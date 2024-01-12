Россия показала Украине свое превосходство: HIMARS бессилен (Atlantico, Франция)

У техники, переданной НАТО режиму Зеленского, оказался один недостаток, пишет французский сайт Atlantico. Она не была рассчитана на противостояние с российской системой радио-электронной борьбы (РЭБ). Эта система создавалась с 1960-х годов, чтобы оглушать и ослеплять технику врага.

На технологическом уровне машина российского ВПК научилась работать эффективно. Так, чтобы обеспечить оружием армию в борьбе с государством, поддержанным НАТО.

Atlantico: Если мы говорим об электронной войне, в чем именно Россия показывает свое превосходство на украинском театре военных действий? Какими преимуществами Россия обладает с точки зрения технологий?

Тьерри Бертье: Россия по-прежнему является второй армией в мире. Ни в коем случае не стоит недооценивать ее технологический уровень и, в частности, ее опыт в ведении электронной борьбы, который Россия копила и порой демонстрировала еще с начала холодной войны — и Москва продолжает этот опыт актуализировать.

Русские внедрили средства электронных помех на протяжении всей линии фронта с Украиной, они серьезно нарушают работу спутниковых систем наведения снарядов Excalibur и дронов-камикадзе (с дистанционным управлением). Из-за создаваемых помех беспилотники сбиваются с траектории движения, а украинские пилоты, которые управляют ими на расстоянии, теряют контроль над техникой, которая падает, никого не убив. Следует отметить, что в начале спецоперации российские военные не слишком широко использовали свои возможности в этой области. В итоге на первом этапе наступления дроны ВСУ стали существенным раздражителем, вызывавшим усталость у российских подразделений. Тройка "беспилотник-наблюдатель + спутниковая система STARLINK + артиллерия", а также дистанционно управляемые дроны-камикадзе оказалась эффективны против бронетехники, танков, транспортных средств. Получалось порой у дронов охотиться и за топливозаправщиками и радиолокационными системами. Впрочем, россияне тоже запускали множество беспилотников-камикадзе и на линии фронта, и в глубину украинской территории.

Исправляя первоначальные ошибки, русские оперативно встроили в собственную оборонную сеть средства РЭБ, которые создают своего рода электромагнитный барьер, действующий в радиусе сотни километров. Сегодня именно вопрос масштабного развертывания таких создающих помехи систем стал проблемой для ВСУ. Бомбы JDAM-ER со спутниковым наведением, которые США поставляют ВВС Украины, не справляются с российскими помехами. Снаряды Excalibur, тоже оборудованные системой GPS, регулярно сходят с траектории полета и промахиваются по целям. Что касается украинцев, в начале конфликта их приоритетом были не системы глушения.

Единственные станции помех, которые есть у украинцев в распоряжении, относятся еще к советской эпохе, и их никто не обновлял. Они противодействуют российским системам вооружения и, очевидно, дают весьма ограниченный эффект. С точки зрения радио-электронной борьбы (РЭБ) Россия обладает множеством преимуществ: исторически обусловленным превосходством своих комплексов; возможностью проводить совместные с крупными технологическими лабораториями (особенно специализирующимися на космосе) высокоуровневые исследования и разработки; возможностью моделировать и рассчитывать данные для оптимизации работы систем помех. Есть у России еще и квалифицированные инженеры и ученые. У перспективных военных решений и в Советском Союзе, и в России есть еще одна ценная особенность: они могут выводиться на промышленные масштабы в условиях экономики военного времени.

Ну и, наконец, об армии. Российская армия многочисленна и хорошо обучена, хотя некоторые комментаторы на нашем телевидении пытаются создать о ней противоположное мнение. Повторюсь: мы никогда не должны недооценивать оперативные возможности второй в мире армии!

— Есть ли у России средства противодействия технологическим системам и сетям НАТО?

— Да, и они уже на поле боя. Электромагнитные помехи доказали свою эффективность, когда были внедрены в силы НАТО, Китая и России. Российский премьер-министр говорил, что с начала 2023 года производство систем электромагнитных помех выросло в два раза.

