Ukraine end? Experts offer their predictions" ("Когда закончится война на Украине? Эксперты предлагают свои прогнозы"), излагающий основные американские нарративы относительно данного конфликта и перспектив его продолжения и завершения.

Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-250 среди руин Мариуполя, 02.06.2022 (с) AFP

Обещание Германии в начале этого года направить танки на Украину ознаменовало собой очередную уступку этой страны [в украинском вопросе] и стало свидетельством постепенной эскалации поставок военной техники Украине союзниками.

Действительно, когда Россия в феврале прошлого года вторглась на Украину, западные союзники сопротивлялись призывам к наступательной помощи и следовали узкому определению защитного снаряжения. В Берлине лидеры сначала уклонялись от помощи, которая не соответствовала немецкому определению "оборонительной".

Ситуация изменилась: теперь Германия обещает поставить танки Leopard 2 и одобряет просьбы других стран последовать ее примеру. Канцлер Олаф Шольц также недавно санкционировал поставку боевых машин пехоты, чтобы помочь вытеснить российские войска с оккупированной части Украины.

Эволюционный подход подходит к конфликту, столь же текучему, сколь и непредсказуемому.

Весной этого года на линию фронта должна прибыть коллекция западных танков, а в странах-донорах уже идет обучение на них. Эти машины несут в себе надежду на то, что украинские силы смогут одержать победу на поле боя, что приведет к некоему сценарию окончания войны - если оружие будет поставлено вовремя.

Шольц сказал газете Tagesspiegel, что хочет, чтобы президент России Владимир Путин ответил на один вопрос: "Как мир должен выйти из этой ужасной ситуации?"

Defense News поговорила с аналитиками по национальной безопасности, законодателями и бывшими официальными, спросив мнение каждого, как может закончиться этот конфликт.

Их ответы мрачны: война будет дорогой, будет стоить множества жизней и, вероятно, продлится как минимум несколько лет или даже станет бесконечной. Она наложит большую нагрузку на американскую и европейскую оборонную промышленность, особенно когда речь идет о боеприпасах, и может привести к экономическому краху в России. И все это при сохранении возможности ядерной эскалации.

И они заявляют, что победа будет зависеть от решимости Конгресса США обеспечить постоянную поддержку Украины. Но даже в этом случае само понятие победы может быть неопределенным, предупреждали они.

"В этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска отовсюду - с каждого дюйма Украины или оккупированной Россией части Украины", - заявил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе визита в Германию в прошлом месяце. - "Это не значит, что этого не может случиться, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно".

Милли настаивает на том, что война, скорее всего, закончится за столом переговоров - в какой-то момент. Официальные лица и эксперты ожидают кровавой весны, так как Россия отправляет на передовую новобранцев, а Украина пытается отразить ее наступление и организовать собственное.

Поскольку война идет второй год, кран военной помощи Украине все еще бьет ключом. Но промышленные мощности ограничены, и западные страны начали тщательно анализировать, сколько техники они могут выделить, сохраняя при этом свои собственные потребности в самообороне и обязательства перед НАТО.

В то же время сезон выборов в Соединенных Штатах - самом важном покровителе Украины - может подстегнуть аргументы в пользу того, что война в Европе неизвестной продолжительности - это дорогостоящая неприятность для Америки.

Как долго продлится война?

Отвечая на вопрос о вероятной продолжительности войны на Украине, аналитики в Соединенных Штатах и ​​Европе дали аналогичные прогнозы, причем сроки варьировались от месяцев и лет до "неопределенного времени".

Йоханн Михель, берлинский аналитик аналитического центра Международного института стратегических исследований, предвидит "долгие месяцы" впереди, а Майкл Кофман, директор исследовательской программы программы изучения России в Центре военно-морского анализа (CNA) в Вашингтоне, ожидает еще несколько лет боевых действий.

"Войны обычно продолжаются дольше, чем люди ожидают или надеются, особенно межгосударственные конфликты такой глубины", - сказал Кофман. - "История говорит нам, что войны, которые продолжаются уже так долго… скорее всего, станут затяжными, длящимися несколько лет".

