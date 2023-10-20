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Известия.ru

Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Эксперты пояснили, какие системы российские войска могут противопоставить этому оружию

Американские ракеты ATACMS — дальнобойное оружие, которое США до последнего отказывались передавать Киеву. Однако в октябре порядка 20 этих ракет без системы GPS были получены Украиной и, по словам президента страны Владимира Зеленского, применены в бою. «Известия» разбирались, насколько опасны ракеты ATACMS и чем может ответить Россия.

Когда США передали Украине ракеты ATACMS

США в октябре одобрили отправку Украине первой партии армейских тактических ракетных систем ATACMS с дальностью полета 165 км. The New York Times пишет, что речь идет о 20 ракетах. Отметим, что Украина много месяцев добивалась поставок этих ракет.

Отправку оружия вскоре подтвердили и в Белом доме США, и на Украине. Так, депутат украинской рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ использовали ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области 17 октября.

Обломки ракеты ATACMS, сбитой ПВО РФ в районе Бердянска

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Наряду с этим в распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитой ракеты ATACMS на одном из направлений в зоне СВО.

США передали Киеву ATACMS без GPS, отметил журналист Bild Юлиан Репке. По его словам, такое решение было принято, поскольку российские войска успешно глушат такие системы.

Комментируя информацию о поставках ATACMS, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон допустил грубую ошибку, которая повлечет за собой определенные последствия.

Сборка ракеты ATACMS на оборонном предприятии в США

Источник изображения: Фото: сommons.wikimedia.org

«Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — добавил дипломат.


Ракета ATACMS: характеристики и дальность полета

Крылатые ракеты системы «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System) известны также под серийным номером MGM-140. Их создали в 1986 году и приняли на вооружение в 1991-м. ATACMS активно применяли во время войны в Афганистане и Ираке: во время операции «Буря в пустыне» этими ракетами уничтожали РЛС и скопление техники противника. Выпускает ракеты Lockheed Martin — один из крупнейших мировых производителей вооружений.

Дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км. Эта легкая ракета весом около 1,7 кг и с размахом «крыльев» до 1,4 м предназначена для использования относительно недорогих боеприпасов. Радиус поражения составляет максимум 15 м.

Пуск ракеты ATACMS с установки HIMARS

Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

ATACMS дает возможность вести огонь в высоком темпе и точно поражать заданные цели, развивая скорость порядка 3 Махов (3579 км/ч, сверхзвуковая). Стоимость ракет последней модификации доходит до $1,5 млн за единицу. Всего было произведено свыше 3,7 тыс. ракет.

ATACMS — управляемые ракеты, хотя большую часть пути они проходят по жестко заданной траектории, а затем движутся под управлением инерциальной системы наведения или спутниковой навигации (это зависит от типа боеприпаса).

Сегодня ATACMS находятся на вооружении порядка 10 стран: в самих США, а также в Польше, Румынии, Греции, Турции, Бахрейне, ОАЭ и Южной Корее.

Пуски ракет ATACMS во время учений в Южной Корее

Источник изображения: Фото: 8th United States Army/Handout via REUTERS

Поскольку известно, что Украина получила ATACMS с обычным инерциальным наведением и дальностью до 165 км, речь, вероятно, идет о самой первой модификации от 1991 года, M39 Block-1. Преимуществом этого варианта является его адаптированность к любой модификации РСЗО HIMARS.

Эксперты отмечают, что российские «Искандеры» с дальностью поражения свыше 400 км и скоростью 6–7 Махов намного совершеннее ATACMS.

Чем Россия ответит на поставки ATACMS

Россия сможет отражать атаки ATACMS, а сам факт поставки этих дальнобойных ракет наносит вред Украине и создает дополнительную угрозу, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках форума «Пояс и путь» в Пекине.


«ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это невозможно», — подчеркнул российский лидер.

В настоящее время совершенно ясно, что США имеют отношение к конфликту на Украине и всё больше втягиваются в него сами, добавил президент РФ.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» в зоне проведения специальной военной операции

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, поставки этих ракет — всего лишь рекламный шум. Он отметил, что у ВС РФ есть все возможности сбивать эти снаряды — никаких преимуществ Украине эти поставки не дадут. Летают эти ракеты по баллистической кривой на дальность 136 км, ухищрений там нет.


«Поэтому если наши комплексы, те же «Тор» или «Бук», я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — сказал он.

Литовкин отметил, что такая же шумиха была вокруг передачи и РСЗО HIMARS, танков Leopard, Abrams, ракет Storm Shadow — но всё успешно уничтожается нашими военнослужащими.

В подтверждение этого в распоряжении «Известий» 17 октября появились эксклюзивные кадры обломков сбитой дальнобойной американской ракеты ATACMS. Ракета была сбита системами ПВО РФ на одном из направлений в зоне спецоперации.


Майя Трепова

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