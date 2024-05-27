"Превращают оружие в тыкву": в США пожаловались на российские средства РЭБ (The Washington Post, США)

WP: западные оружейники оказались бессильны перед российскими средствами РЭБ

Точность западного оружия на Украине резко падает из-за российских средств РЭБ, пишет WP. Их главная особенность в том, что они всегда на шаг впереди. Союзники киевского режима не успевают дорабатывать свою продукцию, да и торопиться им некуда.

Согласно заявлениям высокопоставленных украинских военных чиновников и конфиденциальным внутренним украинским оценкам, полученным Washington Post, на Украине многие произведенные в США боеприпасы со спутниковым наведением не смогли выдержать российскую технологию создания электронных помех, что побудило Киев прекратить использование определенных типов вооружений, поставляемых Западом, после того как резко упали показатели их эффективности.

Подавление Россией систем наведения современного западного оружия, в том числе артиллерийских снарядов с GPS-наведением Excalibur и высокомобильной артиллерийской ракетной системы, которая может запускать некоторые ракеты американского производства с дальностью до 130 километров, подорвало способность Украины защищать свою территорию и заставило киевских чиновников срочно обращаться за помощью к Пентагону для получения обновленных версий оружия.

Способность России бороться с высокотехнологичными западными боеприпасами имеет далеко идущие последствия для Украины и ее западных сторонников, потенциально предоставляя возможности для активных действий таким противникам, как Китай и Иран. И в этом состоит главная причина того, что Россия вернула себе инициативу на поле боя и уверенно продвигается вперед.

Например, согласно конфиденциальным украинским оценкам, показатель эффективности разработанных в США снарядов Excalibur резко упал за несколько месяцев — до менее чем 10% попаданий по целям. Из-за этого ВСУ отказались от них в прошлом году.

Хотя другие источники уже сообщали о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы, документы, полученные The Washington Post, включают ранее не публиковавшиеся подробности о том, в какой степени российские помехи снизили эффективность западного вооружения.

"Технология Excalibur в существующих версиях потеряла свой боевой потенциал", — говорится в оценках. При этом в них добавляется, что опыт боевых действий на Украине опроверг ее репутацию как оружия "один выстрел, одна цель" по крайней мере до тех пор, пока Пентагон и американские производители не решат этот вопрос.

Шесть месяцев назад, после того как украинцы сообщили об этой проблеме, Вашингтон просто прекратил поставку снарядов Excalibur из-за высокого процента их неудач, заявили украинские официальные лица, выступая на условиях анонимности. В других случаях, например авиабомб под названием JDAM, производитель предоставил украинцам несколько модернизированные варианты, и ВСУ продолжают их использовать.

Военное командование Украины подготовило отчеты в период с осени 2023 года по апрель 2024 года и поделилось ими с Соединенными Штатами и другими союзниками, надеясь найти решения и открыть прямой контакт с производителями оружия. В беседах украинские официальные лица жаловались на чрезмерно бюрократический процесс, который, по их словам, только усложнил путь к остро необходимым корректировкам для исправления неэффективного оружия.

Эти чиновники согласились ответить, насколько реально привлечь внимание к потребностям украинских военных. Некоторые украинские и американские чиновники, опрошенные для этой статьи, говорили с нами на условиях анонимности.

Пентагон предполагал, что какие-то высокоточные боеприпасы станут неэффективными из-за российских систем РЭБ, и поэтому работал с Украиной над соответствующей тактикой и методами противодействия этому явлению, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

"Россия постоянно расширяет использование средств радиоэлектронной борьбы, — сказал американский чиновник. — И мы продолжаем развиваться и следить за тем, чтобы у Украины были возможности, необходимые для эффективной работы в этой области".

Представитель министерства обороны США отверг утверждения о том, что бюрократия замедлила принятие необходимых мер. По его словам, Пентагон и производители оружия иногда предлагали решения в течение нескольких часов или дней, но не привел примеров.

В заявлении минобороны Украины говорится, что оно регулярно сотрудничает с Пентагоном, а также напрямую общается с производителями оружия.

"Мы тесно сотрудничаем с Пентагоном по таким вопросам. В случае возникновения технических проблем мы оперативно информируем наших партнеров, чтобы они своевременно приняли необходимые меры для их решения, — сказали в министерстве. — Наши партнеры из Соединенных Штатов и других западных стран оказывают нам постоянную поддержку по нашим запросам. В частности, мы регулярно получаем рекомендации по улучшению использования военной техники".

Управляемые боеприпасы американского производства, поставляемые Украине, обычно были успешными только в начале их использования, но часто становились менее эффективными по мере адаптации к ним российской армии. Теперь некоторые виды оружия, которые когда-то считались мощными военными инструментами, больше не дают украинцам никаких преимуществ.