Пожалуй, самым пессимистичным был итальянский аналитик Лучио Караччоло. "Эта война будет длиться бесконечно, с длительными паузами для прекращения огня", - сказал он.

"Это прекратится только тогда, когда рухнет Украина, Россия или обе страны, поскольку для обеих сторон это вопрос жизни или смерти", - добавил Караччиоло, редактор итальянского геополитического издания Limes.

Питер Робертс, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне, сказал, что есть разные способы определить конец войны: "конец кинетической фазы" против "окончания в виде замороженного конфликта в стиле Грузии или ситуации корейского типа, которая длится годами".

"Мне бы хотелось думать, что кинетическая фаза может закончиться в 2023 году, но я подозреваю, что при таком масштабе боевых действий мы можем рассчитывать еще на три года", - сказал Робертс.

Михель добавил, что есть пока неизвестные факторы, которые определят окончание конфликта.

"Кто первым начнет следующее наступление? Какую роль сыграет погода?" - спросил он. - "Есть проблема с боеприпасами - первая сторона, у которой будет их нехватка, получит проблемы. Пока реальной европейской программы по увеличению их производства не было, и смогут ли российские запасы пополняться за счет Китая?"

По словам Бенджамина Дженсена, эксперта по военным играм из Центра стратегических и международных исследований, длительные изнурительные боевые действия сопряжены с определенными рисками. Это связано с тем, что чем дольше длятся конфликты, тем больше они истощают ограниченные ресурсы и, следовательно, стороны более склонны к рискованным решениям.

"Даже технологически продвинутые, богатые государства Ближнего Востока постепенно дошли до точки, когда они обстреливали ракетами гражданские города, открыто применяли химическое оружие и вели боевые действия людскими волнами, мчащимися через огонь на поле боя", - сказал Дженсен.

Любая из сторон может действовать безрассудно, если она оказывается в безвыходном положении и нуждается в стратегии выхода. Дженсен предположил, что Украина может провести захватывающую спецоперацию по убийству кремлевского официального лица, или Россия может решить применить - или просто испытать - ядерное оружие.

По мнению Дженсена, даже крах обычных вооруженных сил России или традиционная победа Украины не будут означать, что война будет окончена; любой из этих вариантов может привести к ядерной эскалации со стороны России.

В наступление этой весной

24 февраля 2022 года российские войска вторглись на Украину в условиях отсутствия мерзлого грунта, облегчавшего действия бронетехники, а это означало, что им пришлось придерживаться дорог, где они выделялись как легкие цели.

Но этой зимой ожидается, что они начнут атаки через открытые равнины, на которых их будет сложнее победить, сказал Дэниел Райс, бывший капитан армии США, который в прошлом году стал специальным советником главнокомандующего украинскими вооруженными силами генерала Валерия Залужного.

"Беспокойство заключается в том, что масштабные российские наступательные действия могут привести к прорывам, и есть много опасений, что они могут взять Киев", - сказал Райс, ныне президент консалтинговой группы Thayer Leadership в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. - "Люди осознают реальность того, что [Украине] нужно дать наступательное оружие, чтобы положить конец этой войне - по крайней мере, чтобы выиграть ее".

Сейчас задача состоит в том, чтобы обучить и оснастить бронетанковые силы, достаточно крупные и совершенные, чтобы превзойти боевые силы России.

Украинским солдатам предстоит научиться применять и обслуживать последнюю партию военной помощи, в которую входят боевые машины пехоты Marder и Bradley из Германии и США, а также танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams из Великобритании, Германии и США соответственно. Кроме того, Франция пообещала поставить легкие колесные танки AMX-10RC.

"Многое нужно сделать за короткий период времени, - сказал Райс. - "То, что у них есть хорошие боевые машины, не обязательно означает, что вы сможете предпринять крупные наступательные действия в будущем. Но… эти украинцы каждый раз удивляли мир".