А еще в 2005 году в России был разработан комплекс РЭБ "Поле-21", с 2015 года он стоит на вооружении ВС РФ. Его модернизированную версию — "Поле-21М" — размещают на Украине, чтобы глушить сигналы навигационных спутников. Этот комплекс включает антенны радиостанции Р-340 РП. Каждая станция состоит из трех модулей помех и антенны, чья эффективная дальность действия достигает минимум 25 километров. Энергопотенциал при этом составляет от 300 до 1 тысячи Вт. Сигналы, исходящие от "Поля-21", нарушают работу не только GPS, но и российской системы ГЛОНАСС. Помехи противника сбивают огонь украинской артиллерии, а она ведет от 60% до 70% боевых действий. Именно поэтому российские соединения РЭБ сами стали приоритетной мишенью для ВСУ.

— Как России удалось добиться таких высоких количественных и качественных результатов в области технологий?

— России еще в 1960-х годах взяла пальму первенства по количеству лауреатов Нобелевской премии по физике, да и по числу наград и технологических патентов тоже. Многие ее лаборатории соперничают с лучшими американскими или европейскими центрами за научные публикации в сфере фундаментальной и прикладной математики. Перед лицом западных санкций российская промышленность продемонстрировала гибкость и адаптируемость. В третьем триместре 2023-го года деловая активность в России выросла на 5,5% — и это на фоне периодических падений и стабилизаций рубля. Российская гражданская нация, все население страны – все они оказались культурно резистентны. Они не испугались трудностей военной экономики, наоборот эта экономика усилила национальное единство. На технологическом уровне машина российского ВПК сумела взяться за работу так, чтобы достойно противостоять той технике, какой вооружил Украину Украину военный блок НАТО.

— Может ли Запад как-то догнать Россию? Значит ли это, что США и Европа будут не в состоянии помочь Украине?

— Западу не в чем догонять Россию. Речь идет о технологическом соперничестве, которое разворачивается на украинском поле боя. НАТО достаточно хорошо освоила технологии помех. Конечно, ВСУ получили средства РЭБ. Но вопрос в том, как адаптировать дроны-камикадзе и управляемые снаряды к условиям отсутствия GPS. Один из технических вариантов — разработать программное обеспечение автопилота, которое позволило бы беспилотникам более автономно ориентироваться и выполнять задания без связи с наземной станцией. Способы навигации без GPS достаточно сложно разработать и тем более реализовать, для этого необходимы искусственный интеллект, компьютерное зрение. Если углубиться в детали, попадая в зону помех, дрон теряет связь с контрольной базой, а значит, он должен двигаться самостоятельно, задействуя собственные датчики — в основном это бортовые камеры. Можно, например, загружать в вычислительный центр беспилотника спутниковые карты территории противника, а потом сравнивать их с видео, снятыми дроном во время полета. С помощью бортовых камер система выбирает конкретные ориентиры (гора, здание, ЛЭП, река, озеро, рельсы) и сверяет их с объектами на карте, данной для справки. Такой способ позволяет пролетать по вражеской территории десятки километров — в полностью автономном режиме.

— Есть ли у Украины возможность развивать свои технологии без помощи или поддержки Запада? Может ли развертываемая ею на национальном уровне система радио-электронной борьбы "Покров" эффективно подавлять спутниковые навигационные системы, такие как российский ГЛОНАСС, и обходить их, меняя траектории полета ракет?

— С начала конфликта с помощью Запада Украина сумела развить огромный инновационный потенциал — причем за очень короткие временные промежутки для каждого вида оружия. Эта страна располагает собственными центрами исследования и разработок дронов.

Но есть одна проблема. Встроенные функции автономного полета основаны на элементах машинного обучения и анализа изображений. А чтобы их интегрировать, требуются команды квалифицированных инженеров и специалистов по обработке данных. Так вот, если говорить о системах электромагнитных помех, то украинцам было не так просто собрать соответствующих экспертов.

Сегодня они уже регулярно проводят эксперименты, в ходе которых проверяют дроны на устойчивость к помехам и выбирают самые лучшие.

А вот вопрос об автономной навигации [беспилотников] стал самым острым для обеих армий, и ответа на него у украинцев пока нет. Существует множество различных программных компонентов с открытым исходным кодом, которые могут пригодиться для создания системы, устойчивой к глушению.

Автор: Тьерри Бертье (Thierry Berthier) — преподаватель математики в Лиможском университете и исследователь, работает на кафедре кибербезопасности и киберзащиты Saint-Cyr — Thales — Sogeti.