В обычной войне американские вооруженные силы, возможно, не столкнутся с такими же трудностями, как Украина, поскольку у них есть более совершенные военно-воздушные силы и надежные средства электронного противодействия, но возможности России тем не менее оказывают сильное давление на Вашингтон и его союзников по НАТО, заставляя их продолжать инновации.

"Я не говорю, что раньше это никого не беспокоило, но теперь американцы начинают сильно волноваться", — сказал один высокопоставленный украинский военный чиновник.

"Как мы делимся информацией с нашими партнерами, а наши партнеры делятся ею с нами, россияне определенно также делятся информацией с Китаем, — добавил он. — И даже если они не делятся с Китаем… Китай внимательно следит за событиями на Украине".

Промахи мимо целей

Российская военная спецоперация на Украине создала современный испытательный полигон для западного оружия, которое никогда не использовалось против противника, обладающего имеющейся у Москвы способностью блокировать GPS-навигацию.

Инновации являются характерной чертой практически каждого конфликта, включая российско-украинский, где каждая сторона применяет технологии и новые разработки, чтобы перехитрить другую и воспользоваться ее уязвимостями. По словам аналитиков и чиновников, российские военные уже много лет владеют продвинутыми методами радиоэлектронной войны, инвестируя в системы, которые могут подавлять сигналы и частоту электронных компонентов, таких как GPS-навигация, помогающая направлять некоторые высокоточные боеприпасы на цели.

Согласно конфиденциальной оценке, основанной на прямых визуальных наблюдениях, в начале прошлого года украинцы добились некоторого успеха, используя 155-миллиметровые снаряды Excalibur, причем более 50% из них точно поражали свои цели. В течение следующих нескольких месяцев этот показатель упал ниже 10%, при этом, по оценкам, виновником являются российские помехи GPS.

В связи с этим даже до того, как Соединенные Штаты прекратили поставки снарядов Excalibur, украинские артиллеристы в основном перестали их использовать, говорится в оценках, поскольку эти снаряды сложнее по сравнению со стандартными гаубичными, и для них требуются трудоемкие специальные расчеты и программирование. Теперь в ВСУ их вообще избегают, говорят украинские военнослужащие на местах.

Украинский чиновник сообщил, что Киев поделился этой информацией с Вашингтоном, но не получил ответа. ВСУ столкнулись с аналогичной проблемой с управляемыми 155-миллиметровыми снарядами, предоставленными другими западными странами. В некоторых системах используется наведение без GPS, и неясно, почему они также стали менее эффективными. Представители министерства обороны США отказались комментировать заявления Украины.

Высокоточный артиллерийский снаряд Excalibur является типичным для многих видов американского оружия: он дорогой и сложный, но точный. Украина использовала такие снаряды, выпущенные американскими артиллерийскими системами типа M777, для поражения целей, таких как вражеская артиллерия и бронетехника, на расстоянии примерно от 25 до 35 километров.

Роб Ли (Rob Lee), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики, аналитического центра в Филадельфии, сказал, что использование Россией средств радиоэлектронной борьбы для уничтожения управляемых боеприпасов противника стало важным событием на поле боя в прошлом году. Многие виды оружия являются мощными, когда их внедряют, но со временем они теряют эффективность, сказал Ли, что является частью безостановочной игры в кошки-мышки между противоборствующими сторонами, которые постоянно адаптируются и внедряют инновации.

Участие оборонных компаний имеет решающее значение для преодоления российских современных мер защиты, такой как РЭБ, отметил Ли.

"Проблема многих западных оборонных компаний, — сказал Ли, — по сравнению с российскими производителями, заключается в том, что у них нет такого же чувства срочности".

Плотная паутина помех

В документах говорится, что сеть российских систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны создает серьезную угрозу украинским пилотам, добавляя, что некоторые российские "глушители" способны также блокировать навигационные системы боевых самолетов. Как показывают оценки, российская оборона настолько плотна, что "у украинских пилотов нет открытых окон, где бы они чувствовали, что не находятся под прицелом".

Несмотря на некоторые усилия по противодействию российской РЭБ, потенциальные меры здесь представляются ограниченными до тех пор, пока Запад не поставит Украине истребители F-16. Такие современные самолеты позволят ВВС Украины оттеснять российских пилотов назад, позволяя использовать различные виды оружия с большей дальностью и способностью избегать некоторых систем радиоэлектронной борьбы.

Сбрасываемые с самолетов бомбы JDAM являются еще одним примером снижения эффективности западных вооружений.

Их появление в феврале 2023 года стало неожиданностью для России. Однако, по оценкам, в течение нескольких недель показатели их успешности резко снизились после того, как была выявлена их практическая неспособность сопротивляться электронным помехам. За этот период бомбы отклонялись от целей на расстояние от минимум 20 метров до километра.