Генерал-майор в отставке Патрик Донахью, бывший командир школы маневренных боевых действий армии США в Форт-Беннинге, штат Джорджия, сказал, что западная современная техника дает Украине шанс доминировать в ближнем бою с российскими противниками и обеспечить победу на тактическом уровне.

Российские войска уже пытаются замедлить продвижение танков на Украине с помощью мин, траншей и пирамидальных бетонных "зубов дракона" - укрепления, не применявшегося в боевых действиях со времен Второй мировой войны. Украинские силы, оснащенные и обученные для общевойсковой войны и танковой тактики, будут "предназначены для того, чтобы пробить брешь в оборонительной сети", предсказал Донахью.

Но значительная часть территории, которую Украина хочет освободить, потребует времени, и даже для создания необходимых сил потребуется шесть месяцев, по оценке Донахью.

Недавние передачи вооружения - при том, что Киев по-прежнему запрашивает истребители и оперативно-тактические ракеты большой дальности - основаны на предположении, что они заставят Москву прекратить вторжение и начать переговоры, поскольку военные издержки станут слишком высоки. Эта цель сосуществует с ожиданием того, что правительство Путина, вероятно, никогда не перестанет сражаться, поскольку проигрыш в войне может означать конец его политической власти.

Точки давления

В течение прошлого года внутренняя пропагандистская стратегия Путина трансформировалась из нарратива "борьбы с нацистами" на Украине в "борьбу с Западом", сказал Штефан Майстер, эксперт по России и Восточной Европе в берлинском Немецком совете по международным отношениям. "Нарратив - что это великая битва времен холодной войны", - сказал он, указав, что такой акцент помог привлечь новых рекрутов.

И почти полный контроль над информацией со стороны правительства затрудняет инакомыслие. "Те, кто против войны, бежали, а те, кто остался, адаптируются", - сказал Мейстер.

Прошлые попытки экономически подавить волю Москвы к войне также не дали немедленных результатов, на которые надеялись эксперты. Однако в этом году могут начать появляться трещины.

"Консенсус состоит в том, что простые русские почувствуют это уже в этом году", - сказал Чарльз Личфилд, аналитик по экономике и санкциям из базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета -. "Но русские обладают огромной степенью терпимости к экономической боли".

По словам Личфилда, Москва проявила находчивость, когда дело доходит до импртозамещения для критически важных товаров. Например, тактика перепрофилирования электроники от посудомоечных машин для оружия, высмеиваемая на Западе как признак отчаяния, вероятно, означает, что "кто-то думал об этом с самого начала", сказал он.

Одной из сфер, за которой стоит следить, является выплата пенсий в России. Неспособность сделать это может вызвать экономическое недовольство, способное настроить общественное мнение против войны, сказал Личфилд в интервью Defense News.

"Русским должно стать очень плохо, чтобы дойти до этого", - сказал он, добавив, что нет никакого способа узнать, сколько резервов правительство припрятало после многих лет крупных доходов от продажи энергоносителей.

После введения санкций и контроля за экспортом Личфилд ожидает, что последняя точка экономического давления Запада - ограничение цен на нефть - даст результаты, потому что российская экономика очень тесно связана с рынком энергоресурсов.

Какое оружие пошлет Вашингтон?

Соединенные Штаты, как самый важный военный сторонник Украины, остаются в центре притяжения, когда речь заходит об окончательном исходе конфликта. Американское руководство до сих пор было в значительной степени единодушным в своей поддержке Киева.

Член Палаты представителей от штата Вашингтон Адам Смит, главный демократ в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, ожидает, что война закончится за столом переговоров, но сказал, что серьезная дипломатия еще не началась, потому что Путин все еще цепляется за "максималистские" цели.

"Конечным результатом этого будет то, что украинцы, вернув столько своей территории до рубежей на 24 февраля, сколько смогут, вынудят Путина сесть за стол переговоров, и тогда, в конечном счете, Украине придется пойти на компромисс по таким вопросам, как Крым и части востока, и обеспечить твердые гарантии безопасности в будущем", - сказал Смит в интервью Defense News по телефону.

"Сейчас русские говорят о крупном наступлении в ближайшие четыре месяца", - добавил он. - "Похоже, русские полагают, что у них есть некоторая вероятность добиться успеха в этих усилиях. Я настроен скептически".

Со своей стороны, администрация Байдена начала обсуждение острого вопроса о том, должна ли помощь Украине повлечь за собой возврат Крыма, который Россия захватила, а затем аннексировала в 2014 году.

"Это было бы чрезвычайно рискованно", - сказал Смит. - "Но важно иметь такие обсуждения. Насколько я понимаю, об этом были дискуссии на высших уровнях нашего правительства".

Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший директор Совета национальной безопасности по европейским делам в администрации Обамы, заявил, что "не следует поощрять попытки Украины восстановить контроль над Крымом силой просто потому, что риски эскалации очень высоки".

"Крым имеет большое стратегическое значение для России", - сказал Купчан в интервью Defense News. - "Он имеет большое историческое значение. Мне трудно представить, что русские смирятся с полным поражением и изгнанием из Крыма".

Но некоторые на Капитолийском холме настроены более оптимистично в отношении поддержки цели президента Владимира Зеленского по полному восстановлению суверенитета Украины над ее территорией.

Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь посетил Украину в январе и впоследствии заявил Defense News на пресс-конференции, что "американские военные постоянно недооценивают боеспособность Украины".

"Все, что я узнал о воле и решимости украинцев, приводит меня к выводу, что возвращение Крыма в пределах досягаемости, и им нужна артиллерия, которая позволит поражать цели в районах, откуда ракеты разрушают инфраструктуру в Украине", - сказал он.

Блюменталь присоединился к другим законодателям, особенно к проукраинским республиканцам, в стремлении убедить президента США Джо Байдена предоставить Зеленскому большую часть запрошенного им оружия, включая ракеты большой дальности ATACMS и истребители F-16.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, высокопоставленный республиканец в сенатском комитете по делам вооруженных сил, также призвал отправить на Украину ракеты большой дальности вместе с современными беспилотными летательными аппаратами Grey Eagle и Reaper.

"Мы должны поставить эти средства быстро, чтобы немедленно изменить ситуацию на поле боя", - заявил Уикер в зале заседаний Сената в январе. - "В сотрудничестве с нашими союзниками такой подход "больше, лучше, быстрее" даст украинцам реальный шанс на победу".

В то время как администрация Байдена выразила обеспокоенность тем, что поставка ATACMS на Украину может позволить наносить удары по территории России, что может привести к эскалации войны в более широкий конфликт с НАТО, украинцы могут использовать эти ракеты большой дальности для нанесения ударов по российским пусковым установкам ракет на своей [международно признанной] территории, в том числе в Крыму.

Смит указал, что не согласен с решением администрации Байдена не посылать ракеты большой дальности, отметив, что все украинские официальные представители уверяли его, что они не будут использовать их для нападения на Россию.

Но Смит также сказал, что производитель ATACMS корпорация Lockheed Martin больше не производит эти ракеты, и они все еще нужны американским военным.

"Мы рассматриваем множество различных вариантов", - сказал он. - "В настоящее время они [ракеты ATACMS] не производятся, так что это законный вопрос боеготовности с нашей стороны и того, достаточно ли у нас запасов. Ведутся дискуссии о других боеприпасах большей дальности".

Ранее в этом месяце администрация Байдена объявила, что отправляет Украине ракетный комплекс наземного базирования GLSDB с малогабаритной бомбой SDB. Комплекс GLSDB имеет дальность действия до 93 миль [150 км], что вдвое превышает дальность поражения, имеющихся у Украины. Однако это все еще не соответствует дальности ATACMS, которые позволили бы Украине поражать российские цели на дальности около 190 миль [300 км].