Украина предоставила информацию о проблеме российских радиоэлектронных помех, а Соединенные Штаты и производители вооружений в мае прошлого года поставили улучшенные системы, говорится в документах. Новые системы наведения оказались более устойчивыми, но летом российские войска вновь усилили меры противодействия уже им. В июле процент попаданий JDAM по целям упал до минимума.

В первый год после начала российской специальной военной операции пусковые установки HIMARS восхвалялись за успехи в нанесении ударов по складам боеприпасов и командным пунктам в тылу врага.

Но на второй год "все закончилось: русские развернули средства радиоэлектронной борьбы, подавили западные спутниковые сигналы, и система HIMARS стала совершенно неэффективной, — сказал второй высокопоставленный украинский военный чиновник. — Эта неэффективность привела к тому, что очень дорогой снаряд использовался все чаще для поражения низкоприоритетных целей".

В украинских военных документах не оценивались управляемые боеприпасы М30 и М31, которые выпускают из пусковых установок HIMARS. Но в январе военное командование Украины подготовило программный документ, призывающий западных сторонников предоставить альтернативу: кассетные боеприпасы М26, которые также могут запускаться из реактивных систем залпового огня. Эти низкотехнологичные неуправляемые ракеты устойчивы к помехам, а кассетные суббоеприпасы все равно могут поражать цели на большой площади, даже если выстрел будет неточным.

Киев по-прежнему считает имеющиеся у него ракеты HIMARS эффективными, но российские помехи зачастую приводят к тому, что они промахиваются по цели на 20 метров и более.

"Когда это, например, понтонный мост... то там отклонение идет на 10 метров, и снаряд оказывается просто в воде", — сказал один украинский чиновник.

Российские сигналы помех посылаются вверх с земли и образуют конусообразную область РЭБ. Любой проходящий через нее управляемый боеприпас или самолет подвергается воздействию помех.

Командир батальона, говоривший с нами на условиях анонимности, описал полет разведывательного беспилотника в условиях тумана в прошлом году в Артемовске для отслеживания удара HIMARS по российским позициям. На своем экране этот командир с большим расстройством наблюдал за промахами буквально каждой ракеты.

Контрмеры

Один из способов противодействия российским радиоэлектронным помехам со стороны ВСУ — это нацеливание дронов на известные русские системы РЭБ перед использованием HIMARS. В некоторых случаях это оказывается эффективным.

"В начале проблем не было", — добавил первый высокопоставленный чиновник. "Все было просто: приезжала пусковая платформа. Нажималась кнопка была нажата, и наносился точный удар. Теперь все гораздо сложнее".

Чиновник добавил: "Американцы оснащают HIMARS дополнительным оборудованием для обеспечения хорошей геолокации".

Согласно конфиденциальным документам, один американский вид оружия, используемого самолетами, — бомба малого диаметра GBU-39 — доказало свою устойчивость к помехам. По данным оценки, почти 90% сброшенных бомб поразили цель.

В документах говорится, что меньшая площадь поверхности этой бомбы затрудняет обнаружение и ее перехват российскими системами. Украина впервые получила это оружие (его поставки ранее не разглашались Пентагоном) в ноябре 2023 года.

Авиабомба GBU-39 также была адаптирована для наземного использования в пусковых установках HIMARS — разработка, которая, по словам представителей Пентагона, увеличит дальность действия реактивной артиллерии. Однако это модифицированное оружие, известное как бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), оказалось неэффективным по сравнению с бомбами, сбрасываемыми с самолетов, заявили украинские официальные лица. Теперь американцы работают над их корректировкой, прежде чем возобновить их поставки.

Уильям ЛаПланте (William LaPlante), руководитель департамента военных закупок Пентагона, заявил в прошлом месяце, что "адаптированное оружие не сработало по множеству причин", включая помехи и другие тактические и логистические проблемы. ЛаПланте не уточнил, какое оружие он имел в виду, но эксперты заявили, что он описывал GLSDB.

"Когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, — сказал ЛаПланте, — они попробуют это три раза, а потом просто отбросят негодное в сторону".

Как заявили украинские военные, крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, предоставленные Великобританией, менее восприимчивы к российским помехам, поскольку они работают не только на GPS, но и на двух других навигационных системах, включая встроенную карту, которая соответствует местности предполагаемой траектории полета. Тем не менее российские средства ПВО добились определенных успехов в перехвате и этих крылатых ракет.

Украинцы достигли определенного успеха с предоставленными американскими ракетами дальнего действия системы ATACMS, дальность действия которых составляет до 250 километров, но они также могут сбиваться российской системой ПВО.

Украинские официальные лица заявили, что они также ожидают снижения эффективности оружия, находящегося сейчас на поле боя, в течение года.

"Русские научатся с ним бороться, — сказал второй украинский чиновник. - Так работает гонка вооружений".

Авторы статьи: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Алекс Хортон (Alex Horton)