Пентагон отказался сообщить, будет ли GLSDB использоваться для атаки российских целей в Крыму. Посольство Украины в Вашингтоне сообщило Defense News, что Украина не будет наносить удары по территории России оружием большой дальности, обещанным Соединенными Штатами.

Будущее финансирование

В зависимости от того, как долго продлится война, нет полной уверенности, будут ли [американские] законодатели продолжать финансировать пакеты помощи Украине. Конгресс предоставил Киеву более 100 миллиардов долларов помощи после вторжения России в прошлом году, в том числе 61,4 миллиарда долларов в виде военной помощи.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила Сенату в январе, что администрация Байдена по-прежнему ожидает, что пакет помощи Украине в размере 45 миллиардов долларов, принятый Конгрессом в декабре, будет реализовываться до конца этого финансового года [то есть до 30 сентября]. Но заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер предупредила на слушаниях, что нынешний уровень финансирования "не исключает" необходимости для администрации запросить дополнительную помощь до конца сентября.

В то время как двухпартийное большинство законодателей поддерживает вооружение Киева, 57 республиканцев в мае проголосовали против дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, сделал несколько уступок тем скептикам, которые скептически относятся к помощи Украине, чтобы получить голоса и выиграть его затянувшуюся битву за спикерство.

Он согласился с изменением правил Палаты представителей, которое позволило бы любому члену инициировать голосование за его отстранение от должности спикера, что вынуждает его действовать осторожно даже по вопросам, пользующимся поддержкой большинства республиканцев, например помощи Украине.

Маккарти потребовалось 15 голосов, чтобы закрепить за собой этот пост, после чего он назначил трех республиканцев, выступающих против помощи Украине, - Томаса Мэсси из Кентукки, Ральфа Нормана из Южной Каролины и Чипа Роя из Техаса - в Комитет по правилам, который контролирует законодательство и дебаты по этому вопросу в Палате представителей.

Но еще одна уступка Маккарти - процедура, позволяющая 218 членам провести голосование в Палате представителей по любому законопроекту - может дать проукраинским республиканцам и демократам возможность предоставить Киеву дополнительное финансирование.

Тем не менее, политическая динамика может стать более сложной в преддверии президентских выборов 2024 года, поскольку некоторые видные противники помощи Украине, включая бывшего президента США Дональда Трампа и сенатора Джоша Хоули из Миссури, уже бросили свои шляпы на ринг или как сообщается, рассматривают возможность сделать это.

Производство вооружения

Один из ключевых вопросов, который может решить исход войны, заключается в том, как долго сторонники Украины смогут поставлять Киеву оружие.

"Неограниченных ресурсов не бывает", - сказал Дженсен, аналитик CSIS. - "Не дай Бог, это продлится еще год, два года. В какой-то момент боевые действия истощат даже любую поддержку Украины западным миром".

В то время как расходы на оборону в Соединенных Штатах и ​​Европе имеют тенденцию к росту, в значительной степени из-за нападения России [на Украину], узким местом стали промышленные мощности по выпуску оружия и боеприпасов.

В ответ компании по обе стороны Атлантики объявили о планах перезапустить производственные линии для артиллерийских снарядов и другого вооружения, которое до недавнего времени считалось второстепенным.

Уикер сказал, что в федеральном бюджете США и оборонном бюджете США на 2023 финансовый год предусмотрены средства на расширение производства боеприпасов, "удвоение и даже утроение производственных мощностей для таких видов оружия, как 155-мм снаряды, [противотанковые ракеты] Javelin и HIMARS".

Тем не менее, остается открытым вопрос, смогут ли США бесконечно обеспечивать свой нынешний уровень поддержки, сказал Марк Канчиан, старший советник CSIS, изучавший применение артиллерии на этой войне.

"Они расходуют их с феноменальной скоростью", - сказал он об использовании артиллерийских боеприпасов украинскими военными, - "Хранилища в США очень невелики. Мы собираемся существенно увеличить производство, но оно все равно будет намного ниже того, сколько расходуют украинцы".